Xavi: «El Rayo es el equipo más pesado, en el buen sentido»

«No visualizo un juego brillante del equipo, será muy complicado»

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la visita al Rayo Vallecano de este miércoles será «muy complicada» y calificó al equipo madrileño de «incómodo» y «pesado» en el buen sentido de que complican mucho la vida a su rival, en un campo que sigue siendo el de menores dimensiones de LaLiga Santander.

«Partido complicado, sé que es un tópico pero es el campo más pequeño. El Rayo es un equipo intenso y el más pesado de la categoría, en buen sentido. No te dejan trabajar, presionan, no dan una pelota por perdida, hacen faltas tácticas… Es un rival muy incómodo», aseguró en rueda de prensa.

Además, Xavi recordó que como entrenador todavía no ha podido superar al equipo de Andoni Iraola. «Será un partido realmente complicado por lo que es el Rayo, por lo que transmite su entrenador, y porque les considero una roca como equipo», destacó.

«Es el equipo más intenso de la categoría. No visualizo un juego brillante del equipo porque es un estadio muy difícil para competir», añadió el técnico blaugrana, que pidió a sus jugadores paciencia para intentar sacar algo positivo de Vallecas.

«Será un partido muy intenso, ante un rival muy intenso que no te deja progresar y es agresivo, más en su casa. Partido incómodo, de rechaces y segundas jugadas. No será fácil mostrar nuestro juego, tenemos que ser más prácticos de lo habitual», añadió.

Un partido, además, en el que no estará el ‘faro’ que es Sergio Busquets, sancionado. «Una de las opciones es Eric Garcia, también tenemos a Frenkie De Jong. Mañana decidiremos, pero es una de las opciones porque Eric jugó ahí en Elche y estuvo muy bien», señaló sobre su posible sustituto.

De cara a LaLiga, con esos 11 puntos de margen sobre el Real Madrid, reiteró que todavía no está ganada. «Cada jornada queda una menos, pero quedan 24 puntos por jugar y llevamos 11, es una distancia significativa pero no definitiva. Cada victoria es un golpe sobre la mesa, porque es una jornada menos. Cada victoria ahora es un pasito más», recalcó.

«No estamos para récords, no pienso en los 9 goles encajados o en los 100 puntos o en los partidos por 1-0. Estamos ya clasificados para la ‘Champions’, y el año pasado acordaros dónde estábamos a estas alturas. Esa es la comparativa, no mirar a tripletes o dobletes», se sinceró el técnico de Terrassa.

Eso sí, si confirman el alirón, cree que debería ser muy reconocido y celebrado. «La gente en el Camp Nou y por la calle saben las dificultades del club. Aún no hemos ganado esta Liga, la tenemos que ganar, pero si la ganamos será la ‘rehostia’. El barcelonismo creo que va a valorar mucho ganar esta Liga», apuntó.

Sobre su futuro, aseguró que tiene un año más de contrato y que ya están mirando para renovar. «Tengo un año más de contrato. Hemos estado hablando con el ‘presi’, tengo muy buena relación y hay conversaciones y van muy bien. No habrá ningún tipo de problema, para nada», manifestó.

Y, preguntado por Carlo Ancelotti y que dijera que la distancia real entre ambos equipos no era de 11 puntos, le dio la razón. «Tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con Ancelotti y me lo tomo como un elogio. Es señal de que hemos hecho las cosas excelente hasta ahora. Dice mucho de lo que estamos haciendo mucho en Liga», señaló.

Xavi no se mostró molesto por el apodo de ‘el jardinero’ tras sus reiteradas quejas, como en Getafe, por el estado del césped. «Mejor que me digan ‘jardinero’ que otra cosa, y no voy a parar. De aquí a unos años creo que pensaremos, y nos pondremos las manos en la cabeza, de cuando ponían el césped encharcado o así (alto), o no había tiempo efectivo de juego. Que por muchos años me llamen el ‘jardinero'», concluyó.