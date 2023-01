El PP desmonta el optimismo del Gobierno sobre el crecimiento económico

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha rebajado el optimismo del Gobierno tras el dato del INE sobre el crecimiento de la economía española en 2022

“Somos los últimos en crecimiento en Europa. No solo no hemos crecido sino que ni siquiera hemos rebotado”, ha afirmado Bravo en un desayuno informativo, en el que ha buscado «desmontar» los datos económicos con las cifras de inflación, empleo y deuda pública.

Como receta, el PP reivindica sus medidas económicas, que pasan por generar una fiscalidad que cree empleo, inversión y crecimiento; eliminar el gasto «superfluo y político»; simplificar la burocracia y las trabas administrativas y apostar por el crecimiento y la creación de empleo.

Apuesta por fomentar “vocaciones empresariales” para generar crecimiento y empleo, y por hacer de España un país atractivo para la inversión. “Ayudemos a los empresarios, no les metamos en eternas complicaciones. Hagamos un sistema atractivo”.

Afirma que, según recogen los datos, la reforma laboral no ha mejorado el empleo de nuestro país. “Se ha cambiado el nombre, pero no hemos mejorado”, destaca tras recordar que en España «hay más de un millón de familias con todos los miembros en paro, se han destruido 80.000 puestos de trabajo y los fijos discontinuos no están en mejores condiciones».

Además, plantea una fiscalidad orientada a que la inversión y el ahorro estén “potenciados y no penalizados”, que genere empleo y crecimiento porque “esto no va de izquierdas o de derechas, sino de los que quieren estar arriba o abajo”.