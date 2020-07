Carlos Iturgaiz: “El PSOE está haciendo ya las políticas del Frente Popular con toda la izquierda”

En una campaña atípica, diferente, con muchas dificultades a la hora de poder transmitir los mensajes con normalidad y sin el contacto de la gente por las medidas sanitarias de prevención por el coronavirus, el candidato del PP y de la coalición con Ciudadanos para las próximas elecciones en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha querido dejar claro que PP+Cs es el “único y verdadero dique de contención a las políticas del nacionalismo en esta tierra”.

En una entrevista con El Imparcial ha repasado algunas de las claves de su campaña poniendo el acento en la responsabilidad del PNV en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estén en el Gobierno. Iturgaiz lamenta que “el PSOE está haciendo ya las políticas del Frente Popular con toda la izquierda, con los comunistas bolivarianos, con los secesionistas catalanes, con los proetarras de Bildu y con el nacionalismo vasco”.

Del mismo modo, critica que este Ejecutivo esté inmerso en un intento de cambio de régimen: “El partido socialista quiere cargarse la Constitución para cargarse la Monarquía Parlamentaria, hacer una España federal y dar el derecho a la autodeterminación al País Vasco y a Cataluña”.

Cree sinceramente que “estas elecciones son también un paso para echar a Sánchez e Iglesias de La Moncloa”.

¿Cómo se siente, cómo se está encontrando en este regreso a la primera línea política?

Muy bien, muy arropado por mi partido político, por el PP, y muy a gusto con los compañeros de Ciudadanos. Con muchas ganas y mucha ilusión. Estamos haciendo la mejor campaña de los partidos porque nosotros estamos haciendo propuestas todos los días, para todos los sectores.

Nos hemos empeñado en que no queremos hacer una campaña al uso, una campaña de eslóganes, sino de dar respuestas y hacer un plan para la sociedad que necesita, tras esta pandemia sanitaria y económica-laboral que estamos viviendo, soluciones que se están viviendo.

¿Cree que la gestión de la pandemia del coronavirus va a influir en la decisión de los vascos en las urnas?

Espero que la nefasta y caótica gestión que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su socio Sánchez-Iglesias con la malísima gestión en el Gobierno de la nación tenga un castigo para ellos en las urnas. No hay que olvidar que hay una corresponsabilidad del PNV en lo que han hecho Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque Íñigo Urkullu y el PNV les colocaron en la Moncloa con su voto. Son socios y estamos viendo cuáles son los resultados.

¿Cómo se han hecho las cosas al respecto, se ha controlado bien la crisis sanitaria?

En la gestión sanitaria, todos sabemos ya que se actuó tarde y mal. Un país que no sabe los muertos que tiene por la pandemia no es un país serio. Nos mienten con las cifras, pero lo peor es que desde finales de enero había informes tanto de la OMS como de la UE que decían que llegaba una pandemia y que era gravísima. Avisaban a los países de que había que hacer acopio de EPIs (mascarillas, gafas, batas…) y aquí se mandó a los médicos y a los sanitarios a la guerra sin fusiles y sin balas.

El nacionalismo, al final, aquí pacta con todos dependiendo lo que le interese…

La primera enfermera que muere lo hace aquí en Galdácano, en el País Vasco. Cuando he hablado con los sindicatos de enfermería me han dicho que tenían que utilizar las pocas EPIs que tenían 5 y 6 veces aunque el las instrucciones del fabricante decían que solo eran de un único uso.

Y todo para que llegasen a las manifestaciones del 8 de marzo tanto en Madrid como en el País Vasco, se pudiera ir a los estadios de fútbol a los conciertos para poner Sánchez y Urkullu el contador de la pandemia a partir del 9-M. Eso ha sido un desastre para España.

¿Qué resultado/respaldo espera de las elecciones en el País Vasco? ¿Cuál es el objetivo?

Todo objetivo de un político es ganar, lógicamente. Pero en estas elecciones, yo lo que quiero que sepan es que hay una alternativa al nacionalismo. El nacionalismo, al final, aquí pacta con todos dependiendo lo que le interese. Pacta con Bildu un Estatuto para dividir a los vascos entre vascos de primera y, no ya de segunda, sino de tercera. También para que haya vascos cómodos viviendo aquí, que son los nacionalistas, e incómodos, que son los no nacionalistas.

