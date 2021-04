Zidane: «Nadie tiene la culpa con la lesión de Ramos»

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que «nadie tiene la culpa» en la lesión de Sergio Ramos, que sufrió un problema muscular con la selección española que le mantendrá fuera varios partidos, al tiempo que ha lamentado que esta temporada están sufriendo «demasiadas lesiones».

«Nadie tiene la culpa con Ramos, ni la selección ni el Madrid, es el fútbol. Lamentablemente a veces pasan cosas y han pasado muchas este año no solo para nosotros, sino para todos los equipos. Es la parte del fútbol que no nos gusta, pero son cosas que pasan y tenemos que aceptar. Queremos que se recupere cuanto antes. Sabemos el capitán que es y que siempre quiere estar. Se ha hecho un poco de daño y espero que se recupere rápidamente», dijo Zidane ante la prensa.

El técnico aclaró que el capitán de su equipo «estaba bien para ir con la selección». «Ha sido un proceso normal. Hay un seleccionador que elige a sus jugadores y ya está, luego se puede o no se puede. Sergio era seleccionable y luego pasó lo que pasó (…) Cuando miras todas las lesiones que hemos tenido esta temporada es verdad que es demasiado, es mucho», lamentó.

En cuanto a otro jugador de baja, Eden Hazard, esgrimió que no tienen un «plan» establecido. «Vamos día a día, como siempre. No vamos a forzar nada, lo importante es que esté bien recuperado y ahora está mucho mejor. No digo si lo veo para dentro de cinco días, de una semana, nada, si es dentro de tres días mejor para nosotros. Está mejor y nosotros estamos contentos porque está más con el equipo», indicó.

«NO SÉ LO QUE VA A PASAR EL PRÓXIMO AÑO»

De igual modo, también está «mejor» Toni Kroos, aunque no aclaró cuándo volverá a jugar. «Ha tenido una lesión que le han impedido ir con la selección, se ha quedado entrenado con nosotros y veremos cómo lo vamos a gestionar. Hay muchos partidos y tampoco vamos a hacer el tonto», advirtió.

Por otra parte, el francés no quiso comentar el posible fichaje de Erling Haaland por el club blanco. «Me canso de decir lo mismo. No voy a decir nada ni voy a entrar en lo que pueda pasar fuera. No sé lo que va a pasar el próximo año. Yo no me meto en nada, cada uno hace las cosas que cree conveniente. Mi trabajo únicamente es preparar muy bien el partido de mañana», despejó.

En este sentido, recordó que su equipo entra «en un tramo de la temporada donde todos los partidos son importantes». «Nos faltan 15 finales y queremos ir hasta la final. Empezamos con el partido de mañana y sabemos el rival que tenemos», sentenció antes de recibir este sábado al Eibar.