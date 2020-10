Álvarez (UGT): «No podemos prorrogar los ERTE el último día»

Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT, ha explicado en el informativo 24 horas de Radio Nacional que el último acuerdo para prorrogar los ERTE no fue más complicado que los otros, pero ha recalcado que «es un desastre que se haga el último día»: «Hubo un cambio de planteamiento del Gobierno y queríamos incorporar a la CEOE al acuerdo porque sin empresa, no hay ERTE». «Creo que no somos ejemplo de nada», ha añadido el secretario general de UGT, «Si no tomamos estas medidas, si no llegamos a acuerdos, estamos perjudican a mucha gente y, en consecuencia, hay que llegar a un acuerdo sí o sí porque nadie entendería que no lo hiciéramos». Asimismo, Álvarez ha dicho que los datos de empleo de septiembre son «irrelevantes» porque no se puede «analizar aislado, sin saber de donde venimos» y critica la poca claridad del Gobierno a la hora de especificar qué quiere derogar de la reforma laboral: «Dicen que solo quieren derogar los aspectos más lesivos. Bien, que nos diga cuáles son y avanzaremos y luego, a por los otros».