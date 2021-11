Apuestas de energía verde para abaratar el recibo de la luz

Vamos a hacer de eficiencia

energética, ¿me puede abrir?

-Sí, por supuesto.

-Un buen experto en energía

no llama al timbre, los nudillos.

-En el último recibo

han venido casi 150 euros,

y estamos tres personas.

0,14 euros el kilovatio hora,

cuando de media

se está haciendo en torno a 0,10.

-Impuesto especial de electricidad.

Despúes tenemos

el alquiler del contador,

tenemos el IVA.

-Te vas en agosto de vacaciones

y ya te cobran 30 euros

cuando no has utilizado nada de luz.

El recibo de la luz

está más caro que nunca, ¿por qué?

¿Es posible pagar menos?

-El que se haya triplicado

el precio del CO2,

lleva a que su precio final

haya subido un 50%

respecto al año anterior.

Las empresas eléctricas

en España con este juego,

ganan más, naturalmente.

-Yo vivo con 2,3 kilovatios,

y planificando:

si lavas, no cocines.

-Si no te saltan los plomos

al menos, dos veces al año,

es que tienes más

de la que necesitas.

Un millón de españoles

no puede pagar la factura.

¿Hay alternativas?

¿Se puede vivir sin luz?

-Tenemos aquí las estufita esta,

volvemos otra vez

a lo que teníamos antes.

Cada uno tenemos

aquí nuestra mantita.

-Hay pinchazos de acometida

que son delictivos,

pero otros son pura necesidad.

-Tener luz en casa,

no es un lujo, es una necesidad;

nadie puede vivir sin luz.

-Nosotros estamos desconectados

totalmente de la red eléctrica.

Esto es un ¿horno solar?

En hora y media, dos horas

va a estar hecha la comida.

-Si, no se gasta gas, ni luz…

y bueno, es completamente gratis.

Si en un futuro dependemos

menos del gas y del carbón,

¿puede bajar eso

la factura de la luz?

En un período de 10-15 años

la factura se va a desplomar.

El recibo de la luz, hoy,

en Comando Actualidad.

Yo creo que los consumidores finales

les da igual

lo que es la factura de luz,

lo importante

es pagar menos todos los meses.

¡Iniciando transmisión!

Preparado para compartir

mis humildes conocimientos.

Son muchísimas las facturas

que me llegan a lo largo del día,

y casi ni os presentáis.

Bueno,

tened un poquito de consideración.

Las vamos a analizar al milímetro

para optimizarlas al máximo.

Manuel buenos días,

estás en directo ahora mismo, ¿no?

Sí,

además hay 100 personas conectadas.

Hay 100 personas conectadas ahora.

Llevo más de un año

publicando mis facturas de luz,

dándolas a conocer a todo el público

y viendo cómo, optimizándola,

podemos pagar

de media 25 euros al mes.

Los que te escriben

¿qué demandan?

¿por qué mandan esas facturas?

Porque no las entendemos,

porque creemos que pagamos más.

Además sabes

que las facturas en España

son de las más altas de Europa,

sobre todo con respecto a la luz.

¿O es sólo por ahorrar

o por pobreza energética?

Yo creo

que a los consumidores finales

les da igual

lo que es la factura de luz,

les da igual entenderla o no,

lo importante

es pagar menos todos los meses.

Aquí tenemos tu factura, ¿no?

Bueno es una factura

de un cliente en concreto.

Dice que se ha ahorrado el 13%

y le ha costado cero euros.

Esta tarifa en concreto

son dos horas gratis a la semana.

Está muy bien

que te regalen dos horas,

pero cuando el precio

del kilovatio hora sea razonable.

Porque aquí fíjate

que es 0,14 euros el kilovatio hora,

cuando de media

se está haciendo en torno a 0,10.

Y además te meten

otros conceptos, como por ejemplo,

«Servicio ok Luz» y claro,

ese servicio ya vale 6 euros

y no lo utiliza, y claro,

al final, haciendo toda la suma,

metiéndole:

el impuesto de la electricidad,

el IVA, el alquiler del contador…

Pues claro,

esta familia son 65 euros.

Este servicio «Ok Luz»

es por,

por ejemplo un mantenimiento,

si se te ha averiado algo,

pero nadie lo usa.

Lo pagas, pero nadie lo usa.

Claro.

Entonces yo, automáticamente,

les digo: «Eliminarlo de la factura

porque no tiene sentido».

Yo vivo, como bien sabes,

y habrás visto

en algún vídeo mío de Youtube,

con 2,3 kilovatios.

Y planificando los electrodomésticos

para que no coincidan,

puedes vivir perfectamente.

No hay que estresarse

de los electrodomésticos

ni estresarte a ti.

Porque llegas a tu casa y:

«Vamos a poner todo

a funcionar a la vez».

