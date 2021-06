¿Por qué han ocultado los medios que una mujer mató a su hija en Barcelona el 31 de mayo? Porque no hay un hombre a quien culpar

Carlos Pérez-Roldán Suanzes.- La Guardia Civil halló a última hora de la tarde de ayer jueves el cadáver de una de las dos niñas que permanecían desaparecidas desde el pasado 27 de abril, y que fueron secuestradas en Tenerife por su padre.

Estamos ante un repulsivo crimen que merece la cadena perpetua si se confirma que el padre sigue con vida; no obstante la izquierda, como siempre, ha querido instrumentalizar este crimen para tratar de colarnos de matute el crimen de la ideología de género que está destruyendo a la sociedad occidental. Así Irene Montero, la ministra que puede deber su cargo a compartir cama con Pablo Iglesias, ha usado el asesinato de las inocentes niñas para cargar contra la “Justicia patriarcal” que “criminaliza” a mujeres secuestradoras como “Juana Rivas”. No ha sido la única ministra que ha desentonado en estos momentos de dolor nacional, pues tanto Carmen Calvo como Yolanda Diaz, se han subido al carro para acusar al machismo de estos crímenes.

Con igual violencia el portacoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha arremetido en las últimas horas contra los «partidos miserables» y los «poderes mediáticos», como si los responsables fueron el resto de fuerzas políticas, y los medios de comunicación, tratando de hacernos creer que alguien en su sano juicio defiende la violencia y los crímenes, cuando la realidad es que la izquierda es la única que justifica la violencia cuando interesa a sus objetivos políticos liberticidas. «Secuestrar y asesinar a las hijas es una de las formas más brutales de violencia machista», escribió Echenique en sus redes sociales poco después de confirmarse la terrible noticia, es decir, que el machismo es el único responsable de la muerte de inocentes, sin embargo la realidad es una muy otra: la maldad es la única responsable, y la maldad no tiene ni sexo ni género, y de tenerlo, lo siento pero la gramática tiene estas cosas, es femenina.

Traemos esto a colación, por cuanto la izquierda ha ocultado que la semana pasada una madre mató a su hija con pastillas, y claro la izquierda ni nada ha dicho de este perverso crimen, ni nada dirá.

Que fortuna tenemos poder decir las verdades del barquero sin necesidad de respetar la corrección política: la maldad no tiene sexo.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, también ha aprovechado la ocasión, y no para rezar por las almas de las inocentes víctimas, sino para arremeter contra Vox, al decir que «lo que se está haciendo mal es negar enfrentarse contra esa ideología. No tengo palabras para imaginar el dolor de su madre. No hay palabras para describir que te arranquen así la vida de tus hijos. Esto es lo que se denomina violencia vicaria. Hay que luchar contra aquellos partidos que niegan la violencia de género y educar a nuestros niños». No, Hana Jalloul, la violencia de género no es la causa de estos crímenes, pues entonces ¿cuál es la causa cuando una madre, o una mujer mata a menores? ¿también la violencia de género?¿tal vez la violencia feminista? Pues nosotros se lo diremos bien claro, la única causa de estos crímenes es la maldad humana, ya sea protagonizada por mujeres, o por hombres, maldad que cometen criminales como el de Tenerife, o criminalas como la de Barcelona, o maldad que comenten legisladores que permiten la matanza de cientos de miles de niños por el aborto.

Que el machismo no tiene nada que ver lo demuestra el crimen de la semana pasada que han ocultado los medios de comunicación, pues en este caso la criminal era una mujer, y según estas ideólogas de la mentira las mujeres no pueden cometer ningún crimen. Efectivamente, la pasada semana, los Mossos d’Esquadra encontraron en un piso de la localidad de Sant Joan Despí (Barcelona) el cadáver de una niña de 4 años junto a su madre. Esta pudo ser reanimada y fue trasladada al hospital en estado muy grave. Según la investigación, la madre mató a la niña con una sobredosis de pastillas y luego se intentó suicidar. Los investigadores hallaron varias notas de la madre en las que confesaba el crimen.

Pero es más, hace apenas tres meses se conoció la condena de la Audiencia de Gerona a una mujer por drogar a su hija, de 10 años, y luego ahogarla en la bañera hasta provocarle la muerte. La mujer fue condenada a 20 años de cárcel.

Y por poner solo un ejemplo más de los más recientes es necesario recordar el caso del pequeño Gabriel Cruz, que fue asesinado por Ana Julia Quezada, novia de su padre. Quezada fue condenada a prisión permanente revisable.

Feministas e ideólogas todas, hoy es el momento de rezar por las almas de las víctimas, y mañana será el día para luchar contra la violencia, y desterrar esa mentira a la que llaman ustedes violencia de género, pues la violencia no tiene género, ni sexo, y para ello desechen su progresismo y apoyen la prisión permanente revisable para crímenes como estos, independientemente del sexo del criminal.