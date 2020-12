Zidane: «No contemplo otra cosa que no sea pasar»

«El club hará lo que tenga que hacer, pero no pienso en eso (destitución)»

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, tiene claro que el mensaje del vestuario blanco de puertas afuera debe ser que no se contempla otra cosa que no sea ganar al Borussia Mönchengladbach y pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones, y no quiso opinar de otro escenario que no fuera ese.

«No estoy pensando en otra cosa que pasar, es lo que queremos hacer. No contemplo otra cosa que no sea pasar. Y los jugadores, lo mismo. Vosotros podéis pensar y opinar y hablar, pero pensamos únicamente en hacer un gran partido», manifestó en rueda de prensa.

Si bien el Real Madrid puede terminar líder esta fase de grupos, también podría ser tercero e ir a la Liga Europa o, incluso, ser último y quedar fuera de Europa. Escenarios que el técnico blanco no contempla.

«Sabemos que lo que queremos es sumar los tres puntos y terminar la fase como primeros, tenemos solo eso en la cabeza. Es una gran oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo», apuntó.

Tampoco quiso hablar del hipotético «juicio» a su persona, ni que ganar en Sevilla le salvara el puesto. «Si era juicio el primer partido o este segundo, no entro a eso. Nos importa el partido, hacer las cosas bien como equipo, demostrar lo que somos y lo que me interesa a mí es eso. No entro al resto», reiteró.

Eso sí, si hay derrota y el club toma la decisión de destituirle, lo deja en manos de la directiva. «El club hará lo que tenga que hacer, como siempre. Pero yo pienso en mañana y en hacerlo bien. El club hará las cosas como siempre ha hecho, pero no pienso en eso (destitución)», apuntó.

«Pensamos únicamente en pasar ronda, no valoro otra cosa. Nos preparamos para hacer un gran partido, tendremos dificultades seguramente pero hay que ser positivos y pensar en la victoria, y hacer todo para conseguir los tres puntos», explicó al respecto.

Y es que son conscientes de estar ante una final. «Sabemos lo que nos jugamos, es el último partido de esta ronda. Hay que preparar bien las cosas, gestionar las emociones, y pensar que fuera se pueden decir muchas cosas pero lo importante es que nosotros preparemos bien las cosas», aplacó el técnico blanco.

Tampoco mirarán de reojo a lo que hagan, en el otro partido del grupo, Inter y Shakhtar Donetsk. «Sabemos que hay otro partido, pero nos interesa lo que vamos a hacer nosotros en nuestro partido. Jugamos contra un buen equipo, el Borussia, que nos planteará un partido complicado. El resto, no nos interesa», concluyó.