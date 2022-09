Xavi: «En ningún momento he pensado que Jordi Alba saldría del Barça»

«Me produce cierta pena la salida de Aubameyang; era una oportunidad para todos»

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró «muy satisfecho» con los movimientos del conjunto azulgrana en el mercado de fichajes y reconoció que «en ningún momento» pensó que Jordi Alba saldría del club, mientras que la marcha de Aubameyang al Chelsea le produce «cierta pena» aunque era «una oportunidad para todos».

«A Jordi Alba lo quiero aquí como capitán, es una persona con la que tengo mucha afinidad. Nos ayudará muchísimo tanto si juega como si no. Encantado de tenerlo. En ningún momento he pensado que saldría del club», explicó Xavi en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Sevilla en la cuarta jornada de LaLiga Santander.

El técnico catalán reconoció no tener «ninguna queja» con el lateral de 33 años. «Será un jugador clave con su experiencia, veteranía y talento. Hablamos de meritocracia. No miramos nombre, edad, títulos; solo rendimiento. Ya sea Jordi u otro», añadió.

Una situación parecida a la del central Gerard Piqué, a quien Xavi ve tranquilo «más allá» de su vida personal. «Tenemos que ser una familia y remar en la misma dirección. Intentamos que los jugadores vengan felices a entrenar, pero en temas personales intento no meterme, pero si necesita alguna ayuda aquí estamos», apuntó sobre el defensa y con el que «no habrá ningún problema juegue o no».

Preguntado sobre su último año como jugador azulgrana, el técnico reconoció que no es fácil «decidir» salir del cuadro catalán. «Le pasará a todo el mundo y a Pedri cuando tenga 34. Al final tuve una oferta de renovación de tres años para seguir con 35 años, pero decidí que era mi momento. Depende del contrato y tantas cosas, pero nos ha pasado todos, es ley de vida por desgracia. No somos eternos», admitió.

Sobre la salida del atacante Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi mostró su agradecimiento al gabonés tras llegar en enero y convertirse en un jugador «diferencial» en sus seis meses en Can Barça.

«Me da cierta pena porque nos ha ayudado mucho, ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo. Ha marcado diferencias, los números son extraordinarios. Como persona es un tesoro, siempre con una sonrisa», dijo sobre el jugador, quien ha fichado por el Chelsea, «una oportunidad» tanto para el club como para el jugador en la que han quedado «satisfechos».

«MARCOS ALONSO ES UN JUGADOR CONTRASTADO Y POLIVALENTE, NOS AYUDARÁ»

También, el de Terrassa se mostró convencido de que el club pueda anunciar este viernes el fichaje del lateral español Marcos Alonso, el día en el que se cierran las inscripciones en la Liga de Campeones. «Somos optimistas, pero tenemos que esperar. Marcos puede jugar en diferentes posiciones, no me molesta ni me inquieta ningún futbolista ni posición», destacó.

Xavi también se refirió a la llegada del lateral derecho Héctor Bellerín, quien regresa al club ‘culé’ tras formar parte de La Masia. «Lo que quería era laterales puros, no tenemos un lateral derecho puro y Bellerín lo es. Es un gran profesional, nos ayudará. Marcos también es un jugador contrastado, con una cierta edad, pero viene de la Premier y es polivalente», añadió.

«Estoy liberado con el cierre del mercado. Tenemos una plantilla para competir y se tiene que demostrar en el campo. El Barça está en muy buenas manos con Mateu Alemany y Jordi Cruyff», zanjó sobre el capítulo de altas y bajas.

Ahora, una vez focalizados en la competición, el FC Barcelona se enfrentará al Sevilla, un equipo «Champions» que ha tenido un estreno liguero «engañoso». «Se han merecido mucho más. El 1 de 9 puntos pesará mucho, pero para mí es totalmente injusto el bagaje que ha tenido el Sevilla en estos tres partidos».