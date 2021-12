Un derbi que vale más de tres puntos

El Real Madrid quiere dar una estocada a LaLiga ante un Atlético que busca acortar su desventaja

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid recibe este domingo al Atlético de Madrid (21.00 horas) en el partido más atractivo de la decimoséptima jornada de la Liga Santander, con la intención de dar una estocada al vigente campeón y abrir una brecha considerable al frente del campeonato, mientras que los colchoneros querrán acortar diferencias.

Los de Carlo Ancelotti, que acumulan nueve victorias consecutivas, buscan la décima y alargar su buena racha ante el vecino en un partido que tiene todos los ingredientes tras una semana de muchas emociones europeas. Los blancos vencieron al Inter y sentenciaron el primer puesto en su grupo; los de Simeone lograron el pase ‘in extremis’ en casa del Oporto.

Ese plus anímico juega a favor de los colchoneros, que recibieron un respaldo emocional incuestionable -pese al traspié contra el Mallorca- y encontraron el camino que tanto reclama su entrenador. La fiabilidad del área propia y la letalidad en la contraria. Simeone ya ha dejado claro que el Real Madrid sabe que son un equipo «competitivo» y que «no tendrá un partido fácil».

El Atlético visita el Santiago Bernabéu sin los lesionados Stefan Savic, Kieran Trippier y Sime Vrsaljko, uno de los mejores el pasado miércoles en Do Dragao, que tiene rota la mandíbula. Además, Giménez sigue siendo duda para el ‘Cholo’ y Luis Suárez, que se retiró con dolores en Portugal, podrá ser de la partida.

Así lo confirmó el técnico colchonero, que no desveló si el delantero uruguayo será titular, pero sí dijo en la rueda de prensa previa que estará «con el grupo» para el derbi de la capital. No obstante, su sustituto sería Matheus Cunha, que realizó un gran partido en Liga de Campeones y parece entonado con su nuevo equipo. El resto del once será presumiblemente el mismo al de Oporto.

«BENZEMA VA A JUGAR».

Por su parte, el Real Madrid llega al derbi con los mejores números de la temporada, aupado al liderato con diez puntos de ventaja sobre el Atlético y con la sensación de que un triunfo dejaría el título medio atado. Serían 13 unidades de ventaja -aún con un partido más que los rojiblancos- justo cuando resta una jornada para alcanzar el ecuador del campeonato.

Simeone lo sabe y Ancelotti, que sigue sin rotar y sacando a su once tipo sea quien sea el rival, también. El italiano ha destacado recientemente el «compromiso» de sus futbolistas, algo que no señalaba al comienzo del curso, sobre todo defensivamente. Esa es una de las claves del técnico de Reggiolo, que sigue definiéndose por el «equilibrio».

Su gran noticia es el regreso de Karim Benzema, el gran referente anotador del 13 veces campeón de Europa, que ya se perdió el partido ante el Inter por caer lesionado en San Sebastián. Su presencia fue confirmada por Ancelotti, que dijo que «Benzema va a jugar». A su lado, los brasileños de modo; principalmente un Vinicius que crece jornada tras jornada, y su compatriota Rodrygo, que tiene ganado el sitio a Asensio y Hazard.

En cuanto al resto del once, sin bajas confirmadas a excepción de Dani Ceballos, los merengues saldrán con el equipo que toda la afición recita de carrerilla, donde sobresale el centro del campo incasable y la pareja de centrales formada por Militao y Alaba, que está ofreciendo un rendimiento excelente que ha hecho olvidar a Sergio Ramos.

El último precedente fue el 1-1 del Wanda Metropolitano del pasado curso, con goles de Luis Suárez y Karim Benzema. Este sábado, en el Bernabéu, el derbi vale más de tres puntos. Para unos, media Liga; para otros, la posibilidad de evitar que su vecino ponga velocidad de crucero a un título que le pertenecerá hasta mayo.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente; Kondogbia, Felipe, Mario Hermoso; Carrasco, De Paul, Koke, Correa; Griezmann y Cunha.

–ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).

–ESTADIO: Santiago Bernabéu.

–HORA: 21.00/Movistar LaLiga.