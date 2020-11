Andalucía prorroga las restricciones de movilidad, comercio y hostelería

Cuando el reloj marque esta medianoche, comenzará la prórroga de las medidas que la Junta de Andalucía ha acordado implantar tras reunirse con el Comité asesor de alertas de salud Pública, para frenar el aumento de casos de coronavirus en esta comunidad. Unas restricciones que afectan a la movilidad, la hostelería y el comercio y que se extenderán hasta el próximo 10 de diciembre.

Se mantiene el cierre perimetral de la comunidad y cada uno de sus municipios. Y un total de 103 municipios de las provincias de Almería, Málaga, Córdoba y Cádiz, pasan del nivel 3 de alerta al 4, por el aumento de casos de covid. Se endurecen las limitaciones de aforo de establecimientos y actividades sociales en estas localidades que han empeorado sus datos.

Desde el Gobierno andaluz, su portavoz Elías Bendodo, asegura que, aunque las cifras de la pandemia están mejorando en Andalucía, no lo hacen de manera suficiente como para relajar todavía estas medidas y añade que intentan con esta prórroga que siga la tendencia a la baja, para poder abrir la movilidad en las Navidades.

Se mantiene el toque de queda desde las 22:00h de la noche hasta las 07:00h de la mañana, mientras se flexibiliza desde mañana martes el horario de bares y restaurantes para permitir su apertura hasta las 21:30 de la noche, sólo y exclusivamente para recogida de pedidos. Otra modificación afecta a las jugueterías. Estos establecimientos podrán tener abiertas sus puertas hasta las 8 de la tarde.

Bares abiertos tres horas más… pero sólo para recoger

Los bares y restaurantes pueden prolongar su apertura hasta las 21:30, pero sólo para recoger pedidos. Los hosteleros andaluces valoran como un pequeño gesto que la Junta permita la entrega de comidas en recogida a bares y restaurantes hasta ese horario, pero, aseguran, que es una medida que beneficiará a muy pocos y no es la solución para el sector.

Advierten que si las restricciones se prolongan más allá del 10 de noviembre la hostelería quedará tocado de muerte y ni las ayudas directas lo podrán resucitar. Para el presidente de los hosteleros andaluces, Fran de la Torre, el sector “no necesita de pequeñas ayudas como las anunciadas para pymes y autónomos sino de un plan de rescate. Si continúan las restricciones a partir del 10 de diciembre, habrá un caos total para un sector que ya no podrá sostenerse ni con ayudas”. Prolongar tres horas más el horario de bares y restaurantes dedicados al pick away, dice De la Torre, “es un pequeño gesto que no nos contenta del todo”. El sector de la hostelería andaluza mira ahora a la navidad como tabla de salvación y espera que, con 14 días más de restricciones, de aquí a poco tiempo puedan abrirse con normalidad. De no ser así, aseguran, un 2020 en blanco dejaría a la restauración andaluza tocada de muerte.

En Sevilla, la asociación de hosteleros celebra que se pueda atender los pedidos en los bares y restaurantes hasta esta hora pero pide que se restrinja la venta de bebidas alcohólicas en los supermercados a partir de las 18 horas.