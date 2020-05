(INFORME COMPLETO) Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales fundaron PODEMOS para introducir cocaína en Europa, según el coronel boliviano Germán Cardona

En el año 2015 el coronel boliviano Germán Rómulo Cardona Álvarez solicitó asilo político en España, para él y su familia, ya que, tras haber realizado un informe secreto sobre las actividades de narcotráfico donde se implicaban a altas autoridades civiles y militares de Bolivia y Venezuela, empezó a ser perseguido.

Según publicó en su día la prensa boliviana, “el Gobierno del Reino de España concedió la protección internacional al excoronel de Ejército de Bolivia Germán Rómulo Cardona Álvarez, que desde hace más de un mes permanece en este país en busca de refugio político, denunciando ser víctima de una persecución gubernamental tras haber entregado un informe denominado ‘ultrasecreto’ al Comando General del Ejército, en el que revela hechos considerados graves vinculados al caso de supuesto terrorismo”.

“La otorgación de la protección internacional surgió después de que el jueves 28 de mayo Cardona asistiera a una audiencia clave ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior, situada en la calle Pradillos 40, en Madrid. Sostuvo una entrevista de más de dos horas con la jefa de plataforma, oportunidad en la que entregó documentación como prueba de su denuncia de persecución”.

En famoso y ultrasecreto informe, que Cardona había redactado para su superior, un año antes, y que llegó al Comandante General del Ejército de Bolivia, José Luis Begazo Ampuero, desconociendo que dicho militar estaba implicado en el narcotráfico, se refería a la creación de Podemos como puente de entrada de la droga a Europa:

“Ahora la información más complicada que he recibido de dos Oficiales de la Policía Boliviana que son alumnos míos, uno con grado de Mayor y el otro con grado de Teniente, el primero trabaja en la FELCN y el otro en la FELCC de ésta ciudad de Santa Cruz, cuyos nombres por razones de seguridad personal guardo en reserva, sin embargo si el caso amerita puedo dar a conocer sus nombres así como los de mis alumnos que me pasan la información; la cual versa sobre la existencia en nuestro país de un CÁRTEL DE COCAÍNA identificado como “EL CÁRTEL DE LAS ESTRELLAS” conformada por Oficiales Generales y Coroneles de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional liderizados por un político muy conocido de Bolivia.

Así mismo, también tengo información proporcionada por mis alumnas y alumnos Yapacaneños y Chapareños, que en Yapacaní y todo el Chapare existen rescatadores de cocaína bolivianos y también colombianos, quienes se encargan de acopiar la cocaína recogiendo desde las casas y laboratorios de procesamiento de los afiliados a los sindicatos cocaineros, para acopiarla en el Aeropuerto Internacional de Chimoré y de allí embarcarla hacia Venezuela en los aviones militares, los cuales por ser oficiales de un Estado no pueden ser interceptados en el Espacio Aéreo Internacional, si fuesen interceptados y obligados a descender por aviones cazas de cualquier potencia extranjera, la convención de la ONU para la aeronavegación internacional es considerada agresión militar internacional, lo que el Estado agredido tiene el Derecho de retribuir la agresión.

También me informaron que desde el Perú ingresa la cocaína vía aérea, terrestre, por el Lago Titicaca y por los ríos a Bolivia con destino al Aeropuerto Internacional de Chimoré, para ser acopiada y Exportada hacia Venezuela y de allí hacia otros países como Rusia, Irán, Libia y otros estados para de éstos países ser introducida a Estados Unidos, México, Europa, Asia, África, etc. Dentro de este ámbito, desde hacen seis años Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales Ayma, bajo el manto de una Entidad Ficticia denominada, Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en cuyo consejo ejecutivo figuran los principales dirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizan giros a España para financiar una nueva Organización Política que se concretó en febrero de 2014 como Partido Político con la finalidad de una vez conquiste el gobierno español, se constituya una puerta directa de ingreso de Cocaína a Europa, que será enviada desde Bolivia por intermedio de Venezuela en aviones oficiales y militares a España, para de allí distribuir a toda Europa si usar los puentes de Irán, Rusia, Libia y otros, como ahora lo es Grecia”.

INFORME COMPLETO

El informe secreto que entregó a su superior el coronel Cardona Álvarez es el siguiente:



Información confidencial sujeto a comprobación sobre la creación de la Guardia Plurinacional Popular, el ingreso de Armamento Militar desde Venezuela en aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, retornando a Venezuela con Cocaína y Vehículos de lujos robados y sin documentos desde el Aeropuerto Internacional “Chimoré” del Trópico Cochabambino.

Señor General, en la U.A.G.R.M., como alumnos tengo muchos estudiantes que son originarios y radican en el Trópico cochabambino y en la Chiquitanía, los cuales me tienen informado de todo cuanto ocurre en esas regiones sobre temas relacionados con el Tráfico de Armas, Cocaína y Vehículos de lujos robados en las ciudades, que se dan tanto en el Chapare como en la zona de la Chiquitanía de Santa Cruz, información que mediante el presente como Militar tengo la obligación de poner en su conocimiento para su debido procesamiento por el DPTO. II INFORMACIONES del EMO del Ejército a fin de tomar las decisiones que el caso aconseje y es como sigue.