No, no, no,

si lavas, no cocines.

Cómo es posible vivir como dices,

con 2,3 kilovatios,

cuando la media en España,

a pleno rendimiento,

funcionando

todos los electrodomésticos,

está en 4 o 4,4 kilovatios, ¿no?

Sí, aproximadamente eso.

Yo claro, esta vivienda

tiene 12 o 13 años,

y tuve las posibilidades

de cuando entré a ella,

compré los electrodomésticos

clasificación energética.

¿Y eso qué significa?

Pues que son de muy bajo consumo.

Claro.

Entonces claro,

yo puedo vivir con estas potencias.

Vente Fede, mira.

A ver.

Para empezar…

La cocina de un experto energético,

esto ya es importante.

Aquí es dónde consumimos más

a lo largo de todo el año.

Y ¿por qué?

Por un factor muy importante,

en este caso, un electrodoméstico

que se llama frigorífico.

Lo tienes en tu casa, ¿verdad?

Lo tengo en mi casa.

Pues vamos a optimizarlo al máximo.

Vale.

Lo primero

que tenemos que tener en cuenta

son las temperaturas

de funcionamiento.

Unas temperaturas óptimas…

Sí.

Están rondando entre 5 y 7 grados

en el frigorífico,

y entre -18 y -16.

Si no estás dentro de esas

temperaturas estás consumiendo más.

¿Si la llenamos precisamente

la nevera, el frigorífico,

se sobrecarga, entonces consumimos

más y perdemos dinero?

Ahí estás equivocado Fede,

todo lo contrario.

Cuantas más cosas tengas

en el frigorífico, mejor.

Y te digo por qué.

Simplemente porque

a la hora de abrir la puerta,

entra menos aire,

menos aire caliente.

Todos los productos fríos

hacen de pequeñas neveras.

Yo he aprovechado y he puesto

a funcionar electrodomésticos

en un programa económico,

¿lo ves? 45 grados.

Si le metes 50,

mira lo que pasa en los minutos,

aumentan los minutos.

Los electrodomésticos

consumen muchísimo

y es

por las resistencias que tienen.

Fede hoy nos tocan dos estudios

de eficiencia energética,

o sea que vamos a prepararnos,

que nos vamos a ir a la vivienda.

¿En qué consisten estos estudios

de eficiencia energética?

¿a tí te llaman

y tú vas físicamente al hogar?

¿Para ver

qué están haciendo mal?

¿O cómo pueden ahorrar? ¿o qué?

Sobre todo

vemos una cosa que es la potencia,

la curva

de la potencia de la demanda.

La potencia contratada es el fijo

que nos suma en la factura de luz,

y eso, yo siempre intento

bajarlo al máximo.

A raíz de eso,

entramos al mercado regulado,

porque la tarifa es mejor,

es más óptima que el libre.

Y la discriminación horaria,

que es el descuento ese

en la factura de luz,

del 60% aproximadamente

de consumo en la hora valle.

¿Cuál es la diferencia

entre el mercado regulado

y el mercado libre?

La diferencia es sencilla:

es que esos precios están regulados,

valga la redundancia,

por el gobierno

y los controla el gobierno.

Entonces claro,

dentro del mercado libre

son empresas independientes

que tienes que negociar con ellos

el precio del kilovatio hora.

En mercado regulado,

tienes que cumplir

las siguientes condiciones:

tener menos de 10 kilovatios

de potencia contratada,

así de sencillo.

Y claro, gracias a estar

dentro de esa tarifa,

puedes optar

a ser beneficiario al Bono social,

que eso

no hemos hablado nada de ese tema.

Bono social de luz

y Bono social térmico.

Eso son descuentos

en la factura de luz

según tu renta fundamentalmente.

Y si eres familia numerosa,

sobre la marcha ya te dan

el Bono social y el Bono térmico.

O sea, que eso es también

optimizar la factura de luz.

«Apaga las luces del salón».

-«Claro, apago las dos luces».

Manuel, ¿cuánto tiempo llevas

dedicándote a esto?

Porque,

¿tu profesión como tal cuál es?

Yo soy técnico instalador autorizado

en electricidad

y telecomunicaciones.

¿En estas auditorías energéticas

cuánto puedes cobrar?

55 euros estamos cobrando

por una hora de trabajo.

Vamos a hacer

un estudio de eficiencia energética,

¿me puede abrir?

-Sí, por supuesto.

Gracias.

Un buen experto en energía

no llama al timbre, los nudillos,

que se gasta energía.

Hola qué tal.

Hola buenos días.

-Permiso Lola.

-Sí, pasa.

En este caso, ¿por qué contratas

o contratáis a Manuel

para que venga aquí a casa

y os haga este estudio energético?

