Los líderes del 1-O salen de la cárcel chuleando a los españoles y mandando un aviso al Gobierno: «No callaremos nunca y seguiremos adelante»

Sánchez no sólo ha entregado el Estado sino que ha dado a las personas antes conocidas como presos un relato épico, la munición con la que seguir disparando contra los cada vez más débiles muros de nuestra democracia. El aquelarre secesionista a las puertas de Lledoners, con sus banderas indepes, sus puños en alto, los abrazos, los llantos y los (ex)presos fundiéndose con el poble catalán es la escenografía soñada por quienes practican con este gobierno jibarizado un matonismo de abusón de patio.

Nos chulean simplemente porque, orillada la Justicia y despreciado el Poder Legislativo por Madiba Sánchez, pueden hacerlo. Es verdad que necesitaban una performance con todo el rollo quejoso y cansino de los salvadores de una patria fabulada,

Los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por su papel en el referéndum ilegal del 1-O ya han salido de prisión. Lo han hecho tras la aplicación de sus respectivos indultos, aprobados ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez. La primera en abandonar la cárcel ha sido Carme Forcadell, en Barcelona, minutos después han hecho lo propio los varones presos en Lledoners (Barcelona), donde han sido recibidos bajo la lluvia por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Oriol Junqueras, los «Jordis» y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva han dejado el centro penitenciario donde han estado los últimos años sobre las 12:05. Lo han hecho agarrando una pancarta con la frase «Freedom for Catalonia» y una bandera ‘estelada’. Tras salir del centro penitenciario muy sonrientes, incluso dando saltos, han caminado juntos hasta el exterior de la prisión, donde poco más de un centenar de personas les esperaban con esteladas y entre gritos de «lo volveremos a hacer» o «1-O, ni olvido ni perdón».

Minutos antes salió de la prisión barcelonesa de Wad-Ras la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, recibida en las puertas del centro por la presidenta actual de la cámara catalana, Laura Borràs, y los consejeros de Interior y Economía del Govern, Joan Ignasi Elena y Jaume Giró. Allí, ha pedido usar la «pequeña victoria» que suponen los indultos para el objetivo último, «amnistía, autodeterminación y república catalana». «Hoy es un día de alegría, pero la alegría no es completa porque lo que queremos es el fin de la represión», ha explicado Forcadell. Con el indulto del Gobierno, Forcadell se ahorra ocho años y cuatro meses de cárcel.

En Lledoners, los presos han dedicado sus primeros minutos en libertad a hablar con algunos de los activistas que les han recibido. Ante las cámaras, han repartido también abrazos, selfies y besos a amigos y familiares, que les esperaban al lado de un pequeño escenario montado ayer para que pudieran dirigirse a la prensa tras salir de la cárcel. «Hoy no es un día de renuncia, es un día en que los catalanes nos reafirmemos, la represión no nos ha vencido ni nos vencerá», ha exclamado Cuixart. «No existe el indulto que hará callar al pueblo de Cataluña. No callaremos nunca», ha afirmado tras reivindicar a Carles Puigdemont como presidente «en el exilio». «El Estado no nos ha podido aguantar más días en prisión, por la presión de Europa y de los catalanes», ha añadido. «No callaremos nunca y siempre seguiremos adelante».

«No nos echaremos atrás, no aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto», ha aseverado por su parte Jordi Sànchez, expresidente de la ANC. Vestido con camisa, el hoy dirigente de Junts ha asegurado que los presos salen de prisión «unidos». «Lo haremos, lo haremos juntos, ganaremos», ha zanjado tras acusar al Estado de no aceptar «lo que dicen los tribunales europeos». «Estamos conjurados a una victoria inmediata, que el Estado español sea condenado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

«Guantánamo judicial»

En sus respectivos discursos, los otros presos condenados por el Supremo han reivindicado su compromiso con la independencia de Cataluña, han cargado contra la justicia y han agradecido el respaldo del movimiento soberanista durante su encarcelamiento. El exconsejero posconvergente Jordi Turull ha sido uno de los más contundentes afirmando que la Audiencia Nacional es un «Guantánamo judicial» en medio de Europa.

Oriol Junqueras ha sido el último en hablar ante las puertas de Lledoners. «Queremos trasladar al terreno de la política todas nuestras aspiraciones. No hay compromiso más alto que la libertad y la independencia», ha agregado en un tono mucho más suave que sus predecesores. «La prisión no nos pliega, refuerza nuestros convencimientos», ha resaltado el líder de ERC, quien ha prometido trabajar por «el sueño de una república catalana». Acabados los parlamentos en Lledoners, los presos han subido todos juntos al escenario y han cantado «El Segadors», el himno de Cataluña.

La última en salir de presidio ha sido la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, en este caso del centro de Puig de les Basses (Gerona). En su caso, la también exsindicalista ha señalado que los indultos son solo un «primer paso». «Lo indultos abren la puerta a hacer las cosas desde la política, a dejudicializar». No obstante, ha recordado que «hay muchas otras personas encausadas», añadiendo que ella misma afronta un proceso próximo en el Tribunal de Cuentas. «Tenemos que seguir por los derechos, las libertades y el derecho a la autodeterminación». Bassa, condenada, a doce años de cárcel, se ahorra ocho años y medio de prisión.