Xavi: «La historia está para romperla»

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que aunque el Bayern Múnich es «uno de los peores rivales» a los que se podían enfrentar en este momento y a pesar de que el conjunto azulgrana no ha ganado «nunca» en la capital bávara, «la historia está para romperla» y tratarán de clasificarse este miércoles para los octavos de final de la Liga de Campeones.

«Tenemos delante uno de los peores rivales que podíamos tener. Actualmente, es uno de los mejores equipos del mundo y juega en su campo. Es una dificultad extrema, pero estamos con ilusión y con ganas de competir, sabiendo que dependemos de nosotros. Si ganamos mañana, nos clasificamos. Es una final, lo daremos todo. La historia dice que no hemos ganado nunca en Múnich, pero la historia está para romperla», declaró en rueda de prensa.

A pesar de todos los factores en contra, lucharán hasta el final. «Lo intentaremos, el que rema hasta el final no cree nunca en la palabra fracaso. Somos positivos. Dependemos de nosotros para ganar los tres puntos. Iremos a ganar, a dominar, a atacar, a crear oportunidades, sabiendo que delante tenemos a un rival muy complicado», dijo. «Dependiendo de cómo vaya el partido, veremos si es un milagro o no. Intentaremos competir con nuestras armas, solo nos vale la victoria. Después del partido hablaremos cómo hemos competido. No lo veo tan milagro, es un partido y el Barça puede ganar a cualquiera», añadió.

Además, aseguró que ve a sus jugadores «preparados para competir». «No es el mejor escenario, es uno de los mejores equipos del mundo actualmente. Espero que no nos afecten psicológicamente las últimas derrotas contra el Bayern y salgamos con toda la confianza del mundo. Les digo a los jugadores que la presión es para mí, que se olviden de todo. Mañana saldremos a intentar ser protagonistas, queremos dominar el juego a través del balón, pero sabiendo que tenemos un rival complicadísimo. Tenemos una papeleta complicada», apuntó.

«Estamos trabajando para que el Barça no sea inferior a ningún rival en Europa. Tenemos mucho trabajo por delante. La realidad nos dice que tenemos que competir contra un Bayern que en los últimos años ha sido mejor que el Barça. Hay otra reválida, en el fútbol siempre hay revancha. Lo intentaremos, no nos queda otra que ganar el partido», prosiguió.

«El equipo está trabajando para ganar mañana el partido y pasar a octavos. Tenemos otras competiciones, pero no podemos tirar ninguna competición, somos el Barcelona. Mañana tenemos una oportunidad muy buena de hacer historia. ¿Por qué no pensar en la primera victoria del Barça en Múnich? La realidad nos dirá dónde estamos en LaLiga. Hemos preparado el partido para ganar mañana los tres puntos», aseveró.

Sobre el resultado del otro encuentro entre el Benfica y el Dinamo de Kiev, que también les podría dar el pase, Xavi explicó que es «evidente» que también dependen de lo que hagan los portugueses. «En caso de no ganar, dependemos del resultado del Benfica. El Benfica tiene que ganar para pasarnos en la clasificación. Quiero pensar que es más importante depender de nosotros mismos y pensar en nuestro partido», declaró.

En otro orden de cosas, Xavi reconoció que Jordi Alba «tiene unas pequeñas molestias» y que es duda. «El día del Betis acabó con una molestia ligera, dependerá de sus sensaciones. Es una final, él lo sabe, es un jugador con mucho compromiso, está motivado y quiere jugar», manifestó.

Respecto al papel del francés Ousmane Dembélé, afirmó que es «un jugador importantísimo» para el equipo. «Ya está al 100% y nos ha ayudado mucho en los partidos en los que ha tenido que entrar en la segunda parte. Tiene que estar motivado y yo lo veo feliz. Mañana tendrá que ser un jugador importante, pero no solo él. Deberíamos hacer un partido perfecto para ganar en Múnich, así que necesitamos a Dembélé y a todos los demás jugadores», relató.

También alabó al polaco Robert Lewandowski, que «si no es el mejor, es uno de los mejores» jugadores del mundo. «Los números están ahí. Lleva muchos años marcando las diferencias. No solo goles, hace muchas cosas bien; juega de primeras, es rápido al espacio, llega al área muchísimas veces… Es ‘top’ en su posición. Queremos una defensa con bloque más alto que bajo, porque allí es definitivo», aventuró.

Por último, Xavi lamentó que el duelo tenga que jugarse a puerta cerrada por la amenaza de el aumento de los casos de coronavirus. «Es una pena que el público no pueda estar; jugamos para la gente, se va a convertir en un partido muy frío. No veo ningún beneficio para nosotros. Habrá jugadores menos habituales que se querrán mostrar ante su entrenador. Va a ser un partido complicadísimo, de alto nivel», concluyó.