Bueno, habíamos leído sobre él,

que sabía mucho sobre los trucos

que a lo mejor, no sabemos,

y estamos haciendo mal,

y tenemos muchas cosas,

muchos enchufes, muchas…

Y como sabía que más o menos

podría orientarnos

y las facturas han sido

bastante importantes las últimas,

hemos decidido

los tres compañeros que somos

hablar con él.

En el último recibo

han venido casi 150 euros,

y estamos tres personas.

Las facturas, ¿verdad?

Sí las facturas…

aquí tengo algunas.

-¿Qué os llegan cada mes

o cada dos meses?

-Pues cada dos.

-Cuando se factura cada dos meses

ya estamos viendo

que es mercado libre,

no es regulado;

en el mercado regulado Lola,

aquí te aparece, si hubieses tenido

la tarifa de discriminación horaria,

pues el precio

que te hubiera costado la factura.

Y en todos los casos,

en todos los casos,

ya después de muchos

estudios de factura de luz,

es mucho menor.

En vuestro caso,

sois tres personas las que vivís.

¿Todas estudiantes y trabajando?

Estamos… una trabaja,

está aquí a lo mejor medio día,

un ratito y luego ya por la noche.

Luego otra está haciendo

un doctorado en investigación,

entonces

no pasa nada aquí nada del día,

se va a las 8 de la mañana

vuelve a las 8 de la tarde

o nueve o diez.

Claro.

Y yo estoy aquí a medio día

y vuelvo sobre las siete, ocho,

nueve… depende del día.

Pero no pasamos el día entero aquí,

entonces por eso no nos cuadraba.

-Aquí yo te recomiendo directamente

que te pases al mercado regulado,

que es una tarifa

que es variable cada hora del día,

pero las medias, te va a ser

mucho menor que 14 céntimos.

¿Cuánto tiempo pasáis,

alguno de los tres,

viendo y leyendo

una factura como esta?

Nada, lo que tardamos en leer

el número que está

en negrita abajo y ya está.

-Vamos a recoger

los picos máximos de consumo

que ha llegado a esta familia.

Estos picos cómo se miden,

¿al día, cada 24 horas?

¿Cambian cada hora?

¿En qué consiste?

Esto registra el pico máximo

de consumo al mes.

Y justamente aquí, ha consumido,

en el cierre uno, cuatro kilovatios.

Cuatro kilovatios.

Y ella tiene contratado 4,4.

Aquí Lola,

vamos a identificar

qué palanquita

alimenta el frigorífico.

Porque es el electrodoméstico

que más consume en el hogar.

Entonces para evitarnos

consumos fantasmas por la noche

o cuando te vas de casa,

pues yo lo apago todo,

y dejo sólo

encendido el frigorífico.

Lola,

abre la puerta del frigorífico.

¿Hay luz?

-Sí hay luz.

-Lo voy a cortar.

-Vale.

-Se ha apagado.

-Perfecto.

Ya tenemos identificado

el frigorífico.

Lola, ¿crees que tienes

el frigorífico optimizado?

-Pues no lo sé, seguramente no.

Así que…

-Mira estas

son las temperaturas del congelador,

y éstas del frigorífico.

-19 está ahí mal optimizado.

Vamos a subirlo, ¿vale?

A -16 está bien.

Y aquí el frigorífico

se te va a helar la fruta

si tienes dentro ¿eh?

Esto hay

que subirlo a 7 grados, ¿vale?

-Y te quería preguntar

también una cosa.

En cuanto al uso del lavavajillas,

merece la pena,

porque sí que nosotros utilizamos

un modo ahorro que tiene;

y entonces no sabemos

si merece la pena

el consumo que puede generar

esto frente al consumo de agua

que puede ser fregar los platos.

-Siempre un electrodoméstico,

y más hablando del lavavajillas,

merece mucho más la pena usarlo

que lavar los platos a mano.

-Lola eh…

-Una cosilla antes de que te vayas.

-Venga.

-Quería que le echases

un ojo aquí a…

Porque nosotros tenemos brasero,

entonces sabemos que seguramente,

bastante parte

del consumo venga de aquí.

-¿El brasero de toda la vida?

-Sí.

-Además lo tenéis puesto.

-Sí, con resistencia.

-¡Madre mía!

-Pero si no había

nadie aquí para calentarse.

Esto consume, nada más

y nada menos que 1.000 vatios.

Esto es un peligro Lola,

a parte

que te lo puedes dejar olvidado,

ya sabes, la tela esta

puede provocar un incendio.

Pues un gesto

de ahorro simple, que vale 40 euros,

cámbialo por un radiador de aceite.

En España hay

cinco millones de personas

en situación de pobreza energética.

Al menos un millón tiene que elegir

entre comer o calentar su hogar.

Una plataforma creada

en Barcelona ayuda y asesora

a personas en esta situación

que puede ser la causante

de 7.000 muertos en nuestro país.

