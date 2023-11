Valencia, Villarreal, Granada y Alavés arrancan su aventura en Copa

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) –

Valencia CF, Villarreal CF, Granada CF y Deportivo Alavés arrancan este jueves su aventura en la Copa del Rey, competición en la que querrán evitar sorpresas ante la UD Logroñés, el Chiclana CF, el Arosa SC y el Deportivo Murcia, respectivamente, en una última jornada de la primera ronda del torneo del KO en la que se vivirán un total de ocho encuentros.

Los últimos cuatro equipos de LaLiga EA Sports de la primera ronda copera entran en liza, con las habituales rotaciones en sus onces, este jueves con la intención de que su camino en la competición no se corte a las primeras de cambio. El Valencia, poseedor de ocho trofeos del torneo del KO -el último en 2019-, visitará (20.00) a una UD Logroñés invicta en el Grupo 2 de Segunda RFEF, encadenando tres triunfos domésticos.

Con solo dos derrotas en su feudo en los últimos diez encuentros, el conjunto riojano intentará batir por fin a los valencianistas, ante los que cayó en los tres enfrentamientos previos en el torneo copero, el último en 2020. Los de Rubén Baraja, que han alcanzado al menos los cuartos en las últimas dos ediciones, buscarán darle continuidad a la buena dinámica en su juego de las últimas semanas, algo empañada por el último empate (2-2) ‘in extremis’ en San Mamés.

Sin embargo, su balance lejos de Mestalla es muy pobre este curso, ya que solo pueden contar la victoria en la primera jornada de Liga ante el Sevilla (1-2). Desde entonces, cinco encuentros sin ganar como visitante (2D y 3E), agrandando una herida que podría ser más dolorosa y fatal si repite fiasco fuera de casa en el torneo del KO.

Apoyados por casi 6.000 personas en el Municipal de Chiclana, el conjunto de División de Honor Andaluza recibe también este jueves (19.00) al Villarreal con la ilusión desbordada. Después de deshacerse del Mijas Las Lagunas confirmaron su presencia en esta primera ronda, dispuestos a dar la campanada. Su balance en Liga sostiene sus opciones, imbatible y peleando por el liderato, a solo un punto de la cabeza.

El obstáculo al sueño del Chiclana será un irregular Villarreal que, no obstante, llega después de sudar un triunfo doméstico ante el Granada (2-3) que no lograba desde mediados de septiembre. En un torneo en el que tradicionalmente no han tenido demasiado éxito -su último mejor resultado son los cuartos en la 20/21-, el ‘Submarino’ espera que sea su oasis en una campaña complicada, cambio de entrenador incluido. Intentarán encadenar dos triunfos como visitante, algo que no logran desde el pasado mes de marzo.

También de ‘Primera’, el Granada inicia su aventura copera en A Lomba (19.00) ante el Arosa, equipo de Tercera RFEF que vuelve a las eliminatorias de la Copa tres décadas después. Los pupilos de Paco López ven este primer cruce el torneo del KO como un salvavidas al que agarrarse para salir de la crisis que atraviesan en la actualidad.

Y es que el conjunto nazarí no gana desde el 26 de agosto, cuando lograron el primer y único triunfo en lo que va de curso. Además, será una oportunidad excelente, dada su aparente superioridad, para hacer valer su condición de favorito y estrenarse lejos de Los Cármenes este curso. Deberán batir a un Arosa que tampoco ha hecho de su estadio un fortín -solo una victoria en lo que va de Liga-, pero que quiere dar una alegría a la localidad de Villagarcía de Arosa, de casi 40.000 habitantes.

La representación de los equipos de LaLiga EA Sports la cerrará el Alavés, que visitará al modesto Deportivo Murcia, creado en 2021 y que compite desde la temporada pasada. Tras proclamarse campeón de Segunda Autonómica, ahora intenta progresar en la séptima categoría del fútbol español. Y es que su hazaña es reseñable, ya que es el primer club de Primera Autonómica que alcanza la fase final de la Copa del Rey.

Y con motivo de esta cita estará arropado por toda su afición en La Condomina, donde el conjunto vasco buscará olvidar su inicio de curso, con solo dos triunfos hace mas de mes y medio, y con la derrota (2-1) en el Metropolitano como último recuerdo. El histórico recinto murciano podría ser escenario de la primera victoria de los ‘babazorros’ esta campaña, en la que sigue sin carburar lejos de Mendizorroza.

Finalmente, se jugarán otros cuatro partidos con los equipos de ‘Segunda’ Real Oviedo, Real Zaragoza, Burgos y UD Ibiza como protagonistas ante Manresa, Atzeneta, Hércules y Villanovense, respectivamente. También se disputará el duelo entre la Gimnástica Segoviana, de Segunda RFEF, y el Sestao River, de la tercera categoría.

–CALENDARIO PRIMERA RONDA DE LA COPA DEL REY.

-Jueves 2.

Chiclana CF – Villarreal CF 19.00.

Arosa – Granada CF 19.00.

Manresa – Real Oviedo 19.00.

Gimnástica Segoviana – Sestao River 19.00.

UD Logroñés – Valencia CF 20.00.

Atzeneta – Real Zaragoza 20.00.

Hércules – Burgos 20.30.

Villanovense – UD Ibiza 20.30.

Deportivo Murcia – Deportivo Alavés 21.00.