Chani denuncia la manipulación de las televisiones

El periodista Antonio Pérez Henares, más conocido como Chani, anunciaba por sorpresa que abandonaba «por coherencia» su participación en el programa de García Ferreras, «Al Rojo Vivo». El tertuliano se queja de que las televisiones esconden a los muertos e intentan seguir el juego al Gobierno trasladando mensajes positivos «¿Se acuerdan lo que ocurrió con el no muerto cuando surgió el primer caso de évola en España? En aquél momento, parecía que había llegado el apocalipsis.»

Chani ha explicado con detalle en un vídeo los motivos detrás de esta decisión: «He sido noticia por mi decisión de abandonar ‘Al rojo vivo’. Yo llevaba allí desde los inicios y agradezco a Ferreras la oportunidad. Siempre he actuado allí con libertad, aunque a veces abriéndome paso a codazos dialécticos frente a abrumadoras mayorías contrarias, pero si he estado, es porque he querido; y ahora he decidido no volverlo a hacerlo».

«La decisión ha sido estrictamente personal», prosigue aclarando, «pero me ha importado muchísimo lo que se está viviendo en España y cómo están actuando los medios, fundamentalmente la televisión, al respecto. No lo están haciendo nada bien, es más, lo están haciendo muy mal. La labor de los medios es informar, estar al lado de la gente, y no blanqueando a Gobiernos, ocultando fallos tremendos y dejaciones que pueden ser incluso criminales. Ahora, intentando minimizar, ocultar, esconder el dolor, los muertos y la realidad. Por ahí no quiero pasar y no quiero estar en determinados sitios y eso es lo que he hecho».

Chani, en ‘Al rojo vivo’. (La Sexta)

Pérez Henares hace especial hincapié, en su vídeo en su canal, en esto último, las cifras de muertos, el aspecto que ha sido decisivo para que diera el paso de marcharse de ‘Al rojo vivo’. El periodista considera que no se le está dando la importancia que debiera en televisión, reflejando más las lágrimas de los concursantes de ‘Supervivientes’ que el dolor de los miles de familias afectadas por esta crisis sanitaria.

«Cada dos minutos ha muerto la semana pasada una persona, lo que significa que en lo que dura cada día ‘Los desayunos’ estaban muriendo más de 50 personas; más de 100 durante ‘Al rojo vivo’ o cerca de 200 personas en toda la emisión de ‘Sálvame’; pero los muertos no salen en televisión, solo salen las cifras y las estadísticas. Hay una auténtica catástrofe de dimensiones planetarias y el mensaje a transmitir, la pertinaz y pringosa propaganda, es que todo se está haciendo bien, incluso lo que se hizo rematadamente mal. Yo no estoy dispuesto a ocultar los muertos ni el dolor de las familias, dolor que España debe sentir«, concluye el periodista.