Sed bienvenidas, estáis en APE.

-Es un movimiento social

que está liderado principalmente

por familias que están en situación

de pobreza energética.

No es culpa nuestra,

sino que es culpa de un sistema

que está haciendo, está provocando

que haya gente que no pueda

tener acceso a cuestiones

tan básicas como el agua o la luz.

María, eres abogada.

Cuando hablamos

de pobreza energética,

¿de qué estamos hablando?

¿qué significa…

estar en esta situación?

Claro pobreza energética

no es sólo el caso extremo, ¿no?

de una familia que directamente

deja de pagar una factura

y quizás se enfrenta a que le puedan

cortar la luz o el agua,

sino que estamos

hablando también de familias que,

quizás no ponen

la calefacción en invierno

porque no la pueden pagar

y sí están pagando sus facturas,

pero a costa de no tener

dignidad, confort en su casa, ¿no?

-Hola buenas tardes,

lo he conseguido, guay.

¿Qué has conseguido?

He conseguido tener luz

después de estar un año y medio

sin luz,

alumbrándome con velas y linterna.

Lo del bono social ya está pedido.

-Perfecto.

-Lo de bajada

de potencia también está pedido.

-Lo que pasa básicamente

con la mayoría de familias,

que además también de estar

en una situación de vulnerabilidad.

¿Qué pasa?

Que la empresa no te informa

de cuál es el contrato que mejor

se adecua a tu situación, ¿no?

Entonces,

por ejemplo, no te preguntan:

«¿En tu hogar tienes todo eléctrico?

¿Tienes gas?»

Porque, con eso puedes jugar

con la potencia,

porque cuanta más baja sea,

más baja va a ser la factura.

-Nosotros siempre aconsejamos

que la persona en servicios sociales

que os da seguimiento,

la asistenta social, ¿no?

No dejéis de acudir

para que tengan el conocimiento

de cuál es vuestra situación.

Es dónde nos pueden hacer el informe

de riesgo de exclusión residencial.

Este es el informe

que la Ley 24/2015

dice que nos protege del corte.

Si yo por ejemplo me viera

en esta situación, en este perfil,

¿realmente sabemos

los derechos que podemos tener?

¿Hay una ley estatal

sobre pobreza energética…

que nos proteja o no?

No la hay ahora mismo,

no existe una ley estatal

sobre pobreza energética.

En Cataluña esta ley pionera

que hemos comentado, la ley 24/2015,

es la más garantista digamos a nivel

de Unión Europea ahora mismo,

protege contra los cortes a través

de este principio de precaución,

y además plantea

que las deudas de las familias

puedan ser asumidas a través

de descuentos muy significativos

por parte

de las empresas suministradoras.

¿Podemos aprender algo

de otros países?

Creo que en Gran Bretaña,

si una familia acredita

que no puede pagar el recibo,

las facturas,

el estado se hace cargo y lo paga.

Y en los meses

de invierno está prohibido

que se corte el suministro.

Claro, para nosotros

eso no es suficiente, ¿no?

Por ejemplo, la ley que impulsamos

en Cataluña, lo que propones es que,

no sólo se paren los cortes

en invierno porque al final,

evidentemente en invierno

tu consumo energético es mayor,

porque necesitas calefacción.

Pero al final la nevera, la luz,

la necesitas durante todo el año.

Entonces la protección

contra los cortes debe ser

durante todo el año, ¿no?

Lo que tenemos que entender

es que al final tener luz en casa,

no es un lujo, es una necesidad,

nadie puede vivir sin luz.

Si eso no está gestionado

en una empresa privada y además,

obtiene beneficios multimillonarios,

que mínimo, que asuma,

que la gente

que no puede asumir esos precios,

lo tienen que asumir las propias

empresas con sus beneficios,

con parte de sus beneficios.

-En un lado me piden una cantidad,

en el otro lado me piden

otra cantidad diferente.

¿Te puedo preguntar

cuánto debes a día de hoy?

Pues exactamente no te sabría decir,

sé que son mil y algo.

Ahora no puedes hacer frente

entiendo a esa cantidad,

y menos si fuera de una, ¿no?

No, pagar la cantidad de golpe

me sería totalmente imposible vamos.

Pero sí que es verdad

que en mi situación ha habido

una pequeña mejora, y yo pues

quería aprovechar esa pequeña mejora

para ir quitando

de esta deuda 20 euros cada mes,

más un recibo corriente,

que me subiría

a lo mejor 60 o 70 euros al mes.

Todo esto ha ido

haciéndose una deuda

y yo ahora mismo

no la puedo pagar de golpe.

Cómo te levantas después

de ir a una asamblea como la que,

estuvimos y presenciamos ayer…

¿Cómo te sientes al día siguiente?

Bien.

¿Te vas con más fuerza

de la que llegas?

