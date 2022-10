Xavi: «Sigo siendo positivo, aunque es un batacazo importante lo de la ‘Champions'»

Nico González no jugará por la cláusula del miedo: «No queremos que nos perjudique»

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró «positivo» pese a la eliminación de la Liga de Campeones en la fase de grupos, «un batacazo importante» del que tratarán de sobreponerse este sábado ante el Valencia en «un gran momento para volver a reaccionar».

«Sigo siendo positivo, es un batacazo importante lo de la ‘Champions’. Aún podemos hacer una gran temporada. Otra prueba y otro día para mostrar la reacción, el carácter y el orgullo que el equipo tiene», explicó Xavi en la rueda de prensa previa al duelo de LaLiga Santander en Mestalla.

Un nuevo tropiezo en la máxima competición continental, que tratarán de dejar de lado para seguir al acecho del trono liguero del Real Madrid. «Nos ha pasado de todo, una desgracia. En Liga estamos bien situados en la tabla, luchando por el título. Esta es la dinámica que tenemos que seguir», recordó.

«El resultado que no nos distraiga, quiero creer en eso. Lo he vivido como futbolista, no podemos desviarnos de la idea que tenemos, hay que seguir creyendo. Los resultados van a llegar y si no ocurre pues vendrá otro entrenador, no dudamos desde dentro», añadió el técnico de Terrassa.

Para salir del calvario europeo, deberán superar al Valencia. «Será un rival ofensivo, sorprende porque es Gattuso. Te puedes imaginar todo lo contrario, pero son dinámicos, valientes y aprietan alto», dijo Xavi, quien lo valoró como una propuesta «muy parecida» a la del cuadro catalán, por lo que espera un encuentro parecido al del Ahtletic Club en el Spotify Camp Nou, con victoria local (4-0) en el regreso de Ernesto Valverde.

«NO QUEREMOS QUE NICO NOS PERJUDIQUE»

Un cuadro ‘che’ que no podrá contar con Nico González, cedido por el FC Barcelona, debido a la cláusula del miedo. «Lo veo bien, es un jugador nuestro, confiamos mucho en él y lo que no queremos es que nos perjudique. Lo veo un punto positivo y es una decisión que tomó el club», indicó.

«Pensé que tendría minutos esta temporada, está jugando evidentemente, quizás no todo lo que se esperaba y deseaba», añadió sobre el joven centrocampista, quien podría regresar al Barça en el mercado de invierno. «¿Por qué no? Hablaremos con él. Al final queda para el mercado de invierno. Tendremos un parón para trabajar y decidiremos cómo está la situación del equipo», manifestó.

Antes del Mundial quedan tres jornadas por disputar. «Hay dos temporadas en una. Es atípico y que no se ha vivido nunca en el fútbol, nos intentamos adaptar, motivar a los futbolistas para que estén bien», afirmó Xavi, quien reconoció las molestias de Gavi tras el duelo ante ‘Los Leones’, que le impidió jugar en Liga de Campeones.

«Tiene una molestia, mira que nunca se queja y siempre quiere participar. Está disponible, pero veremos mañana», se refirió sobre el joven centrocampista, mientras que Memphis y Christensen están en la recta final de la recuperación. «Prácticamente al cien por cien, intentaremos que lleguen para el martes, que no nos jugamos nada, solo un tema de prestigio. Veremos como están y sin riesgo quizás llegan para el día del Almería», añadió.

Preguntado por el estado de forma de Pedri, el entrenador azulgrana ensalzó su figura. «Lo veo contento, es clave para el engranaje. Tiene todo para triunfar, está sacando su potencial y a pesar de la eliminación de la ‘Champions’ está a un gran nivel», dijo.

«El fútbol es más de los centrocampistas de lo que pensamos. En muchos momentos nos falta esta pausa y calma. Hay un tema psicológico importante antes de entrar al partido. Hay muchos momentos, que incluso habiendo ganado y jugado bien, nos ha faltado más calma», recordó.

Un diagnóstico que ha compartido con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. «Hablamos a menudo. Tenemos una amistad y confianza y trabajamos bien a pesar de lo que ha pasado en la ‘Champions’, mencionó.

«Noto la confianza en el proyecto, tenemos la tranquilidad en trabajar. Las expectativas son muy altas, hemos perdido un título. Se trata de aguantar las críticas y seguir trabajando, desde dentro no tenemos dudas de que estamos trabajando bien y que los resultados llegarán», sentenció.