Alumnos y alumnas originarios y originarias de Localidades como Yapacaní pero que sus padres o familiares tienen sus Catos de coca en el Chapare, Shinahota, Chimoré y otras localidades y Sendas del trópico cochabambino, que radican en sus lugares de origen y entre semana estudian Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y otras carreras en la U.A.G.R.M., permanentemente me informan, que en todas las comunidades aledañas de Yapacaní y en todo el Chapare, desde hacen siete años atrás, se han organizados sindicatos de fabricantes de cocaína, que en una buena proporción de ellos están incluso conformados hasta liderizados por ciudadanos Colombianos que en su país pertenecían a las FARC y a los PARAMILITARES y algunos siguen perteneciendo a las FARC., también me informan que desde el Estado se está gestando la Organización de la GUARDIA PLURINACIONAL POPULAR, la que estará conformada por cocaleros, las Bartolinas Sisa, los Poncho Rojos, Pueblos Originarios, Sindicatos afines y otros movimientos sociales, Juventudes Masistas y para ello desde hacen dos años atrás en aviones de la Fuerza Aérea Venezolana llegan desde Irán, Rusia y China con escala en Venezuela, armamento militar de guerra como Fusiles Kalashnikov AK-47 y AK-109, que son introducidos y almacenados al interior del Chapare para cuando llegue el momento ser distribuidas entre los mandos y unidades que crearán para la Guardia Plurinacional, en la que parte del plan para esta Fuerza Armada es convocar a los Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas, inclusive de la Policía Nacional que quieran incorporarse, otorgándoles grados de Oficiales en el rango que se encuentren, de acuerdo al siguiente detalle:

Sgto. Icial. de Subtenientes

Sgto. 2do. de Teniente

Sgto. 1ro. de Capitán

Sof. Icial. de Comandante

Sof. 2do. de Tenientecoronel

Sof. 1ro. de Coronel

Sof. My. de General de Brigada de la Guardia.

Sof. Máster de General de División de la Guardia.

Crearán el grado de General de la Guardia Plurinacional correspondiente al de Fuerza o de Ejército. Según las informaciones recibidas, los grados de esta Guardia Plurinacional no serán estrellas, sino serán soles incaicos, usarán boinas y dependerán directamente del Ministerio de la Presidencia.

En este momento asesores militares venezolanos y cubanos que en sus países forman parte de sus Ejércitos y Guardias respectivas además de miembros de las FARC que ocuparon cargos jerárquicos de mandos superiores, en forma secreta se encuentran diseñando los reglamentos, estructura, organización, doctrina, uniformes y todo cuanto concierne a su organización, instrucción, funcionamiento y operaciones. El Proyecto de Ley se encuentra listos para su aprobación, están también concentrados en estructurar la estrategia para lograr la ley de convocatoria a Referéndum de Reforma de la Constitución Política del Estado, con el discurso de la necesidad de reformar el modelo de Elección y designación de los magistrados del Órgano Judicial, aprovechando la oportunidad para insertar en la Constitución ésta Fuerza Armada, aunque los planes son crearla lo antes posible para ello tienen previsto promulgar la Ley de Creación de la Guardia Plurinacional Popular una vez se encuentre lista para operar, el plan inmediato es que se apruebe la Ley y en el mismo día iniciará sus actividades en el Chapare y una vez se abra el candado de la reforma constitucional, posteriormente se insertará ésta Guardia Plurinacional como brazo directo operativo del gobierno.

Según mis alumnos y alumnas, los aviones militares venezolanos C-130 que llegan con el armamento militar para la Guardia Plurinacional, retornan a Venezuela cargados de Cocaína y a veces vehículos de lujos introducidos de contrabando o que son producto de robos y asaltos a mano armada en las ciudades del país. También según mis alumnos chapareños, en el trópico cochabambino (Chapare), entre diciembre/2014 y enero/2015, sin dar a conocer a los medios de comunicación se habría nacionalizado miles de vehículos indocumentados, así mismo otros de mis alumnos chapareños, me informaron que no fue la Aduana Nacional la que nacionalizó los vehículos indocumentados del Chapare, sino que todos los municipios chapareños otorgaron placas a los vehículos indocumentados insertando al sistema del RUAT como si tuviesen Pólizas de Importación, hecho que es ilegal al tratarse de una usurpación de competencias.

Ahora la información más complicada que he recibido de dos Oficiales de la Policía Boliviana que son alumnos míos, uno con grado de Mayor y el otro con grado de Teniente, el primero trabaja en la FELCN y el otro en la FELCC de ésta ciudad de Santa Cruz, cuyos nombres por razones de seguridad personal guardo en reserva, sin embargo si el caso amerita puedo dar a conocer sus nombres así como los de mis alumnos que me pasan la información; la cual versa sobre la existencia en nuestro país de un CÁRTEL DE COCAÍNA identificado como “EL CÁRTEL DE LAS ESTRELLAS” conformada por Oficiales Generales y Coroneles de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional liderizados por un político muy conocido de Bolivia.

