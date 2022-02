Xavi: «No nos podemos pegar un tiro en el pie con Dembélé»

«El partido del Atlético es una final, son casi seis puntos»

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que a pesar de que han tratado de todas las maneras posibles de encontrar «una solución» para la situación del francés Ousmane Dembélé no se pueden «pegar un tiro en el pie» y contarán con él para lo que resta de temporada, y ha afirmado que el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou es «una final» de «casi seis puntos».

«Las circunstancias han hecho que no se ha encontrado una solución con Dembélé. Es parte del club, de la plantilla, tiene contrato. Nos hemos reunido con el presidente y la Junta Directiva y hemos decidido que forma parte de la plantilla. No nos podemos pegar un tiro en el pie, nos puede ayudar. Ha sido un buen profesional, es una decisión de club. Lo utilizaremos cuando yo lo crea conveniente», declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que entiende «la postura del jugador, del club y de la afición». «Quizás está dolida con el jugador. Hay que cerrar filas y debemos ser egoístas y pensar en nosotros, nos puede ayudar a conseguir los objetivos. ¡Qué más da si nos hemos equivocado o no! Las circunstancias son las que son. Estamos todos a una, somos una familia y decidimos lo mejor para el club y el equipo», manifestó, y pidió a los aficionados «que animen» a Dembélé.

Sobre el duelo ante el Atlético, el preparador catalán no ocultó su importancia. «Mañana es otra final para nosotros. Jugamos contra el vigente campeón de LaLiga, es muy difícil. Su entrenador trabaja muy bien, saben juegan prácticamente de memoria, es un equipo camaleónico. Son fundamentales estos tres puntos. Es un rival directo, es un partido casi de seis puntos. Es una final para nosotros», afirmó.

«Estamos entrenando bien, las sensaciones son buenas. Mañana tenemos una prueba de fuego contra un Atlético de Madrid que no pasa por el mejor momento, pero que es el campeón y lo ha demostrado. Mañana veremos cómo se adaptan los nuevos y hasta dónde llega la competitividad», prosiguió.

En cuanto al estilo de juego del cuadro rojiblanco, «no sería el estilo del Barça». «No creo que en el Barça se entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No significa que no sea competitivo, que no tenga mérito, pero la gente no entendería que nos encerráramos en un bloque bajo atrás con 11 jugadores dentro del área. Es lícito, sí, y nadie puede decir que no ganes de esta manera; el ‘Cholo’ ha ganado dos ligas y casi la ‘Champions’ con un estilo muy concreto. Pero no es el estilo del Barça», apuntó.

«Esto no quiere decir que yo no admire al ‘Cholo’ como entrenador, lo hago por cómo convence a sus jugadores. Eso dice lo buen entrenador que es. No es el estilo del Barça y no es ninguna crítica. Los primeros que no lo entenderíais seríais vosotros», añadió dirigiéndose a los periodistas.

Sobre los objetivos de la temporada, reconoció que el principal es «entrar en ‘Champions'». «No descartamos nada. Estamos a 15 puntos del Real Madrid con un partido menos. Pero de descartar, no descartamos nada. Hay que ser realistas, pero descartar no descartamos nada», insistió.

Además, será el reencuentro del uruguayo Luis Suárez con la afición del Camp Nou. «Se merece el homenaje de la afición. estamos hablando del mejor delantero centro del Barça en los últimos 20-30 años junto con Eto’o. Ha marcado diferencias, ha ganado títulos y ha sido un gran compañero, y hay que recibirle con todos los honores. Es una pena que estos jugadores no se hayan podido ir con un homenaje, pero la gente es inteligente y mañana recibirá a Luis Suárez con una gran ovación», señaló.

«HE SIDO INJUSTO CON DANI ALVES»

En otro orden de cosas, aseguró que los nuevos fichajes, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang, han entrenado «con normalidad» y están «disponibles», y destacó el «gran trabajo» de la entidad en el mercado de invierno. «El esfuerzo del club es extraordinario, la situación no era fácil. Se ha fichado bien y el equipo se ha reforzado», expuso.

También reconoció su malestar por tener que prescindir del brasileño Dani Alves en la Liga Europa. «Hablando con total sinceridad, me siento mal por la decisión. Tomara la que tomara, es una decisión difícil. Elegimos a Dani por la posición, porque creemos que tenemos mejor ocupada la posición del lateral derecho que la de los puntas. He sido injusto con Dani porque nos da muchísimo tanto dentro como fuera del campo, pero lo tenía que ser con alguno de los nuevos», expresó.

Por último, tampoco ocultó que la renovación del defensa uruguayo Ronald Araujo «es una prioridad». «Ronald nos da mucho. Es un central que es una realidad, estamos muy contentos con su rendimiento y es una persona muy querida dentro del vestuario. Vamos a ver si el club se pone de acuerdo con él y con su agente», concluyó.