Xavi: «La pelota de Gavi la tiene LaLiga, el juez nos da la razón»

El técnico confirma la salida de Bellerín: «Nos ha pedido salir y jugar más»

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que espera que se pueda inscribir a Gavi como miembro del primer equipo, tras su renovación, una vez que un juzgado le ha dado la razón al club y puesto la ‘pelota’ en el tejado de LaLiga, mientras que ha confirmado la inmediata salida del lateral Héctor Bellerín, que pidió irse.

«De leyes soy flojo pero es una gran noticia para nosotros. Era uno de los objetivos de este mercado, poderle inscribir. La pelota está en el techo de LaLiga, un juez nos da la razón», aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, espera que se pueda inscribir al canterano ya. «Estoy muy contento por Gavi y es una gran noticia para nosotros y para Gavi. No le veo cambiando de aires, le veo muy feliz aquí», auguró.

El FC Barcelona consideró en un comunicado, tras el auto del juzgado, que ya puede inscribir a Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ como jugador de la primera plantilla antes del cierre del mercado de invierno, y celebró que se haya evitado un «perjuicio grave» e «irreparable».

No quiso mojarse, Xavi, sobre la posible ‘animadversión’ del presidente de LaLiga, Javier Tebas, hacia el FC Barcelona por esta guerra con la inscripción de Gavi, como sucedió con Messi en su día. «Es pregunta para él, no lo sé. Le podéis preguntar cuando haga rueda de prensa. Le conozco muy poco, nos hemos saludos un par de veces y poco más. No tengo trato personal con él», señaló.

De cara al mercado invernal, que haya más refuerzos no está claro. «Dependemos mucho del ‘fair play’, otra vez. Pero la plantilla la veo compensada, igualmente. Aún teniendo estas tres bajas (Piqué, Memphis y Héctor), la veo bien. Lo lógico era que no necesitáramos a nadie, quizá con la marcha de Héctor sí. Pero sigo estando muy contento con la plantilla que tenemos ahora mismo», comentó.

Y es que Xavi adelantó la inminenta salida de Bellerín, que llegó libre en verano y que no ha tenido los minutos esperados. «Nos ha pedido salir y jugar más. Darle las gracias, ha sido un ejemplo en todo y sin ninguna mala cara, implicado. Pero nos ha pedido salir», explicó.

«Con la retirada de Gerard Piqué, salida de Memphis (al Atlético de Madrid en este mercado) y de Héctor un refuerzo nos iría bien. ¿Posición? No lo sé. Quedan horas de mercado, está difícil, pero estamos abiertos a una incorporación, sí», reconoció el de Terrassa.

Abiertos sí, pero sin obligaciones. «Que lo que venga que refuerce de verdad, pido. Que no se refuerce por reforzar. Pero estamos bien. No necesitamos nada, si hay alguna oportunidad que nos permita el ‘fair play’, adelante. Si no, con tranquilidad, que estamos bien», recalcó.