Así mismo, también tengo información proporcionada por mis alumnas y alumnos Yapacaneños y Chapareños, que en Yapacaní y todo el Chapare existen RESCATADORES DE COCAÍNA bolivianos y también colombianos, quienes se encargan de acopiar la cocaína recogiendo desde las casas y laboratorios de procesamiento de los afiliados a los sindicatos cocaineros, para acopiarla en el Aeropuerto Internacional de Chimoré y de allí embarcarla hacia Venezuela en los aviones militares, los cuales por ser oficiales de un Estado no pueden ser interceptados en el Espacio Aéreo Internacional, si fuesen interceptados y obligados a descender por aviones cazas de cualquier potencia extranjera, la convención de la ONU para la aeronavegación internacional es considerada agresión militar internacional, lo que el Estado agredido tiene el Derecho de retribuir la agresión. También me informaron que desde el Perú ingresa la cocaína vía aérea, terrestre, por el Lago Titicaca y por los ríos a Bolivia con destino al Aeropuerto Internacional de Chimoré, para ser acopiada y Exportada hacia Venezuela y de allí hacia otros países como Rusia, Irán, Libia y otros estados para de éstos países ser introducida a Estados Unidos, México, Europa, Asia, África, etc. Dentro de este ámbito, desde hacen seis años Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales Ayma, bajo el manto de una Entidad Ficticia denominada, Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en cuyo consejo ejecutivo figuran los principales dirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizan giros a España para financiar una nueva Organización Política que se concretó en febrero de 2014 como Partido Político con la finalidad de una vez conquiste el gobierno español, se constituya una puerta directa de ingreso de Cocaína a Europa, que será enviada desde Bolivia por intermedio de Venezuela en aviones oficiales y militares a España, para de allí distribuir a toda Europa si usar los puentes de Irán, Rusia, Libia y otros, como ahora lo es Grecia.

Otra de las información que me proporcionaron es que, en la Localidad de Ascensión de la Frontera, ubicada en la Provincia Ángel Sandoval del departamento de Santa Cruz, en la propiedad ganadera intervenida e incautada el año 1999 por el Ex Ministro de Gobierno Guido Nayar a un narcotraficante conocido como el REY SALOMÓN, existe una pista clandestina resguardada por guardias vestidos de civil pero fuertemente armados y que podrían ser militares venezolanos, cubanos o de las FARC, que ahora está siendo utilizada por un Político de nombre JUAN RAMÓN DE LA QUINTANA, para exportar vía aérea cocaína hacia Brasil, Argentina y Paraguay. También me informaron que no es la única pista clandestina que opera éste político, sino otras pistas a lo largo de la Chiquitanía de Santa Cruz con apoyo de grupos fuertemente armados. Así mismo el Cap. FAB. Yimy Urzagaste Zabala, que en fecha 27 de enero del presente, apareciera en Yapacaní con una historia de secuestro y fue trasladado en la misma fecha al HOSPITAL MILITAR N° 2 bajo mi Dirección, sería uno de los pilotos que trabaja para JUAN RAMÓN DE LA QUINTANA y que la historia del Secuestro es totalmente falsa, siendo al verdad que se estrelló piloteando una avioneta con Cocaína desde una de las pistas que opera éste político, por lo que según mis informantes dispuso que el Fiscal que lleva el caso deje de investigar más al contrario se cierre el caso.

Señor General, toda esta información que estoy proporcionado a su comando, lo hago por LEALTAD a su autoridad, a mi Ejército, a mis superiores y a la patria toda, por lo que con la finalidad de resguardar mi integridad física y mi vida y la de mi familia toda, SOLICITO que la misma sea clasificada como ULTRA SECRETA y estoy a vuestra disposición para complementar la información y coadyuvar con su autoridad y su comando en la investigación de cuanto se tenga que realizar.

Para fines de respaldar mis argumentos y fundamentos que sustentan la Cátedra Universitaria en la U.A.G.R.M., para su conocimiento y consideración adjunto fotocopias de la siguiente documentación respaldatoria: Título de Licenciado en Ciencias Jurídicas; Título en Provisión Nacional de Abogado; Título de Diplomado en Educación Superior; Título de Máster en Asesoramiento Jurídico de Empresas; Título de Diplomado en Estudios Avanzados de Doctorado; Título de Doctor por la Universitat de Valencia; Título de Doctor en derecho, Empresa y Justicia por el CEUB; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 377-2008 de fecha 23 de julio de 2008 de PROFESOR ADJUNTO; RESOLUCIÓN RECTORAL N°1662-2012 de fecha 21 de marzo de 2012 de PROFESOR ASOCIADO; RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0532014 de fecha 11 de febrero de 2014 de PROFESOR TITULAR “A”; Boletas de pago del Ministerio de Defensa y de la U.A.G.R.M. y por último, del Expediente de la Medida Preparatoria de Acción de Nulidad y otros contra el Gobierno Autónomo Municipal, Departamental, Club Deportivo Warnes y otros.

Es cuanto tenga a bien informar a su autoridad para los fines consiguientes.

Germán Rómulo Cardona Álvarez, PhD.

CNL. INF. DOCTOR EN DERECHO