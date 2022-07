Van Aert vuela en la crono del Tour y Vingegaard somete a Pogacar en la última batalla

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) se ha adjudicado la victoria en la vigésima y penúltima etapa del Tour de Francia, una contrarreloj individual de 40,7 kilómetros entre Lacapelle-Marival y Rocamadour, en la que su compañero, y líder de la general, Jonas Vingegaard exhibió su poderío al entrar segundo y ganar la última batalla a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) por el maillot amarillo.

Por tercer año consecutivo, el Tour vivió una crono individual el último sábado de carrera. Precisamente, Pogacar se mostró al mundo en 2020 para descabalgar a su compatriota Primoz Roglic en La Planche des Belles Filles y conseguir afianzar su primera ronda francesa.

El esloveno, a tres minutos y 21 segundos de Vingegaard, no pudo repetir una hazaña que se antojaba imposible, aunque lo intentó hasta el último momento sin éxito y no vestirá el amarillo por tercera vez en los Campos Elíseos. Así, el de Jumbo no dio el brazo a torcer sin perdonar ni un segundo de la general ante su rival. De hecho, aumentó 19 segundos la ventaja ante Pogacar, quien acabó la Contrarreloj en tercer lugar.

El incansable Van Aert demostró su polivalencia y consiguió su tercera victoria de etapa. De este modo, el belga se resarció de su derrota en la Contrarreloj inicial, donde se quedó a cinco segundos del primer triunfo ante su compatriota Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl).

Así, Vingegaard se subirá este domingo a lo más alto del podio en los Campos Elíseos, junto a Pogacar y el británico Geraint Thomas(INEOS Grenadiers), quien defendió su tercera posición en la crono por delante del francés David Gaudu (Groupama FDJ).

En una jornada calurosa en Libourne, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) fue de los primeros en salir a rodar y puso el listón muy alto. El danés, triple campeón del mundo Sub-23 de contrarreloj individual, fue el primero en pulverizar el tiempo y marcar la referencia con 50:22.

Pero el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) demostró sus galones en la crono, exhibiendo así su superioridad que le acredita como el campeón del mundo de la disciplina, y batió por 1:41 el tiempo de Bjerg. Van Aert (Jumbo-Visma), que ya mejoró en 24 segundos al italiano en el segundo punto intermedio, fue capaz de auparse a lo más alto de la clasificación de la crono, un 47:59 que no pudo batir Vingegaard.

El ganador virtual del Tour intentó hasta el último tramo alzarse con la victoria de etapa, aunque su ambición estuvo a punto de llevarle al suelo. Un susto a cinco minutos del final que le hizo cambiar de mentalidad y ceder para que su compañero se llevase el triunfo parcial.

La exhibición del Jumbo, con cuatro triunfos consecutivos y el sexto en 20 etapas, evidenció el gran estado de forma del conjunto neerlandés. Una actuación impecable en la ronda gala que saborearán este domingo en la última jornada.

No hubo cambios en los cuatro primeros puestos de la general, pero sí se barajaron los cuatro posteriores con Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) escalando hasta la quinta plaza. En el caso de Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) cayó al sexto lugar.

Romain Bardet (Team DSM) alcanzó la séptima por sólo 10 segundos en detrimento de un Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert) que, por tercera vez en su vida deportiva, acabará el Tour de Francia en octavo lugar. El ‘Top 10’ lo completan Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), por detrás de Adam Yates (Ineos Grenadiers).

Este domingo, la ronda gala llegará a su fin con una etapa, la vigésima primera, de 116 kilómetros con salida desde La Défense Arena y llegada a los majestuosos Campos Elíseos de París. Será tiempo para que los ganadores, con Vingegaard a la cabeza, brinden por sus éxitos con champán y para que los corredores peleen, en el esprint final, por el último triunfo de etapa.

–CLASIFICACIONES.

– Etapa.

.1. Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) 47:59.

.2. Jonas Vingegaard (DIN/Jumbo-Visma) a 19 segundos.

.3. Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 27.

.4. Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers) 32.

.5. Filippo Ganna (ITA/INEOS Grenadiers) 42.

– General.

.1. Jonas Vingegaard (DIN/Jumbo-Visma) 76h33:57.

.2. Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) a 3:34.

.3. Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers) 8:13.

.4. David Gaudu (FRA/Groupama FDJ) 13:56.

.5. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) 16:37.

14. LUIS LEÓN SÁNCHEZ (ESP/Bahrain Victorious) 50:09.