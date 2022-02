Cientos de andaluces piden al PSOE y a los sindicatos que 'devuelvan lo robado'

Cientos de andaluces han salido a la calle este 28 de febrero para pedir al Partido Socialista y a los sindicatos corruptos, UGT y Comisiones Obreras, que «devuelvan lo robado durante décadas».

Congregados por VOX, que ha elegido el Día de Andalucía para organizar esta movilización por el cambio en la comunidad, cientos de personas han recibido a la diputada Macarena Olona en el Muelle de Nueva York de Sevilla, donde se ha celebrado un acto contra la corrupción del PSOE andaluz y la connivencia del actual Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que se niega a levantar las alfombras de los despachos de la Junta.

Olona, como también ha anunciado esta mañana el portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha abogado por la celebración del Día de Andalucía el 2 de enero, la fecha en la que el reino nazarí de Granada se rindió ante los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y ha insistido en que la creación de la comunidad autónoma andaluza el 28 de febrero de 1980 solo trajo «engaño y decepción» a los andaluces. «Hoy hace 42 años se nos prometió un futuro de prosperidad si nos constituíamos en comunidad autónoma. Hoy hace 42 años fuimos engañados«, ha dicho Olona.

Así, ha recordado que esa división y desigualdad que las creación de las autonomías han provocado entre los españoles, se ha agravado en Andalucía después de décadas de Gobiernos de corrupción liderados por el PSOE. «Se habla de un robo de entre 1.000 y 3.000 millones de euros (…) y siempre como actores imprescindibles en esta auténtica cueva de víboras, cueva de reptiles, los dos sindicatos de clase, que son auténticos vende obreros, UGT y Comisiones Obreras», ha señalado.

La diputada de VOX ha concretado que «defienden la acción sindical», que es «fundamental para el progreso y la defensa de los trabajadores», pero ha incidido en que solo existe un sindicato «que representa verdaderamente la lucha obrera», ha dicho en referencia al sindicato Solidaridad.

Sobre la inmigración ilegal, que afecta a toda España y, en concreto a Andalucía, Olona ha respondido a los políticos y medios de comunicación que califican a VOX de racista. «Esto no tiene que ver con la raza, por eso decimos alto y claro que son auténticos manipuladores quienes nos llaman racistas. Tiene que ver con la cultura y con la integración. Y en España, con mis leyes, con mi cultura, mandamos nosotros. Es nuestra casa, alguien tiene que defenderla», ha exclamado.

Olona también ha aprovechado este acto en Sevilla para responder a quienes aseguran que liderará la candidatura de VOX en Andalucía. Así, ha explicado que su partido tomará la decisión cuando se convoquen las elecciones y ha acusado a «políticos andaluces de izquierda y de derecha» de tacharla de inapropiada al no haber nacido en la comunidad. «Lo que sí puedo deciros es que he sufrido un racismo que es el mismo que viví en el País Vasco, por parte de políticos andaluces de izquierda y de derecha, que me han negado el derecho como hija y nieta de inmigrantes andaluces que soy», ha criticado.