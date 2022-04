Vicky Losada: "Me hubiese encantado estar en el Camp Nou, pero salir del Barça fue la mejor decisión"

Vicky Losada: "Me hubiese encantado estar en el Camp Nou, pero salir...

La jugadora española del Manchester City Vicky Losada mostró su alegría por el "gran momento" que vive el fútbol femenino tras el partido histórico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou, con récord de asistencia, que para la excapitana del conjunto culé fue "una alegría" por sus compañeras, aunque le hubiese "encantado" estar en la grada o, "más aún", en el terreno de juego.

"Estoy muy contenta por ver a las chicas felices. Es cierto que me hubiese encantado estar en la grada viéndolo o, más aún, en el campo. Pero la decisión de salir del Barça fue sin duda la mejor. Se van a dar más situaciones y ojalá la próxima pueda ir a verlo", reconoció Losada en una entrevista a Europa Press tras publicar su biografía 'Capitana'.

La futbolista del Manchester City abandonó el Barça tras conquistar la anhelada Liga de Campeones femenina como blaugrana y levantar el trofeo como capitana, una decisión "acertada" pese a dejar atrás su "casa". "Mi vuelta al Barça es prácticamente imposible. Si me dejas soñar, me encantaría jugar el último partido de mi vida con esos colores, pero es algo inviable", se sinceró.

"El Barça es el espejo que todo equipo mira como ejemplo. Viene trabajando muy bien y se ha juntado una generación trabajadora, extraordinaria y muy soñadora", admitió la catalana sobre su exequipo, quien destacó la evolución y la ambición de las jugadoras con resultados que "no aparecen de la noche a la mañana".

Con 30 años y con el dorsal 17 a la espalda con las 'citizen', Losada destacó la repercusión del fútbol femenino español en los últimos meses gracias al Balón de Oro de Alexia Putellas, que se convirtió en la primera futbolista española en alzarse con este prestigioso galardón, o la eliminatoria de cuartos de final de 'Champions' entre Real Madrid y el FC Barcelona. Aun así, este crecimiento mediático no ha ido en sintonía con la profesionalización de las jugadoras.

"La profesionalización es parte de algunos equipos, actualmente todos los clubs de la Liga Iberdrola no tienen las condiciones necesarias para considerarlo un ámbito profesional. Tengo la esperanza de que la situación cambie y soy muy positiva con el nuevo acuerdo de la liga profesional", expresó la futbolista, quien espera que "de una vez por todas", del primero al último equipo de la liga, y con el apoyo de la Reto Iberdrola (Segunda División), puedan ser "profesionales de verdad".

Con la aprobación de los estatutos de la futura liga profesional, que prevé iniciarse la próxima temporada, y el Convenio Colectivo del fútbol femenino, Losada expuso la importancia de "una buena inversión económica" para que funcione el modelo de negocio. "Se requiere inversión para publicidad, 'sponsors' y formación en todo aquello necesario para crear una estructura sólida que mantenga al fútbol femenino", reiteró.

Formada en la Masía, Vicky Losada es la tercera futbolista de la entidad azulgrana con más partidos oficiales disputados (376). Una carrera que empezó a forjarse en el FC Barcelona con 15 años y que siguió su paso por otros equipos como Espanyol, Arsenal, Western New York Flash estadounidense y ahora Manchester City.

"En mi segunda temporada fiché por el Espanyol tras el descenso del Barça. Había mucha diferencia de nivel y no había tanta tensión por la rivalidad. De todos modos, era muy raro, porque ya llevaba tres temporadas en el FC Barcelona", explicó la centrocampista sobre su breve paso por las filas pericas. Más tarde volvería al conjunto culé y su próxima aventura alejada de Can Barça sería en Estados Unidos.

En 2014 fue la cuarta española en jugar en la liga profesional norteamericana. "Fue una etapa nueva y dura porque era muy joven y no había salido de Terrassa prácticamente. Lo dejé todo para ser profesional y cuando llegué ahí me di cuenta de que la mujer puede vivir de un deporte y dedicar las 24 horas del día a ello", recordó sobre su temporada.

"Me alucinaba todo relacionado con las marcas, que las chicas tuvieran botas o 'sponsors' para ganarse la vida. O la manera de actuar de las jugadoras de cara al público. Yo era muy vergonzosa porque no estaba acostumbrada a eso y me tuve que acostumbrar poco a poco. El público también espera esto, que haya un poco de respuesta por parte de las futbolistas", añadió.

En la campaña siguiente recaló en el Arsenal, antes de volver nuevamente al FC Barcelona. "A nivel deportivo, la liga inglesa es más física y competitiva. Desde hace veinte años son los pioneros a nivel de visibilidad y profesionalización. En España siguen dando pasos hacia delante", admitió Losada.

Ahora, tras convertirse en la primera futbolista española en marcar un gol en un Mundial y haber vivido sus "mejores años" en la entidad azulgrana, Losada regresó al Reino Unido, esta vez al Manchester City, con el objetivo pendiente de alzarse con la liga doméstica. "Ha sido un año muy difícil que no refleja lo que hay dentro. Me gustaría llevarme el título de regularidad porque es un premio que cuesta muchísimo conseguir", culminó.