Vinicius: «Los grandes jugadores consiguen mantener el buen nivel durante mucho tiempo»

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) –

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junio afirmó que están «con muchas ganas» de volver a ganar la Liga de Campeones, torneo que empezarán este martes visitando al Celtic escocés, y también dejó claro que para estar entre los mejores del mundo tiene que mantener «buen nivel durante mucho tiempo».

«Estamos con mucha alegría por haber ganado la última Champions y con muchas ganas de ganar otra. Estamos con buenas sensaciones, mucha confianza y el míster siempre nos dice que tenemos que defender bien el titulo. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila y hacerlo lo mejor posible», señaló Vinicius en rueda de prensa.

Sobre su actual momento de forma y si ya se puede considerar entre los mejores del mundo, cree que es un debate «para que la gente hable» porque él tiene «la cabeza tranquila». «Yo quiero siempre estar en mi mejor versión porque así seguro que voy a hacer grandes cosas esta temporada otra vez. Tengo que seguir para mantenerme a buen nivel porque los grandes jugadores consiguen hacerlo por mucho tiempo y a mí me gustaría hacerlo por mucho tiempo», confesó.

«Claro que quiero marcar más goles y dar más asistencias, pero lo principal es seguir jugando bien y que mi equipo siga ganando. Tengo 22 años y tengo muchas ganas de seguir evolucionando y dar más a este club que me da todo y la confianza que necesito», añadió el extremo.

El internacional sabe que tiene que «mejorar en todo y seguir evolucionando hasta el último día» de su carrera deportiva. «Todos los de aquí me enseñan mucho y eso me da un plus», subrayó Vinicius, que no hacía caso a las críticas de antaño.

«Siempre escucho a la gente que me quiere y que está conmigo todos los días, es lo que me importa, lo que se habla de fuera cuando estoy mal me da igual, yo quiero hacer las cosas para la gente que realmente sabe el trabajo que hago todos los días y lo que dejo de hacer para ser un gran futbolista y una leyenda como Marcelo, Bezema, Modric o Kroos», recalcó el brasileño.

Este se mostró feliz por haber conseguido la nacionalidad española. «El club y la gente de Madrid me han dado muchas cosas y sigo evolucionando. Llegué aquí con 18 años, acababa de empezar mi carrera, y ahora tengo 22 y las cosas muy claras. La gente me quiere mucho, me encanta estar en Madrid y a mi familia también, quiero estar aquí por mucho tiempo», aseguró.

Finalmente, Vinicius calificó de «buen equipo» y que «no para de correr» al Celtic, que contará además con su gente de Celtic Park «presionando mucho». «Ganó el último partido por 4-0 y sabemos que es muy difícil ganar aquí. Es mi primera vez en este estadio y quiero hacer un gran partido porque me encanta jugar con el estadio lleno. Tenemos que jugar como venimos haciendo siempre y es el rival el que se tiene que adaptar a nosotros», sentenció.