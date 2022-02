PP y PSOE votan en Europa a favor de la vacunación obligatoria

El Partido Popular y el Partido Socialista han votado este lunes 31 de enero a favor de la vacunación obligatoria en la Unión Europea al endurecer las condiciones para obtener el pasaporte covid.

Ambos partidos han apoyado la decisión que el pasado 21 de diciembre tomó la Comisión Europea (CE) para limitar la validez del certificado covid a 270 días –nueve meses– si no se recibe la dosis de refuerzo.

Esta decisión del organismo europeo se adoptó como un Acto Delegado: el mecanismo de que dispone la CE para enmendar sus propias regulaciones sin tener que consultar al Parlamento Europeo ni al Consejo Europeo. Tras su aprobación, el vicepresidente primero de Acción Política de VOX y eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Jorge Buxadé, presentó una moción de resolución junto a otros seis eurodiputados contra el Acto delegado y el PP y el PSOE votaron en contra de la propuesta de objeción.

@EP_Justice has voted to not object to the Commission’s Delegated Act fixing the EU Digital Covid Certificate’s period of acceptance at 270 days.

Vote results:

49 against objection

15 for

3 abstentions

— LIBE Committee Press (@EP_Justice) January 31, 2022