Me voy con mucha fuerza,

me voy con ánimos…

Normalmente

pasamos aquí la mayoría del día,

porque bueno,

tenemos aquí la estufita esta,

porque

es lo que hemos tenido toda la vida,

y ahora nos vemos a que volvemos

otra vez a lo que teníamos antes.

Quitamos la caldera,

paramos todos los radiadores…

Aquí radiadores como este nada.

Estos radiadores no hacen nada.

Tampoco puedes gastar

una bombona cada cinco días,

porque también vale su dinero.

¿Entonces qué hacemos?

Que la encendemos

sobre las cinco de la tarde,

nos sentamos aquí en el sofá…

Aquí cada uno ¿ves?

Cada uno tenemos aquí nuestra

mantita,

para no tener que poner la estufa

tan alta porque sino, claro…

Entonces nos sentamos, nos tapamos,

y así pues pasamos hasta la hora

que queremos irnos a dormir.

Se estima al menos

que un millón de personas,

se vean en la situación

de elegir entre comer o calentarse.

Sí yo me he visto en esa situación,

principio que yo no conocía

ninguno de los movimientos,

ni la PAH ni la APE,

entonces nos encontramos

que de mis 800 euros

que tenía yo de paga,

pagaba 700 euros de hipoteca.

Entoces claro, a mi de toda la vida,

yo tengo ya 52 años,

entonces

de toda la vida mis familiares, ¿no?

me han enseñado que primero

hay que pagar y luego vivir.

Cuando empiezas una situación así,

lo primero que piensas

es que la culpa es tuya,

¿qué es lo que he hecho mal?

¿Vale? ¿por dónde lo he hecho mal?

Eran las nueve de la mañana

cuando el incendio se propagó

desde la primera hasta la octava

planta en un edificio de Badalona.

Tres personas fallecieron

y 20 resultaron heridas.

Este es, uno de los 500 incendios

documentados causados directamente

por pobreza energética

en el área metropolitana

de Barcelona.

Buenos días Toño.

Buenos días.

Encantado de saludarte.

Gracias.

Eres bombero de la Generalitat

y además miembro del APE,

de la Asociación

contra la Pobreza Energética.

Sí, efectivamente.

En un incendio como el que ha

ocurrido aquí hace unas semanas

¿qué es lo primero

que veis en vuestro caso?

Bueno

vemos situaciones de vulnerabilidad.

Vemos un barrio en el que está

instaurado bolsas de pobreza,

vemos instalaciones eléctricas

precarias, obsoletas, antiguas.

Según el informe oficial

de los Mossos de Esquadra

se ha debido

a una sobrecarga eléctrica

¿Esto qué significa?

Efectivamente, el fuego

se produce en la planta baja

como consecuencia

de una sobrecarga eléctrica

motivado por una acometida pinchada,

el fuego se propaga

rápidamente de forma vertical

por el hueco de escalera,

entrando en aquellas viviendas

que han permitido

la entrada del fuego

al dejar abiertas sus puertas.

¿Esa señal no está reflejada?

¿No existe la categoría como tal

de: «este incendio se ha producido

por pobreza energética»?

No, para nada.

De hecho, bueno…

Nosotros a raíz

de un desgraciado accidente en 2014,

en el que un fuego de vivienda

en el que murieron cuatro niños

en la localidad

de Vendrell en Tarragona,

al intentar pinchar

los suministros un cortocircuito

se llevó

por delante la vida de cuatro niños.

A raíz de ahí,

nosotros hacemos un estudio en 2014,

en el que detectamos

que de las diez víctimas ocurridas

en el trimestre de aquel invierno,

pues siete

estaban vinculadas a situaciones

de vulnerabilidad en general

y de pobreza energética

en particular.

A raíz de ahí,

intentamos establecer este protocolo

que son tres indicadores básicos,

para que cuando los bomberos

entren en la vivienda,

poder dar la señal de alarma

para que Servicios Sociales acudan.

Hay que destacar

que en el Ayuntamiento,

el primer año que han aplicado

este protocolo, de los 400 casos

que han detectado los bomberos,

el 80% estaban fuera

de los Servicios Sociales,

fuera de los itinerarios

de los Servicios Sociales,

es decir,

nadie los tenía identificados.

Sí que es verdad que hay pinchazos

de acometida que son delictivos,

pero otros son pura necesidad.

Nuestra factura de la luz

es de las más caras de Europa,

y de las más altas que hemos tenido

en España en los últimos años.

¿Por qué ahora tiene este precio?

¿Se puede?

Qué tal Jorge, muy buenas.

¿Cómo estás?

¿Cómo estás?

Jorge Morales,

ingeniero industrial.

Así es.

¿Director de esta empresa?

Director Próxima Energía,

emprendedor en el sector eléctrico.

