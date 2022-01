Tres campeones en 2021 y el ¿favorito?

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) –

Riad, capital de Arabia Saudí, acogerá desde este miércoles hasta el próximo domingo una nueva edición de la Supercopa de España bajo su formato de ‘Final a Cuatro’, instaurado desde 2020, y que en esta ocasión reunirá al Atlético de Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club y el Real Madrid.

De este cuarteto, tres, el conjunto blaugrana, el madridista y el vizcaíno, repiten respecto a la edición de 2021, disputada entonces en Andalucía por el coronavirus, mientras que para los colchoneros será su segunda participación tras la primera.

Y de los cuatro, sólo el Real Madrid participa después de no haber ganado nada en la pasada temporada y en condición de subcampeón de LaLiga Santander 20202-2021, aunque como el teórico favorito y rival a batir. En cambio, el Atlético de Madrid conquistó el título liguero, el Barça, el de la Copa del Rey, y el Athletic, precisamente el de la Supercopa, aunque competirá en el Estadio Internacional Rey Fahd como subcampeón copero. Repasamos a los cuatro equipos que pelearán por el primer trofeo oficial de la campaña.

1. Real Madrid.

Rival: FC Barcelona.

Última participación: 2021: Eliminado en semifinales por el Athletic Club.

Momento: Señalado por casi todos como el favorito, sobre todo porque ha sido el más regular de todos y porque llega como líder destacado de la Liga, donde sólo el Sevilla logra seguir su tren. Sólo ha perdido tres partidos este año, pero el último no fue hace demasiado, el pasado 2 de enero ante el Getafe, y además de ser el mejor a nivel ofensivo con 45 goles anotados (con un partido más), también está logrando encajar poco (18). Ha ganado sus cuatro duelos ante sus tres rivales y el Clásico servirá para medir de nuevo su competitividad en grandes citas y para afianzar su moral.

Historial en la competición: El conjunto madridista busca su duodécimo título de la Supercopa y el primero para Carlo Ancelotti, que la única que vez que la disputó la perdió ante el Atlético, entonces a doble partido. Su último título fue en 2020, en el estreno del nuevo formato, tras eliminar al Valencia y derrotar en los penaltis al Atlético.

Jugador clave: Vinicius. El extremo brasileño está ‘de dulce’ y está formando una pareja letal en ataque junto a Benzema. El Barça deberá evitar dejarle espacios para que pueda correr, aunque enfrente tendrá a un ‘hueso’ como su compatriota Dani Alves.

2. FC Barcelona.

Rival: Real Madrid.

Última participación: 2021: Derrota en la final ante el Athletic Club.

Momento: El conjunto blaugrana espera que la Supercopa le sirva esta vez de plataforma definitiva para el proyecto de Xavi Hernández. El técnico catalán es optimista y su equipo parece haber dado síntomas de mejoría pese a que los resultados no han sido del todo positivos y ya está a 17 puntos del Real Madrid en LaLiga Santander. Sin embargo, el primer partido puede ser un antes y después por todo lo que rodea y llega recuperando a muchos jugadores llamados a ser importantes como es el caso de Ansu Fati. En su debe, sus problemas para marcar (31 goles) y para no encajar o conceder. No ha ganado a ninguno de sus tres rivales, con derrotas ante el Real Madrid y el Atlético.

Historial en la competición: El Barça es el más laureado con un total de 13 trofeos y Xavi Hernández busca estrenar su palmarés como entrenador ‘culer’ en una competición que ganó en seis ocasiones. El último título fue en 2018 al batir 2-1 al Sevilla en una final a partido único celebrado en Marruecos.

Jugador clave: Busquets. A la espera de lo que pueda disponer Xavi Hernández, el mediocentro de la Badia parece el más regular en esta temporada y sigue siendo la ‘brújula’ de su equipo y el que hace que este funcione del mejor modo posible. Su ‘batalla’ con el mediocampo madridista será uno de los centros de atención.

3. Atlético de Madrid.

Rival: Athletic Club.

Última participación: 2020: Derrota en la final por penaltis ante el Real Madrid.

Momento: El actual campeón de LaLiga Santander llega a Arabia Saudí sumido en un mar de dudas después de un primer tramo de campaña donde no ha dado su versión más sólida. La defensa del título se le ha complicado y está a 16 puntos de su vecino (con un partido menos) y apenas ha podido encadenar victorias para afianzar su confianza. Simeone no da con la tecla y los colchoneros echan de menos los goles de la pasada campaña de Luis Suárez y su reputada solidez atrás, con 24 goles encajados, uno menos que en toda la campaña pasada. Además, tiene bajas importantes como las de Griezmann y Savic, y sólo ha ganado, y ha marcado, al Barça de sus rivales.

Historial en la competición: El Atlético sólo tiene dos Supercopas de España en su palmarés, en 1985 ante el FC Barcelona, y en 2014, ante el Real Madrid.

Jugador clave: Correa. El argentino es el que parece llegar más entonado en este momento tras marcar tres goles en los dos últimos partidos. La baja de Griezmann le favorece para ser titular de nuevo y mantener su buen momento.

4. Athletic Club.

Rival: Atlético.

Última participación: 2021: Campeón tras derrotar en la final al FC Barcelona.

Momento: El conjunto vizcaíno llega quizá de nuevo como ‘tapado’ a la defensa de su título como hiciera posiblemente el año pasado cuando fue capaz de sorprender al Real Madrid y luego remontar y batir al Barça. El conjunto de Marcelino García no está logrando regularidad en los resultados, lastrado un tanto por su falta de gol (20 en 21 partidos), pero se presenta en Riad como el mejor a nivel defensivo, con 17 goles encajados. Este año sólo ha perdido ante el Real Madrid sus dos duelos ligueros y empató con Atlético y FC Barcelona, y a su favor tendrá la teórica mayor presión que sí poseen sus rivales.

Historial en la competición: El conjunto vasco posee tres Supercopas de España en su vitrina de trofeos. A la del año pasado añade la de 2015, también ante el FC Barcelona, y la de 1984, en la que fue campeón automático por su doblete Liga-Copa.

Jugador clave: Iñaki Williams. El delantero fue el héroe del título de la pasada temporada con su gran gol en la prórroga y sigue siendo la principal referencia ofensiva de los ‘Leones’. Si tiene acierto de cara a portería, las opciones de su equipo subirán.