El Canal de Suez, al fin desbloqueado: reflotan el Ever Given y liberan el tráfico marítimo en esta vía tras casi una semana

Terminó la pesadilla del transporte marítimo que se estaba viviendo en el Canal de Suez. El Ever Given, el gigantesco buque de 200.000 toneladas que se había quedado atravesado en medio del Canal, ha sido reflotado al fin y en estos momentos reanuda su camino para atravesar su travesía.

El buque se quedó encallado en el Canal de Suez hace cais seis días, y desde entonces produjo un monumental atasco marítimo que hizo que cientos de barcos quedaran a la espera de atravesar este paso. Otros prefirieron rodear África, pero ahora al fin la actividad comenzará a recuperar la normalidad.

Hace unas horas se lograba reflotar la popa, pero parecía que aún quedaba una difícil tarea por delante. Afortunadamente los encargados de la operación de salvamento han podido reflotar también la proa apenas unas horas después, lo que ha provocado que diversos barcos remolcadores hayan celebrado el hito haciendo sonar sus sirenas.

Horns blare in celebration as the Ever Given ship, which has been stuck on the banks of Suez Canal since last week, is finally set free. https://t.co/f1pzyNOCyR pic.twitter.com/eFrQAW66nM

— ABC News (@ABC) March 29, 2021