Somos como una empresa eléctrica,

pero en vez de las grandes

conocidas por todos, en pequeñito.

Te quería preguntar Jorge,

¿a cuánto está la factura

de la luz hoy en día?

Depende de para quién.

Una familia de dos hijos

que tenga calefacción eléctrica,

puede pagar diez veces más

que una que tenga

calefacción por gas.

Para esa familia, apróximadamente

está ahora mismo el recibo

en unos 70 euros al mes.

Si lo comparas con Enero de 2018,

es decir, con hace un año,

la subida es de más

del siete por ciento.

Más del siete por ciento.

Claro está muy por encima

del IPC, por ejemplo.

Y desde luego de la subida

de los salarios en España.

Comparado con Europa tenemos

una factura ¿cara o barata?

En general bastante cara

en el ámbito doméstico.

Ahora en los últimos

estudios de Eurostat,

de la Oficina Estadística

de la Unión Europea,

nos sitúan en la quinta posición

de los más caros de Europa.

Sin embargo,

en el ámbito ya industrial

estamos

incluso por debajo de la media,

estamos en torno a la mitad

de los países en torno al puesto 14,

pero además nuestro precio es menor

que la media de la Unión Europea.

Yo Jorge no entiendo

bien mi factura de la luz.

Entiendo que a muchos

españoles les ocurre lo mismo.

¿Qué pagamos en la factura?

¿Cómo se entiende?

No es necesario que nuestra

factura de la luz sea ininteligible.

Es verdad que hay algo complejo

por detrás, técnicamente complejo,

pero en la telefonía también lo es,

y sin embargo nos

hemos acostumbrado a hablar de gigas

y todo el mundo sabe

los gigas que tiene,

los datos que puede consumir

o no y los maneja con facilidad.

¿Por qué razón

en la factura de la luz no sabe,

por ejemplo

qué potencia tiene contratado,

o cuál

es su consumo habitual al año?

Bueno pues sencillamente,

porque a la gente le da igual

saber esa información o no.

Al final acaba pagando siempre

más y por tanto, acaba enfadándose,

crispándose cuando

recibe la factura de la luz.

Jorge, ¿qué es exactamente el CO2

y por qué ayuda

a subir el precio de la factura?

En el sistema eléctrico español

hay dos grandes tipos

de fuentes

de producción de energía.

Una de ellas, las que quiero

representar con el agua,

son fuentes cuyo

precio no tiene absolutamente

nada que ver con las emisiones

de gases de efecto invernadero.

Las centrales nucleares

que no emiten CO2,

las grandes centrales

hidroeléctricas,

el agua,

que cae en los pantanos…

todas

las centrales renovables en general.

Aproximadamente suponen el 60%

de la producción eléctrica del país.

El 40% restante,

por tanto, es una producción ya

más contaminante. Tenemos centrales

básicamente de carbón

y de gas, que estos sí que emiten

gases contaminantes a la atmósfera.

A las empresas eléctricas

qué les sale más caro,

¿producir electricidad

con las no contaminantes

o con las contaminantes?

¿qué crees tú?

Obviamente con las contaminantes.

Correcto.

Son bastante más caras

las contaminantes.

Fácilmente puede ser el doble.

Una vez hecha esa electricidad

se mete en el mismo recipiente

que es esta de aquí, es la misma.

La misma para todos, o sea,

nos llegará

un poco de energía solar,

un poco de nuclear y poco de carbón.

¿A qué precio crees

que pagamos esta energía?

Lo lógico sería un precio medio

teniendo en cuenta el coste

de hacerlo en ambos sitios.

Sería lo lógico

pero no es lo que ocurre.

Pasa que, en cada hora,

el precio que pagamos por la luz,

es el de la tecnología más cara

que ha sido necesaria

para cubrir

la demanda eléctrica de esa hora.

Estas centrales en Europa,

por emitir gases

de efecto invernadero

que luego son los causantes

del cambio climático,

esto no es gratis,

tienen que comprarlos

en un mercado

que es común a nivel europeo.

La tonelada de CO2 en enero de 2018

estaba en torno a ocho euros,

cotizaba en torno a ocho euros.

Y desde septiembre supera

ampliamente

los 20 euros la tonelada.

¿Qué es lo que significa?

Que durante el año 2018,

el carbón y es gas,

que son los que emiten CO2,

ya no son vino.

Ahora son champagne.

El que se haya triplicado el precio

del CO2, lleva que su precio final,

haya subido un 50%

respecto al año anterior.

Conclusión: nos ha subido el precio

de la electricidad un 50%,

a pesar de que más de la mitad

de la energía, sus costes,

no han variado

en absoluto de un año para otro.

Las empresas eléctricas en España

con este juego ganan más,

mantienen los costes

y aumentan sus ingresos.

¿Si aumenta la cantidad

de electricidad que fabricamos

con energías renovables en España

ayudará a que abarate

el coste de la factura?

