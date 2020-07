Zidane: «Tengo contrato, pero en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar»

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha recordado que tiene «contrato» con el club blanco hasta 2022, pero que «en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar» y que por eso no quiere «hablar del próximo año ni del siguiente», añadiendo que su trabajo «va a acabar algún día» y que esa vez será «de verdad».

«Estoy aquí, pero nadie sabe lo que va pasar, por eso no hablo del próximo año ni del siguiente. Tengo contrato y me gusta estar aquí, pero no se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol. Por eso estoy tranquilo con mi situación, pero en el fútbol se cambia de un día a otro. Esto disfrutando aquí, vamos a ver hasta cuándo», valoró Zidane ante la prensa.

El técnico dijo sentirse «afortunado de estar aquí con estos jugadores y de estar en este club». «Por eso disfruto tanto del día a día. Esto se va a acabar un día, como ya pasó una vez, pero un día va a pasar de verdad. Por eso ahora solo pienso en disfrutar», señaló, recordando su anterior salida del banquillo blanco hace dos años.

«Es complicado porque a veces hay mucho debate de muchas cosas aquí, y lo respeto, pero disfruto de mi pasión por entrenar a los mejores y estar en el mejor club del mundo. Lo demás no entro a valorarlo», zanjó el galo, que no quiso poner una nota a su trabajo. «Soy como soy, no voy a sacar pecho, no es mi forma de ser. Esto es fútbol, nada más», agregó.

Respecto al último título ganado por su equipo, Zidane indicó que «no hay que despreciar esta Liga porque ha sido muy complicada, muy difícil. «Hemos peleado hasta el final. Ahora hay que disfrutar, pero por respeto al fútbol tenemos un partido mañana», recordó sobre el duelo ante el Leganés.

En este sentido, pidió no menospreciar al Barcelona. «Cuando miras los partidos que ha hecho el Barcelona, solo han perdido un partido de diez y han ganado siete. Esto es el fútbol. Nosotros hicimos un gran fin de temporada, pero no hay que despreciar lo que hizo el Barcelona porque no es así», subrayó.

Por último, el entrenador comentó la posibilidad de que Benzema acabe la Liga como máximo goleador. «Claro que me gustaría por Karim, pero no significa nada. Lo ha hecho bien y se merece ser el Pichichi de la Liga, pero no se a decidir hasta el final y mañana veremos cómo acaba», finalizó.