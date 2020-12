Zidane: «Tengo contrato hasta 2022 y no voy a pedir nada»

«Ahora tenemos la impresión de que será un partido fácil ante el Eibar y no, será muy complicado»

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que piensa cumplir su contrato y que no va a «pedir nada» a mayores, solo «seguir trabajando», además de advertir del peligro del partido de LaLiga Santander de este domingo ante el Eibar en Ipurua (21.00 horas), para el que ha pedido no relajarse tras los últimos buenos resultados.

«Tengo contrato hasta 2022, no voy a pedir nada. Voy a seguir trabajando. Tengo la suerte de poder decir que estoy en el mejor club del mundo. Espero que los jugadores se queden y podamos seguir con ellos», declaró en rueda de prensa. «Yo no me pongo ninguna nota. Estoy muy agradecido de estar aquí, de poder entrenar a este equipo y de ser entrenador del Real Madrid», añadió.

En esta política de renovaciones que comenzará próximamente podría ser protagonista el capitán Sergio Ramos. «Lo veo muy bien, tiene determinación de seguir; cuando el jugador quiere seguir, significa mucho. Le veo muchos años jugando al fútbol, se cuida mucho. Si quiere seguir, tiene muchas posibilidades de jugar mucho tiempo. No me sorprendo nunca de lo que hace Sergio», indicó.

Además, el técnico francés recalcó que Isco Alarcón está «bien aquí», y no espera que ningún jugador abandone el equipo en el mercado de invierno. «Estoy contento con los jugadores y voy a contar con todos. Hasta final de enero, puede pasar de todo. Mis jugadores son los más importantes, los mejores, y quiero contar con todos», dijo, antes de hablar de Marcelo y de su preparador físico personal. «No es el primero. Son jugadores que se cuidan mucho. Lo que quiere hacer Marcelo es cuidarse para hacerlo bien cuando le toque jugar. Me parece bien», apuntó.

«MAÑANA TENDREMOS UN PARTIDO COMPLICADO»

Sobre el duelo ante los de José Luis Mendilibar, Zidane explicó que será vital y que no deben confiarse por la mejoría de las últimas semanas. «El Eibar lo va a dar todo mañana en su campo. Nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo, seguir en esta línea. Es otra oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo», subrayó.

«El partido de mañana va a ser muy importante. Ahora tenemos la impresión de que estamos mejor, de que vamos a tener un partido fácil, y no, será muy complicado y tendremos que mostrar nuestra mejor versión», continuó.

En él, no podrá estar todavía el belga Eden Hazard, aunque esperan tenerle «muy rápido». «Está bien, casi totalmente recuperado, aunque para jugar le falta algo. Está entrenando con regularidad con nosotros y espero que esté en poco tiempo jugando», señaló.

«Lo importante es que Eden esté bien recuperado. Le ha tocado este año vivir estos momentos difíciles. Nunca le ha pasado nada antes de la lesión que ha tenido en el Real Madrid, jugaba con regularidad. Lo que queremos es que cuando vuelva sea para siempre. Tranquilidad. Lo necesitamos, lo queremos en el equipo, pero no queremos hacer tonterías de que vuelva rápidamente y lo perdamos», prosiguió.

Por otra parte, confirmó la duda del brasileño Vinícius. «No creo -que esté-, porque está mal, es una gastroenteritis. No tiene fiebre, pero no está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona hoy y veremos para mañana», expresó.

El preparador madridista reconoció que últimamente no ha realizado demasiadas rotaciones, pero que no ha renunciado a ellas. «Es un momento puntual. El equipo está bien. No va a cambiar mi idea de que voy a contar con todos. Tenemos una buena dinámica y hay que seguir así», expuso.

Por último, alabó el trabajo de su compatriota Karim Benzema. «Lo más importante es el trabajo diario y la implicación que pone. Ha cogido madurez, confianza en sí mismo, la calidad siempre la ha tenido. Muchas veces no marcaba, pero no es lo importante. Ha demostrado con su juego que es importante. Está demostrando el jugador que es», concluyó.