El PNV firma con Podemos los Presupuestos del País Vasco para hacer una política contra los empresarios y contra las pymes para instaurar un modelo bolivariano. El PNV pacta con el partido socialista en el Gobierno vasco y en los principales ayuntamientos y en las diputaciones para repartirse las prebendas y las poltronas y, sobre todo, los chiringuitos oficiales, que son esas agencias oficiales de recolocación en las que si tienes carné del PNV o del PSOE te recolocan.

Nosotros somos la única alternativa porque somos los únicos que no tenemos pactos, que estamos en frente de ellos y somos el único y verdadero dique de contención a las políticas del nacionalismo en esta tierra.

¿Qué necesita el País Vasco hoy? ¿Cuál es su principal propuesta?

Se necesitan varias cosas. La primera es que haya buena gestión. El PNV es un desastre en la gestión. En la Sanidad hemos visto que tuvo que dimitir un consejero de Urkullu por corrupción; estamos viendo el caso Zaldívar, donde hay dos trabajadores sepultados en un vertedero desde hace casi 5 meses no por un desastre natural, sino por una mala gestión al no aplicarse las medidas medioambientales de la UE, donde la propia Ertzaintza está diciendo que hay indicios de criminalidad, donde no se inspeccionaba, no se investigaba, donde las familias solo piden que se les devuelvan los cuerpos y se les diga la verdad y donde el PNV y el PSOE no han querido que el consejero de Medio Ambiente comparezca en el Parlamento a dar explicaciones. El PNV mete la ley del silencio para que no se hable de eso.

¿Cree que se ha normalizado la presencia de los herederos de ETA en las instituciones y que el PSOE ha ayudado a ello?

Lamentablemente, el PSOE está en estos momentos en un proceso de cambio de régimen en España y uno de los brazos de ese cambio de régimen llega al País Vasco. Y lo estamos viendo porque el PSOE está haciendo ya las políticas del Frente Popular con toda la izquierda, con los comunistas bolivarianos, con los secesionistas catalanes, con los proetarras de Bildu y con el nacionalismo vasco.

Cuanto peor esté España, mejor para los nacionalistas, los secesionistas, los independentistas y para los proetarras y el PSOE se lo permite…

Cuanto peor esté España, mejor para los nacionalistas, los secesionistas, los independentistas y para los proetarras y el PSOE se lo permite. Entonces, un partido como el PSOE, que es un partido histórico, adquiere una mancha desde el momento que firma con Bildu, como hemos visto, la derogación de la reforma laboral o en Navarra para gobernar. Yo lo lamento porque sé que hay mucho socialista, simpatizante y afiliado que lo está pasando mal y está abochornado por esta situación.

El PSOE lo que quiere con este cambio de régimen es que cambie la Constitución y se vayan a una nueva constituyente. Lo dijo el ministro de Justicia y no fue un lapsus linguae. El partido socialista quiere cargarse la Constitución para, en definitiva, cargarse la Monarquía Parlamentaria, hacer una España federal y dar el derecho a la autodeterminación al País Vasco y a Cataluña.

En este sentido, ¿qué líneas no traspasará nunca el PP?

Las que todos sabemos. No vamos a aceptar de ninguna manera un cambio de Régimen, un cambio constituyente para dar prebendas a los que quieren romper España. El señor Sánchez ha metido a la zorra en el gallinero pactando con Iglesias y con los secesionistas que quieren destruir España.

Nosotros, por supuesto, no vamos a apoyar ningún cambio en la Constitución para que se haga una República en España y caiga la Monarquía y para que se dé la independencia al País Vasco y Cataluña como quieren Sánchez e Iglesias, que son los socios de Urkullu y del PNV

¿Cómo está resultando el entendimiento con Ciudadanos, hay muchas diferencias programáticas?

No hay diferencias. Al revés. Yo estoy muy cómodo con mis compañeros de Ciudadanos. La sociedad siempre nos dice a los políticos, y especialmente a los del centro derecha, “por qué no vais unidos a las elecciones”. En esta ocasión, partidos diferentes que votamos diferentes cosas en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados y en los respectivos parlamentos autonómicos, por encima de nuestras diferencias hemos puesto lo esencial, lo fundamental, lo que nos une y lo necesario en una tierra donde el nacionalismo campa para hacer la vida imposible a los constitucionalistas.

