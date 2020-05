Unzué: «No soy capaz de imaginar una ‘temporada cero’ sin el Tour»

El mánager del Movistar celebra el anuncio del nuevo calendario y confía en vencer a la COVID-19 para competir a partir de agosto

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) –

El mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, ha celebrado el anuncio del nuevo calendario de la UCI para 2020 adaptado a la crisis sanitaria por la COVID-19, y declaró que «no es capaz» de imaginar un posible aplazamiento a 2021 del Tour porque confía en vencer al virus para volver a competir a partir de agosto.

«¿Una temporada sin el Tour? No quiero imaginarlo, quiero seguir confiando en que la evolución de la pandemia será lenta, pero que en agosto y septiembre podamos encontrar motivos para desarrollar las competiciones con un mínimo de seguridad. No soy capaz de plantearme una temporada cero. No soy capaz de imaginármelo», subrayó en una entrevista para Europa Press.

Admitió que en estos meses de confinamiento por el coronavirus ha sido «realmente complicado» trabajar en la «incertidumbre» a la que nos ha condenado el virus, aunque destacó que la UCI ha confirmado los «buenos deseos» de organizadores, corredores y equipos para poder salvar el año de la mejor manera posible» con la confección del nuevo calendario.

«El hecho de poder hacer esta parte de la temporada, desde agosto a la primera semana de noviembre, sería magnífico. Porque en esos tres meses y medio prácticamente está el 75 por ciento de las carreras más importantes de la temporada. Además, significaría la importante mejoría en todos los sentidos que habría tenido la situación actual del dichoso virus», comentó.

En este sentido, el Tour de Francia ha sido el eje principal sobre el que ha girado la reprogramación de las fechas de las tres ‘grandes’, junto al Giro y Vuelta a España, el Mundial en ruta y las principales clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja, Amstel Gold Race, Flecha Valona, Tour de Flandes o la París-Roubaix.

«Está claro que el retorno que tiene hacer bien un Tour es incomparable al resto. Lo importante es que, además de hacer el Tour, podamos complementarlo con casi 125 días que podríamos correr, compensar este desequilibrado del calendario. Sería importantísimo hacer tres meses y medio mejor que tres, y tres mejor que dos. Lo que sea, pero poder correr una parte importante del calendario», destacó.

El director de La Vuelta, Javier Guillén, afirmó este martes que la ronda española «sale bien parada» en esta reorganización de las fechas de la UCI, un aspecto que comparte el mánager del equipo telefónico porque es otra de las metas del curso.

«De momento, tenemos que dar las gracias por haber sido capaces de hacer un reajuste. Nuestros dos mayores objetivos son el Tour y La Vuelta y, lógicamente, ese casi mes de diferencia entre ambos permitiría a corredores que han hecho el Tour repetir en La Vuelta a España», reflexionó.

Tal y como apuntó su jefe de filas, Alejandro Valverde, el responsable de Abarca Sports confesó que desconoce las secuelas que ha podido provocar la pandemia en el aspecto mental y físico para afrontar este «extraño modelo de competición» y que podrían darse «sorpresas» en las pruebas.

«Debíamos hacer los dos primeros meses del año, después hemos estado cinco meses sin competir y en tres meses tenemos este ‘calendario exprés’. Es probable que nos llevemos sorpresas con el rendimiento de algunos corredores. Todo eso son variables que pueden añadir incertidumbre», dijo.

VALVERDE Y MAS, DOBLETE TOUR-VUELTA

Pese a que hasta la próxima semana no lo tendrán perfilado de forma definitiva, Unzué avanzó a Europa Press que sus dos ‘corredores-franquicia’, Valverde y Enric Mas, disputarán el Tour de Francia y Vuelta, junto al Campeonato del Mundo de Aigle (Suiza) a finales de septiembre en el caso del corredor murciano.

«Tenemos que redefinir el calendario. En la idea inicial estaba previsto que ellos dos hicieran Tour y Vuelta. Lógicamente, ahora por fechas se puede repetir el objetivo exactamente igual. Durante este fin de semana y principios de la semana que viene empezaremos a desarrollar un calendario que pueda ser definitivo», anunció.

En ese calendario del Movistar Team destacará el 25 de octubre, fecha en la que coinciden la contrarreloj que puede ser decisiva del Giro de Italia, la clásica París-Roubaix y la ascensión al mítico Col du Tourmalet en la Vuelta a España.

«Será el Día Mundial del Ciclismo. Va a ser una sobredosis de ciclismo impensable en una sola tarde. Es una consecuencia de la excepcionalidad de esta situación, en la que nos va a tocar ver cosas tan dispares como la gran carrera del pavé, la etapa más dura de la Vuelta junto con una contrarreloj muy importante del Giro. Harán lo posible para que no se pisen unas a las otras. Será el gran domingo del ciclismo», auguró.

En este ‘tiempo de pandemia’, el fútbol y el ciclismo se han convertido, según Unzué, en una «caja de deseos» que pretende cumplir anhelos que serán realidad en función de las directrices de las autoridades sanitarias por la evolución del virus.

Por ello, el mánager telefónico no descarta que «una parte o algunas carreras» tengan que disputarse sin público. «Será mucho mejor sin público que no correrlas; el aliento del aficionado es un factor importante, pero no es determinante. Lo importante es que podamos competir, que tengamos resultados de carreras, en las mejores condiciones de seguridad posibles y enseñar nuestro deporte como siempre a través de la televisión», sentenció.