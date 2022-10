Un mes para Catar

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) –

Arranca la cuenta atrás para el Mundial de Catar, el primero en invierno y uno de los eventos que más expectación genera en el panorama futbolístico, para el que los amantes del deporte han esperado más de cuatro años. Además, esta nueva edición, la vigesimosegunda, seguro será recordada por muchos asuntos que han rodeado a la organización, más polémica que fútbol, así como será una cita que tendrá grandes protagonistas y también notables ausentes.

¿Qué selecciones son las favoritas? ¿Qué jugadores se lo perderán por lesión? ¿Será el último gran torneo de Luis Enrique al frente de ‘La Roja’? ¿Y el último de Leo Messi y Cristiano Ronaldo? Todas estas preguntas las resolvemos en los siguientes ocho puntos, cuando resta exactamente un mes para el inicio del Mundial.

1. Fechas inéditas.

Hasta el momento, todos los Mundiales se habían celebrado en el verano europeo. Seguramente, una fecha estratégica en cuanto a cultura, climatología y calendario -teniendo en cuenta que las grandes competiciones se juegan de agosto a junio, aproximadamente-. Sin embargo, esa tendencia tan establecida y asentada se rompe en esta edición, ya que el Mundial de Catar se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Con las altas temperaturas como argumento principal para mover la gran cita, esta será la tercera vez que el torneo se dispute en Asia, tras las ediciones de 2002 (Corea del Sur y Japón) y 2018 (Rusia). Además, es la primera vez que el Mundial viaja a Oriente Próximo, en un país con mayoría musulmana.

2. Mucha polémica.

Probablemente, el Mundial de Catar será uno de los más controvertidos de la historia, por todo lo que ha rodeado a la organización, desde que en 2010 fue designada como sede para esta edición. Protestas laborales, muertes de trabajadores, abusos y el temor a la discriminación empañan esta Copa del Mundo.

Organizaciones como Amnistía Internacional califican al torneo como el Mundial «de la vergüenza» por «abusos y explotación» sobre los trabajadores migrantes. Además, existe preocupación por el respeto de los derechos humanos, en concreto, de la comunidad LGBTIQ+, razón por la que varias selecciones europeas anunciaron este mes que portaran brazaletes arcoíris durante los partidos.

3. Favoritos para levantar el trofeo.

Ya en el terreno deportivo, varias selecciones parecen tener papeletas para hacerse con el trofeo. Sin embargo, Brasil está un pequeño peldaño por encima para lograr su sexto título. La ‘Canarinha’ es primera en el ranking FIFA y se clasificó invicta (14 victorias y tres empates) para la cita. Además, estará liderada por Neymar y Vinicius, en gran estado de forma actual, en un equipo que también cuenta con figuras como Casemiro, Alisson, Gabriel Jesús, Fabinho o Militao.

No obstante, hay un grupo amplio de aspirantes con muchas opciones. Argentina, con un Leo Messi que ha recuperado su ritmo y hambre, se plantará en Catar con uno de sus equipos más convincentes y equilibrados para alzar un trofeo que no gana desde 1986. Su racha de 35 partidos invicta le convierten en una gran potencia a tener en cuenta.

En esta lista también aparecen las europeas Francia, con una plantilla muy poderosa y presumiblemente con el actual Balón de Oro -Benzema- en sus filas; Bélgica, la eterna candidata; Alemania, con mucho menos potencial; Inglaterra, con una de sus mejores generaciones; y España, quizá inferior a las anteriores, aunque con el gen competitivo en la sangre.

4. Grandes equipos ausentes.

En un torneo donde las mejores selecciones se disputan el mayor trofeo a nivel internacional, combinados históricos no estarán en la lucha. Como Italia, que enlaza dos ausencias tras no estar en Rusia 2018 y será la gran decepción, después de proclamarse campeona de Europa en la EURO 2020. En el viejo continente, mientras que tampoco estarán Egipto, Chile y Colombia, además de la sancionada Rusia.

5. Estrellas que no estarán.

Entre las figuras mundiales que no estarán en Catar destaca por encima de todas el noruego Erling Haaland, que a sus 21 años todavía deberá esperar para estrenar su amenazante carácter goleador en un Mundial. Todavía enterreno europeo, el sueco Zlatan Ibrahimovic no podrá continar alargando su voraz carrera con otro Mundial, al igual que Jan Oblak no participará con Eslovenia, ni David Alaba con Austria. El egipcio Mohamed Salah tampoco estará, ni el también africano Riyad Mahrez (Argelia). En Sudamérica, los ausentes principales serán los colombianos James Rodríguez y Luis Díaz, o los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

6. Alarma Mundial por las lesiones.

El tiempo se echa encima y las lesiones comienzan a aparecer cuando falta poco para el comienzo del Mundial. Estas se convierten en una de las mayores amenazas para los futbolistas, y ya han causado estragos en algunos conjuntos. Entre las ausencias más destacadas están las de el actual campeón del mundo con Francia N’Golo Kanté; su compatriota Paul Pogba, en duda para la cita; el argentino Paulo Dybala; el portugués Diogo Jota; y las dudas de los españoles Marcos Llorente y Koke (Atlético), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Gerard Moreno (Villarreal).

7. ¿El ‘último baile’ en un Mundial de Messi y Cristiano Ronaldo?.

El Mundial de Catar también será recordado por ser el último, presumiblemente, del argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, astros de toda una generación. El del PSG, de 35 años y con cuatro mundiales en sus piernas -19 partidos y 6 goles-, tendrá en el país de Oriente Medio su última oportunidad de levantar el trofeo dorado y emular a Diego Armando Maradona. Mientras que el luso también disputará en Catar su quinto Mundial con 37 años -17 encuentros y 7 tantos, aunque con muchas menos opciones de ser campeón.

8. La renovación de Luis Enrique, en el aire.

El seleccionador español es el principal líder de un combinado nacional sin un referente claro sobre el césped. Entre sus logros con este equipo está alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2020 y la final de la pasada Liga de Naciones. En Catar, afrontará su primer Mundial en el banquillo de ‘La Roja’ y, quizá, el último, ya que su contrato finaliza tras la gran cita, y su futuro, que estará siempre en su mano, es todo un enigma.

9. Datos históricos del mejor torneo de fútbol.

A un mes del inicio del Mundial de 2022, repasamos datos históricos de este torneo. Las ediciones de Francia 1998 y Brasil 2014 fueron las más goleadoras con 171 tantos. La ‘Canarinha’, pentacampeona mundial, es el equipo más goleador de la historia con 251 goles en las 21 ediciones -la primera fue en Uruguay en 1930-, ya que no ha faltado a ninguna. Sin embargo, el máximo goleador en este torneo es el alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

10. Favoritos a la Bota de Oro.

Entre los favoritos destacados para ser el máximo goleador del Mundial de Catar está el inglés Harry Kane, con 10 goles en 15 partidos en lo que va de temporada y bota de oro en Rusia 2018 con seis tantos en seis partidos. Robert Lewandowski entra en esta terna, aunque más lastrado por el nive inferior de la selección polaca, y el brasileño Neymar, autor de seis goles en sus dos participaciones en Mundiales. Tampoco faltan los clásicos Messi y Cristiano, y un Kylian Mbappé que defiende corona mundial con Francia.

11. La maldición del campeón.

En los últimos tres Mundiales, el campeón que defendía trono quedó eliminado en fase de grupos. En este caso, Italia, España y Alemania lo sufrieron en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, respectivamente. Francia, a la que amenaza esta maldición en Catar, ya lo sufrió en 2002, tras levantar el trofeo en 1998.