Nuestros objetivos de defender la unidad de España, defender la Constitución, las libertades y la democracia está por encima de cualquier diferencia que podamos tener PP y Cs.

¿Cree usted que el nuevo entendimiento entre Cs y el Gobierno de Pedro Sánchez puede hacer cambiar la relación en otras partes de España, entre ellas, por supuesto, en el País Vasco?

No lo creo. Aquí en el País Vasco de ninguna manera. Es verdad que Cs ha votado en determinados momentos a favor del estado de alarma, pero las críticas que hace el portavoz o la propia presidenta contra el Gobierno de Sánchez, contra la pretensión de ese cambio de régimen y contra esas mesas de partidos en Cataluña, en definitiva, contra la gestión de Sánchez y contra las políticas inaceptables e ineficaces, previsibles de Sánchez y de Iglesias, a mi me queda claro que en lo fundamental estamos de acuerdo el PP y Cs.

¿Cómo puede hacer frente el centro derecha al bloque de izquierda? ¿Exportaría la fórmula de PP + Cs al resto de España?

Tenemos que ser conscientes de que el centro derecha, si queremos ganar unas elecciones, no puede ir dividido. Con eso se están frotando las manos Sánchez e Iglesias.

Seamos conscientes de que si queremos cambiar este desastroso Gobierno que está hundiendo España, como está diciendo el propio FMI al destacar que los niveles económicos y los datos de empleo de España nos hacen ser el peor país del mundo desarrollado y que puede haber un hundimiento; y cuando todos tenemos en la memoria que los datos de la gestión sanitaria demuestran que somos el peor país del mundo por número de habitantes en número de fallecidos, la gente tiene que ser consciente de que no pueden seguir gestionando aquellos que no tienen ningún crédito para los mercados internacionales o para los demás países.

Se critica la desigualdad que provoca entre regiones el régimen fiscal especial del País Vasco, ¿cree que hay CCAA con más privilegios que otras?

Siempre me he negado que se hable de privilegios porque hablamos de un Gobierno que depende de una foralidad que está recogida en la Constitución, en las disposiciones adicionales, y que es nuestro engarce con España. Por eso el País Vasco es más español que nunca, es más constitucional que nunca. No veamos la botella medio vacía, sino medio llena y démonos cuenta de lo importante que es para nosotros, para ser una parte referencial e importantísima de España.

Y además, para que se vayan quitando esos mitos de que el concierto económico es nacionalista y los fueros son nacionalistas, hay que saber que no hay cuestión más española y más constitucional que el concierto económico vasco y los fueros vascos.

Y por las relaciones que tiene Sánchez con algunos partidos nacionalistas, el PNV y ERC, ¿cree que hay diferencias entre CCAA en el trato desde el Gobierno central?

Por supuesto que lo que está haciendo Sánchez es que España no sea una España solidaria. Estamos viendo a varios dirigentes de comunidades autónomas, incluidas algunas con presidentes socialistas, que se están quejando de la política autonómica.

Donde gobernamos el PP y Cs arreglamos y solucionamos los problemas reales de los ciudadanos…

Pero si lo hemos visto con la pandemia. Sánchez hizo un mando único, que me parece una buena idea siempre que funcione, pero no ha funcionado y ha tenido que dar una cogobernabilidad y gracias a aquellas, especialmente las gobernadas por el PP y Cs, que han tenido que sacar las castañas del fuego. Si hubiera sido por Sánchez estarían hundidas por la nefasta y caótica gestión del tándem Sánchez e Iglesias.

¿Algún llamamiento o recomendación final?

Que los vascos sepan dos cosas: que el PP y Cs somos el bastión del constitucionalismo en la defensa de la Constitución española, la democracia y las libertades y que donde gobernamos el PP y Cs arreglamos y solucionamos los problemas reales de los ciudadanos.

La gente sabe que cuando la izquierda hunde este país, sobre todo económica y laboralmente, tiene que llegar siempre el PP para sacar a flote a esa tierra. Ese el objetivo que perseguimos aquí en el País Vasco. Ante el desastroso Gobierno de Sánchez e Iglesias, por culpa del PNV que los colocó en La Moncloa, estas elecciones son también un paso para echar a Sánchez e Iglesias de La Moncloa.