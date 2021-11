6 motivos para perder la pensión de incapacidad permanente total

Casi 600.000 personas cobran una pensión por incapacidad permanente total en España. La cantidad media de este tipo de pensión alcanza los 818 euros al mes. Se trata de aliviar la pérdida de ingresos por una enfermedad o accidente siempre que te impida trabajar en tu profesión habitual. El organismo que reconoce y paga este tipo de pensión es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y te dejará de pagar la pensión de incapacidad permanente total por diferentes causas. En ‘Aquí hay trabajo’ te explicamos seis motivos por los que puedes perderla.

El tribunal médico te hace una revisión y detecta que has mejorado y considera que puedes desempeñar tu trabajo habitual . La pensión, lógicamente, descenderá o desaparecerá.

Si el Tribunal Médico te cita para una revisión y no vas , te estarás jugando la pensión. Así que es importante que no se te olvide asistir.

3. No asistir a la revisión del Tribunal Médico

Acudes a la cita de la revisión con el Tribunal Médico pero no llevas toda la documentación que se te requiere. Tu deber es presentar a la Seguridad Social los informes debidamente actualizados. Si no cumples esta obligación, el derecho a la pensión peligra.

4. No aportar toda la documentación

Si tu incapacidad empeora porque has abandonado o rechazado un tratamiento médico sin un por qué que lo justifique, te quedarás sin pensión.

6. Segundo diagnóstico

La Seguridad Social no es infalible: en un primer diagnóstico te reconocen la incapacidad pero puede haber un segundo diagnóstico que cambie de opinión. Considera que tu incapacidad no es total y que puedes seguir trabajando en lo tuyo. En este caso, también dejarás de cobrar la pensión. Si no estás de acuerdo, cabe la posibilidad de recurso.