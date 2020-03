Irene Montero vuelve a dar positivo en la prueba del coronavirus

Tras haber superado la cuarentena obligatoria tras un primero positivo, Irene Montero ha vuelto a someterse a la prueba del covid-19 y el resultado ha vuelto a ser positivo. Así informaba el propio Ministerio de Igualdad a través de un comunicado oficial: «Tras pasar los días de cuarentena establecidos por los protocolos sanitarios, la Ministra de Igualdad ha dado positivo de nuevo en la prueba del Covid-19«.

Irene Montero en un acto del Matadero de Madrid

Por este mismo motivo, apuntaba que Montero se encuentra «bien» y que por ello seguirá realizando su trabajo desde su propia casa «al menos» durante una semana más, tiempo que tendrá que seguir en cuarentena tras las indicaciones de las autoridades sanitarias. El primer positivo de Irene Montero tuvo lugar el día 12 de marzo, cuando los primeros síntomas fueron más evidentes.

«He pasado los síntomas de forma leve»

A los pocos minutos de conocerse la noticia, la propia Irene Montero hablaba en directo con el programa de ‘Sábado Deluxe’, donde daba las primera delaciones a cerca de su estado: «Pues perfectamente», le decía a Jorge Javier Vázquez: «Por suerte he pasado los síntomas de una forma leve, no he tenido ni siquiera fiebre, pero he vuelto a dar positivo. Aunque soy asintomática, soy portadora y tengo que quedarme en casa», reconocía.

También aprovechó la conexión para mandar un mensaje de agradecimiento y cariño tanto al propio equipo de este programa como al resto de medios de comunicación (de información y entretenimiento) porque «estáis siendo fundamentales para muchísimas personas para las que puede que la televisión sea la única compañía que tiene, como es el caso de mi madre».

Irene Montero intervino en directo en ‘Sálvame’ | Foto: Telecinco

Por supuesto, no se olvidó del resto de personas que con su trabajo también hacen que el país siga funcionando de la mejor manera posible en una situación tan complicada: «Al personal sanitario y no sanitario que trabajan en los hospitales. Todo el personal que está trabajando en el país para que todo esto funcione. Y gracias a los que están en sus casa y mucho cariño para los que han perdido a algún familiar«.

Respecto a la situación de Pablo Iglesias, quien sigue adelante con sus obligaciones políticas como Vicepresidente del Gobierno, dice: «Lo que me dijeron es que tenía que cumplir con las medidas de confinamiento y cuando terminé me dijeron que siguiese resguardándame. El Vicepresidente ha dado negativo en la prueba así que está cumpliendo con las medidas del confinamiento estipuladas por el Gobierno pero está cumpliendo con las funciones que le corresponden y que le ha pedido el Presidente del Gobierno».