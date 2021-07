Valero: «A falta de una vuelta me dije: ‘Esta medalla no se puede escapar'»

«La salida no fue la esperada, me quedé bloqueado, pero sentí esa motivación extra que solo te dan los Juegos»

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) –

El corredor de bicicleta de montaña David Valero afirmó que después de la gran remontada que protagonizó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 no se le podía «escapar» la medalla de bronce, y confesó que después de las restricciones por la pandemia de la COVID-19 el éxito se «saborea más».

«A falta de una vuelta vi que estaba en la pelea por la medalla y me dije: ‘Esta medalla no se puede escapar’. Lo dimos todo y lo importante es saber que ha salido el trabajo de muchísimo tiempo», dijo el pupilo de Carlos Coloma en una recepción brindada junto a la taekwondista Adriana Cerezo en el Comité Olímpico Español (COE) en Madrid.

David Valero, que fue recibido este miércoles por su mujer en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, estuvo acompañado por el seleccionador nacional de bici de montaña, Mikel Zabala, explicó cómo se desarrolló la carrera en la que sufrió un ‘enganchón’ en las primeras vueltas y tuvo que remontar desde las últimas plazas.

«La salida no fue la esperada. Me puse en un sitio no pensado, me quedé bloqueado, pero sabía que la carrera iba a ser muy larga, que se iba a hacer muy dura por ‘la’ calor. Puse un ritmo cómodo y me sentí mejor conforme pasaba la carrera. Iba recortando y sentí esa motivación que solo se siente en los Juegos. Alguna vez he tenido problemas en otras pruebas, pero no se tiene esa motivación extra que dan los Juegos», comparó.

El corredor de Baza recordó que las primeras palabras de agradecimiento se las dedicó a su mujer, y a la afición española por todo el sufrimiento que ha padecido por la pandemia. «Me vino un cúmulo de emociones cuando crucé la meta. Tengo un pequeño de tres años y, van pasando los días, y con los viajes y entrenamientos no lo ves crecer. Pensé en mi mujer, en el niño, en los días sin estar con ellos», indicó.

Valero insistió en todo ese tiempo de renuncias y en la «recompensa» que ha recibido por ello. «Yo doy pedales y entreno, pero es importante tener una persona a tu lado que te vaya guiando. Y quise dedicarle la medalla a mi país después de este año tan complicado, de aquel mes y medio en el que estuvimos encerrados en casa, por los familiares que se han ido. Al final se saborea mucho más», reconoció.

LÓPEZ CERRÓN: «ES UNA MEDALLA QUE NOS SUPO A ORO»

Por su parte el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, agradeció en un mensaje grabado en video desde Japón al ‘biker’ David Valero el éxito en los Juegos, y destacó su gran remontada en la carrera olímpica.

«Desde Tokio y con el Monte Fuji al fondo quiero volver a felicitar a David. Hay que agradecer también a toda la afición por la infinidad de correos electrónicos que nos han enviado. El triunfo de Valero nos ha sabido a un oro por esa gran remontada. Es un triunfo para toda la afición española. Gracias David por haber conseguido esa medalla», comentó López Cerrón.