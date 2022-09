Un parón para reflexionar

Atlético y Sevilla deberán recuperar su sitio, mientras que Valladolid, Cádiz y Elche se van al parón como los peores equipos de este inicio

El arranque de LaLiga Santander, de la que ya se han disputado seis jornadas, ya ha dejado las primeras conclusiones, con equipos que han superado sus expectativas, y con otros que utilizarán este parón para los partidos de selecciones -hasta el 1-2 de octubre- para recapacitar e intentar darle la vuelta a su situación, lejos de los objetivos marcados antes del comienzo de curso.

Los de Atlético de Madrid, fuera de los puestos europeos, y Sevilla, a un punto de la zona de peligro, son los casos más sonados e impactantes, además de la escasez en el gol en el Celta y Almería, o el negro inicio del Elche, colista y todavía sin ganar, acompañado del Cádiz y el Valladolid en el descenso.

1. Atlético de Madrid. Inicio irregular sin el cobijo del Metropolitano.

Arranque por debajo de las expectativas de los de Simeone, que ahora deberán digerir en el parón la derrota incontestable en el derbi ante el Real Madrid y una posición en la tabla atípica. 10 de 18 puntos posibles es el balance, algo pobre, de los rojiblancos, que no han encontrado en el Metropolitano la fortaleza que sí fue en otros cursos: dos derrotas y una victoria. A diferencia de otros años, el nivel y poderío físico y mental no están presentes en un inicio que otras temporadas sí fue clave. A esto hay que sumar las lesiones, otro hándicap que los del Cholo arrastran desde hace varios cursos.

Ahora disfrutarán de 14 días para reflexionar, ya que no atraviesan tampoco su mejor momento clasificatorio. Los rojiblancos ya están a ocho puntos del líder, su máximo rival, cuyo duelo directo el pasado domingo les dejó muy tocados moralmente. Además, con el FC Barcelona segundo y claro aspirante al título, los otros dos puestos de Liga de Campeones, objetivo claro del club y ocupadas en la actualidad por Betis y Athletic, ya están a cinco y tres puntos.

2. Sevilla. El proyecto de Lopetegui, en el alambre

Las dudas han sido las protagonistas en un Sevilla al que los malos resultados y un equipo sin empastar son la tónica general. El empate (1-1) ante el Villarreal permite a Lopetegui, muy cuestionado, coger aire y tener una última oportunidad para pensar y reagruparse en estas próximas dos semanas. Al contrario que en otros cursos, el de Asteasu no ha dado con la tecla para que el grupo funcione, en una plantilla con algo menos de nivel, aunque mucho más competitiva, a priori, de lo mostrado hasta la fecha.

En las últimas semanas se ha percibido algo de mejoría, muy leve, pero el equipo sigue decepcionando, decimoquinto con solo cinco puntos -a uno de los puestos de descenso-, con tres derrotas, dos empates y una victoria. La falta de ‘pegada’ y la debilidad defensiva -7 goles y a favor y 11 en contra- han condenado a un conjunto que podría haber tocado fondo. A ello, hay que sumar las decisiones precipitadas, los nervios y una calma tensa que mantiene en vilo el proyecto de Lopetegui, obligado a darle la vuelta para ‘seguir con vida’ en el banquillo.

3. La falta de gol castiga a Almería y Celta

Dos de los equipos que menos rendimiento sacan a sus goles son el Celta y el Almería. El conjunto de Coudet ha convertido ocho tantos en lo que va de curso, cinco de ellos obra de Iago Aspas, que marcó en las cuatro primera jornadas. Pero desde que el ‘Príncipe de las Bateas’ no anota, solo han celebrado un gol. A esto se suma su poca contundencia en defensa, recibiendo más de dos goles por partido de media, 13 en total.

Tampoco puede estar contento el Almería, que no ha podido convertir en buenos resultados su más que correcto arranque en la máxima categoría. Cuatro derrotas, un empate y un triunfo es el balance de los andaluces, que desde la marcha de su ‘9’ Umar Sadiq no conoce la victoria -tres derrotas seguidas-. Tampoco ha logrado marcar gol desde su despedida, con solo cuatro tantos en lo que va de curso, mientras que ha recibido siete. La plantilla deberá demostrar que ‘Primera’ no se les queda grande. Ahora son decimosextos con cuatro unidades.

4. El Espanyol no despega.

Nuevo entrenador y diez nuevas incorporaciones, pero el Espanyol no termina de arrancar, en un inicio muy pobre, con solo cuatro puntos de 18 posibles. Sus cuatros derrotas -tres de ellas ante conjuntos de la parte alta- le condenan a rozar los puestos de peligro, lejos de lo que se esperaba, más con Joselu y Braithwaite en la plantilla, dos ‘killers’ que deberán subir el nivel tras el parón. Todo ello salpicado por el culebrón de Raúl de Tomás, apartado por el entrenador al convertirse en un asunto de club, y ahora delantero del Rayo Vallecano.

5. Valladolid, Cádiz y Elche, en descenso

El conjunto ilicitano es el único equipo de LaLiga Santander que sigue sin festejar sus primeros tres puntos, en un comienzo para olvidar, colista con un punto. Francisco sigue sin revertir la preocupante situación y ahora se enfrenta a dos semanas clave para rearmar al equipo y evitar que se le haga muy largo.

El que sí ha podido tranquilizar, en cierta manera, su mal momento es Sergio González en el Cádiz, que encadenó cinco derrotas seguidas encajando 14 goles. No obstante, el triunfo ante el Valladolid permite respirar a un equipo condenado a pelear hasta el final por la salvación.

Precisamente el conjunto blanquivioleta cierra los puestos de descenso, antepenúltimo con cuatro unidades. Su irregular inicio se arregló con su única victoria, en el último suspiro ante el Almería, pero a esta le siguieron dos derrotas que hacen que el equipo llegue al parón alicaído y con necesidad de mejorar para seguir teniendo opciones antes del Mundial.