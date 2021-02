«No me da pena tu tiro en la nuca, pepero”: las letras que muestran el verdadero rostro de Pablo Hasél

Mucho se ha hablado estos días en nuestro país sobre la libertad de expresión. El encarcelamiento de Pablo Hasél ha sido argumento suficiente para que este debate, que ya parecía haber sido superado en nuestro país, vuelva a situarse en el epicentro de la opinión pública.

Tras haber visto a varias decenas de jóvenes romper, en aras de la libertad de expresión, con todo lo que se encontraban a su paso para defender la salida del rapero de la cárcel, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, prendía la mecha al justificar la violencia con la que estos manifestantes estaban asaltando las principales calles de algunas ciudades españolas. «Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol», escribía el diputado de la formación morada en su perfil oficial este martes.

Palabras con las que la oposición ha pedido explicaciones al Gobierno. Algunos ministros, como la portavoz María Jesús Montero, han quitado hierro al asunto al intentar desligar esta opinión del sentir general del Ejecutivo, mientras que otros, como la titular de Defensa, Margarita Robles, afirmaban que en España hay libertad de expresión y una plena normalidad democrática.

Sin embargo, algunas formaciones echaban de menos la expresa condena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la violencia callejera así como a las palabras que estaban pronunciándose por parte de Unidas Podemos. Una condena que ha ocurrido, al fin, este viernes, en mitad de un acto en Extremadura, cuando por primera vez hemos escuchado al presidente del Gobierno condenar la violencia de estos disturbios. «España es una democracia plena y resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia», afirmaba el líder del Ejecutivo nada más comenzar su discurso. Unas palabras que han ido dirigidas expresamente a la formación morada, con la que en las últimas horas las relaciones se han enfriado tras un sinfín de mensajes cruzados.

Sin embargo, Sánchez también ha anunciado durante su intervención que el Ejecutivo está estudiando una nueva ley que ampare más todavía la libertad de expresión. «La democracia española tiene la tarea pendiente de mejorar y ampliar la libertad de expresión», relataba Sánchez. A su forma de entender, España todavía tiene una cuenta pendiente en este ámbito.

Las polémicas canciones de Pablo Hasél



Un proceso legislativo que parece haberse convertido en prioritario para el Gobierno tras las polémicas desatadas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Este fue detenido el pasado martes en la Universidad de Lleida tras haber sido condenado a nueve meses de prisión, seis de inhabilitación y casi 30.000 euros de multa por dos delitos: enaltecimiento del terrorismo e injurias vertidas en canciones y mensajes de Twitter. Una pena que se ha visto engordada en las últimas horas tras haber vuelto a ser condenado por otro tribunal a dos años y medios de cárcel por amenazar a un testigo contras unos guardias urbanos de Lleida.

Los motivos que han llevado a que Pablo Rivadulla Duró —que es como realmente se llama— es que desde el ámbito judicial en más de una ocasión no había ordenado su ingreso por las pocas penas que tenía acumuladas. Sus letras, sin embargo, muestran la verdadera cara que esconde la libertad de expresión que se esconde detrás del «artista» y que le han llevado a verse encarcelado.

«¡Merece que explote el coche de Patxi López!»; «No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto»; «Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono» son alguna de las frases que se extraen de las doce canciones que el rapero tenía en Youtube y por la que se le condenó en el año 2014.

Lejos de parar, durante los años posteriores, estas han continuado y han sido el verdadero motivo por el que ha entrado en prisión. «Hasta el policía que parezca más majo, detiene por luchar y no a los que explotan y saquean. No son amigos; «Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han idos más allá»; «La policía trata con racismo a los inmigrantes y cuando reciben una hostia en respuesta, se hacen las víctimas. El cuento de siempre», se puede leer en la sentencia por la que el rapero, finalmente, ha ingresado en prisión.