Tanto es así que todos

los estudios internacionales

predicen que en España,

en un período de 10-15 años,

la factura se va a desplomar.

Pero claro

tiene que ser que no haya nada.

O sea, que haya

tanto viento y tanto sol

que podamos cubrir el 100%

de la demanda con esto, ¿no?

Este sistema, a largo plazo,

está condenado a morir,

pero cómo muera

y cómo se vayan sacando

de ese sistema tecnologías

sin competencia posible

y las nuevas renovables

que se hagan,

de cómo se haga eso,

va a depender el precio de la luz

que pagaremos

durante los próximos 20 años

hasta que finalmente se llegue

a un sistema 100% renovable.

Lo que es la factura yo creo

que es muy fácil de entender, ¿vale?

Tenemos una potencia contratada,

lo normal en casa es tener en torno

a cuatro kilovatios más o menos,

voy a poner 4,4

que es la potencia más habitual,

que es lo máximo

que podemos poner a la vez

los electrodomésticos, ¿no?

es un tema de simultaneidad.

Si nosotros ponemos por ejemplo:

un fuego suele consumir

un kilovatio más o menos.

Con los cuatro fuegos a la vez

ya estamos en cuatro kilovatios.

Si a la vez ponemos la lavadora,

que al centrifugar

puede consumir fácilmente otro,

nos saltan los plomos

como se dice en la calle.

¿Esto lo tenemos bien?

¿o tenemos en general

mucho más de lo que necesitamos?

La mayoría de la gente tiene más.

Yo suelo decir que,

si no te saltan los plomos

al menos dos veces al año,

es que tienes más

de la que necesitas.

El precio actualmente de la potencia

es unos 35 euros por kilovatio

cada año, ¿vale?

Lógicamente como las facturas son

mensuales este valor va a ser menor

nos vamos a encontrar

esto dividido entre 12.

Luego tenemos un término de energía,

es decir,

las vueltas que da el contador.

Y aquí ya empezamos

con el tema de los precios.

En el tema

de los precios depende de la tarifa;

un precio más o menos normal

puede ser del orden

de 0,13 euros por kilovatio/hora.

Esto,

las vueltas que da el contador.

Si consumimos más, pues pagamos más.

Sobre las suma de estos dos

términos, que lo voy a poner aquí:

Uno y dos, aparece ya un impuesto.

Primer impuesto que es el impuesto

especial de electricidad.

Y es el 5,113% de lo anterior.

O sea, de la suma de uno más dos.

Después tenemos

el alquiler del contador.

Esto cuesta, aproximadamente,

del orden de 0,81 euros

en cada factura.

Tenemos el IVA.

El 21%

sobre los conceptos anteriores:

Uno, más dos, más tres y más cuatro.

Esto, es lo que sumado

viene a ser unos 70 euros al mes.

El problema es que la gente,

yo creo que con mucha razón,

quiere saber

a dónde van estos 70 euros al mes.

Porque yo cada vez consumo

menos energía y cada vez pago más.

Porque si me van subiendo el término

fijo de una forma tan importante,

al final las medidas de ahorro,

por ejemplo poner luces led

en la casa para consumir menos,

o comprarse un electrodoméstico

más eficiente, de que sirve,

si al final

me acaban subiendo el término fijo.

Hasta ahora, los ciudadanos

no hemos decidido cuáles eran

nuestras fuentes

de generación de energía.

Porque hay gente que me dice:

«¿Por qué estoy pagando

una prima solar o una prima nuclear

si no quiero energía nuclear?»

Pues porque hasta hoy, ha sido

responsabilidad de los gobiernos.

Que ahora ha venido una cosa

muy bonita llamada autoconsumo,

que está cambiando

todo este paradigma.

¿Qué pasa cuando uno

se pone paneles solares en su casa?

Que en vez de 300 por ejemplo,

puede pagar fácilmente 100 o 150.

Y además, le aparece

por aquí un término adicional.

Que es que resulta

que cobra por los excedentes.

La energía

que creas que no llegas a consumir,

que te sobra y que la vendes.

Exactamente.

El autoconsumo está cambiando

de paradigma, porque entonces ya,

no depende de la decisión

de política energética anterior,

en una parte de tu recibo,

sino que eres tú mismo

el que te lo guisas y te lo comes.

De que todo esto sea así,

¿qué parte

de culpa tiene el gobierno

y qué parte de culpa

tienen las empresas?

Diría que está muy repartido.

La decisión final, las normas,

las dice el gobierno,

pero es verdad, que en general

la legislación ha favorecido

y favorece sistemáticamente,

los intereses

de las grandes empresas en España.

¿Con gente que está en el gobierno

y luego está en la industria

y viceversa,

industria y gobierno?

