Quebec contempla crear un impuesto para los no vacunados

Gabrielle Colchen.- El primer ministro de Quebec, Francois Legault, declaró en una rueda de prensa que su administración está considerando imponer un impuesto a los no vacunados. Legault declaró que los que no recibieron la vacuna representan el 10% de la población de Quebec, pero que son más de la mitad de los que ingresan en los servicios de reanimación a causa del Covid-19, añadiendo que estos pacientes representan una “carga enorme” sobre el sistema de salud.

El mandatario provincial considera que los que están vacunados no tendrían que pagar por los que no lo están. Un paciente en reanimación por Covid-19 costaría hasta 40.000 dólares a la ciudad canadiense.

Por esta razón, su gobierno se está planteando la creación de una contribución de salud obligatoria para todos los no vacunados. El importe de esta contribución aún no se conoce pero será significativo, según el líder. Los que no se han vacunado por razones médicas no tendrán que pagar este impuesto.

Esta controvertida medida fue mal recibida por los no vacunados. En Facebook, un grupo de quebequenses que se oponen a las vacunas denunció la “guerra psicológica” que supone esta decisión y podrían recurrir a los tribunales si el impuesto es adoptado. La posibilidad de que la contribución sobreviva a los desafíos judiciales dependerá de sus detalles.

Tiendas de alcohol y cannabis, prohibidas a los no vacunados

La semana pasada, el ministro de salud de Quebec, Christian Dubé, anunció que algunos comercios no esenciales iban a ser prohibidos a los no vacunados, como los que venden alcohol o cannabis. A partir del 18 de enero, solo los detentores del pase de vacunación podrán acceder a estas tiendas.

Desde finales de diciembre, Quebec impuso nuevas medidas sanitarias para hacer frente a la ola de contagios por Ómicron.

Un toque de queda fue puesto en marcha desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. y las escuelas y universidades están cerradas. Los bares, restaurantes y clubes deportivos también quedaron clausurados hasta nuevo aviso.

