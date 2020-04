El gobierno de España nos pide que no hagamos caso a los «bulos» o noticias falsas ya que, según el Ministro del Interior, los españoles no solemos saber distinguir entre una noticia verdadera y una falsa cuando nos llega por redes sociales, además, este mismo Ministro y todo el Gobierno quiere «castigar» a toda persona que difunda un bulo aunque no sepa que lo es…

Pues bien, yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle a este Gobierno con el fin de que tengamos claro ¿qué es un bulo y qué no?



¿Es un bulo que la cifra de infectados por coronavirus en España se acerca a 200.000 “oficialmente” y a más de 2.000.000 «extraoficialmente»?



¿Es un bulo que la cifra de muertos por coronavirus en España es de cerca 20.000 «oficialmente» y 50.000 «extraoficialmente»?



¿Es un bulo que el Gobierno conocía la magnitud del problema que se nos venía encima con el «coronavirus» desde el mes de enero porque así lo manifestó la OMS?



¿Es un bulo que en las televisiones se están sacando imágenes de muertos y fosas comunes en EEUU y no sale ninguna imagen de la “morgue” improvisada en Madrid para «no herir los sentimientos de los españoles»?



¿Es un bulo que no aparezca ningún “lazo negro” en las esquinas de las televisiones en señal de duelo por todos los muertos por coronavirus?



¿Es un bulo que el “lazo morado” aparecía en las esquinas de todos los televisores hasta el 8M y que ahora, más de un mes después y tras casi 20.000 muertos, no se ve aún ningún lazo negro en las mismas?



¿Es un bulo que se haya multado a personas por ir a comprar sólo cerveza porque no es “imprescindible” mientras que los estancos permanecen abiertos al ser “una actividad esencial”?¿No es cierto que la cerveza contiene alcohol, en baja proporción, que puede actuar contra ciertas infecciones y que el tabaco causa la mayor parte de las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio?



¿Es un bulo que en algunos hospitales de nuestro país se ha estado clasificando a los infectados por coronavirus como “recuperables y no recuperables» atendiendo, principalmente, a criterios de edad?



¿Es un bulo que se ha tenido a nuestros sanitarios atendiendo a infectados por coronavirus sin contar con los medios de protección necesarios?



¿Es un bulo que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad” pero que “una verdad que no se conoce nunca será verdad”?



¿Es un bulo que se esté comprando material sanitario de otros países, principalmente China, mientras que muchas empresas de aquí están exportando a otros países?



¿Es un bulo que se ha dado una «subvención» de alrededor de 15.000.000 € a algunas televisiones privadas, no se sabe con qué fin, en lugar de gastar ese dinero en material sanitario?



¿Es un bulo que el 99% de los españoles estamos viendo reducidos nuestros ingresos a causa de la crisis generada por el coronavirus mientras que los Diputados y Senadores siguen cobrando íntegramente sus sueldos y dietas a pesar de estar paralizadas las cámaras?



¿Es un bulo que se está incinerando a muchos fallecidos por coronavirus sin que se les haya hecho una prueba y, por tanto, no se están contabilizando como «fallecidos por coronavirus»?



¿Es un bulo el que se esté dejando ir a sus casas a pacientes con síntomas de padecer el coronavirus sin hacerles pruebas y se les indica que deben guardar cuarentena confiando que así lo harán, que al final saldrán cuando quieran, y que no cuentan en las estadísticas de infectados por coronavirus precisamente por no haberles hecho la prueba?



¿Es un bulo que el Gobierno filtra las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa del Presidente con el fin de dar las respuestas adecuadas y evitar las «preguntas incómodas», tal y como denuncian muchos medios?



¿Es un bulo que, en la mayoría de los casos, el Gobierno va improvisando en las actuaciones frente a la crisis del coronavirus y por eso se van rectificando hasta minutos antes de su entrada en vigor?



¿Es un bulo que, en muchos casos, cuando muere una persona mayor por coronavirus el Gobierno deja de pagar la pensión correspondiente además de ingresar los impuestos generados por las herencias que deja dicha persona?



¿Es un bulo que ante la «crisis del ébola» la oposición cargó contra el gobierno porque se infectó una sanitario y se sacrificó un perro y ahora con la «crisis del coronavirus» con aquella oposición en el Gobierno no se permite hacer crítica después de casi 20.000 muertos y más de 25.000 sanitarios infectados?



¿Es un bulo que en este artículo se preguntan cosas que interesan a la mayoría de españoles será considerado como un bulo por parte de los “organismos encargados” y, por tanto, será censurado en algún momento de la cadena de difusión para que no llegue a mucha gente?

Es cierto que se podrían hacer muchas más preguntas pero creo que con estas ya da para que las pueda responder nuestro presidente en sus “extensas” comparecencias ante los medios de comunicación y confío que algunas de estas preguntas se le harán en alguna rueda de prensa si es un bulo el “filtrado” que denuncian muchos medios de comunicación.

Un confinado indignado