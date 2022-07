Verstappen (Red Bull) se lleva el sprint ante los resignados Ferrari

Carlos Sainz fue tercero y deberá, como Leclerc, encontrar un plus para la carrera del domingo

Problemas en Alpine impidieron a Alonso correr este sprint

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) –

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este sábado la carrera al sprint del Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg, al imponerse de nuevo a los resignados Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, fuertes pero no lo suficiente para tumbar al ‘orange’ en casa de su equipo.

Verstappen suma ya 8 puntos en este fin de semana que abre fuerte, a la espera de la carrera habitual de este domingo. Pero, en el segundo fin de semana de sprint de los tres previstos en el campeonato, el neerlandés supo confirmar su dominio previo en libres y calificación y aventajar más en el Mundial que lidera a sus rivales.

Pese a que Carlos Sainz salió muy fuerte y adelantó a su compañero Leclerc, la ambición del madrileño al intentar pasar a Verstappen a las primeras de cambio propiciaron que, en la siguiente acción, el monegasco recuperar su segunda plaza en parrilla. Y ya no hubo más cambios en las primeras posiciones.

Así, Leclerc y Sainz –ganador de la última cita en Silverstone, la primera de su carrera– deberán hallar algo más, algún extra, en sus Ferrari para inquietar algo más a un Verstappen que tiene ritmo a una vuelta y ritmo de carrera, como demostró en este sprint de, finalmente, 23 vueltas. Eso sí, parece haber libertad de lucha entre Leclerc y Sainz en Ferrari.

Su compañero de equipo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, también dio una exhibición al terminar quinto (por detrás de George Russell, de Mercedes) pese a salir, tras ser penalizado en la ‘qualy’, decimotercero. Gran remontada de Pérez para sumar puntos y salir mejor de cara a la carrera del domingo.

Y es que las posiciones de esta carrera sprint configuran la parrilla de la carrera larga –que será como suelen ser las carreras del domingo de un Gran Premio al uso–. Además, este sprint otorgó puntos a los 8 primeros clasificados, 8 para el ganador Verstappen, 7 para Leclerc, 6 para Sainz y así hasta el octavo, que fue Lewis Hamilton (Mercedes) para sumar 1 punto.

Fernando Alonso (Alpine), por su parte, no pudo emprender la vuelta de formación al no retirar sus mecánicos las fundas de los neumáticos ni el caballete. Pese a disponer de un tiempo para solventar el problema –no arrancó el coche ni con cambio de batería– no pudieron solucionarlo y finalmente el español se quedó en boxes, sin poder luchar el sprint ni puntuar. Algo del todo inusual, a buen seguro frustrante para Alonso.

También tuvo problemas el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo) con su motor, que se le paró, y propició una segunda vuelta de formación antes de abrir la carrera al sprint, que inició desde el ‘pit lane’ a diferencia del asturiano.