Entramos ya en el tema conflictivo

de las puertas giratorias.

A mí me preocupa mucho más

que los ministros o exministros

o expresidentes del gobierno

que estén

en un consejo de adminstración,

los cargos de segundo nivel.

Los subdirectores generales,

directores generales de ministerios,

son los que realmente conocen

los entresijos de la regulación.

La regulación eléctrica

es tan compleja, que una coma

cambia radicalmente las cuentas

de resultados de las empresas.

Y por tanto es crítico,

saber quién puso esa coma,

qué abogado del estado

hizo un informe

que argumentó

que esa coma no debía estar ahí…

Y eso los que lo conocen

no son los exministros,

son los cargos de nivel inferior.

O sea, hay que atajar un problema

de cargos de segundo nivel

muy formados que se escapan

a las compañías eléctricas

y que se pierde el conocimiento

dentro de la administración pública,

y en segundo lugar,

una toma de decisiones que,

debido a la complejidad del sistema,

lo que hacen es que las eléctricas

van muy por delante y son capaces

de convencer a la administración

de cuáles son

las decisiones que deben tomar.

¿Es cierto

que como dice Jorge Morales,

la industria influye en el gobierno

a la hora de tomar decisiones?

Hemos quedado con Jorge Sanz,

él es presidente

del comité de expertos

para la transición energética.

Ha trabajado

muchos años para el gobierno,

y ahora está en una consultora

que asesora

a las industrias eléctricas.

Jorge buenas.

¿Qué tal?

¿Se puede?

Adelante.

Juan Carlos, Comando Actualidad.

Encantado.

Jorge Sanz, entre otras cosas,

presidente del Comité de Expertos

para la Transición Energética.

Efectivamente.

Es un sector complicado

siempre tiene aristas

y uno nunca puede saberlo todo.

Jorge

tú has trabajado en el ministerio.

Estuve 23 años; estuve en gabinetes

de varios ministros

y ahí fue dónde

me formé en temas de energía.

Y en el año 2004,

el ministro Montilla

me ofreció la oportunidad

de ser director general

de Política Energética y Minas.

Estuve con tres ministros.

Hay expertos que nos hablan

de gente como tu caso

que está en el sistema público,

y que se sale fuera,

y al final esa inteligencia,

ese conocimiento

se lo lleva

la industria y gracias a eso va

tres pasos por delante del gobierno

a la hora de tomar decisiones.

Tengo vocación de servicio público,

me encantaba

trabajar de funcionario.

Pero cuando trabajé

en la embajada en Estados Unidos,

llevé a mis hijas a aprender inglés

y quería

que siguieran estudiando el inglés.

Con el sueldo

del ministerio no me daba.

No es lo mismo los políticos,

yo creo que el grado

de conocimiento de los políticos

sobre temas tan técnicos como este,

pues es diverso.

Hay políticos que saben mucho

y hay políticos que saben poco.

Entonces es verdad

que hay que cuidar las formas,

queda feo que,

sobre todo aquellos que tienen

un conocimiento técnico bajo,

terminen

de consejeros en algunas empresas,

especialmente si son reguladas.

Hay una serie de costes que todavía

quiere decidir el gobierno,

y sería mejor

que repartiera esos costes

La Comisión Nacional

del Mercado sin Competencia,

que no que lo haga el gobierno.

Porque lo va a hacer

con criterios políticos,

y la Comisión lo va a discutir

al menos con criterios técnicos.

¿Por qué la factura

de la luz es tan complicada?

¿No podría ser más sencilla?

Porque está llena de componentes

que no se explicitan.

El coste de la generación

representa aproximadamente

la cuarta parte

de la factura que pagamos

los consumidores domésticos, el 25%.

Luego hay un segundo componente

que son las redes,

hay que construir líneas eléctricas

de transporte y de distribución,

y esto representa

el 20% de la factura.

Luego hay un cinco por ciento

donde hay un conjunto de costes

que están relacionados

con el suministro,

como son

pues los pagos por capacidad,

los servicios de ajuste,

el margen de los comercializadores;

pero es un componente pequeño,

viene a ser un cinco por ciento.

Todo esto

suma la mitad de la factura,

y todos son costes realmente

inducidos por el consumidor.

La otra mitad de la factura,

la mitad, son impuestos.

Si en un futuro dependemos

menos del gas y del carbón,

¿puede bajar eso

la factura de la luz?

Ahora sí. ¿Por qué?

Porque hemos conseguido

que estas tecnologías evolucionen

tecnológicamente,

y ahora son baratas, competitivas.

¿Qué va a ocurrir

en los próximos años?

Sin duda, las plantas de carbón

van a desaparecer.

También va a desaparecer la nuclear.

Ese hueco, que van a dejar

el carbón y la nuclear,

¿quiénes lo van a cubrir?

Pues, lógicamente las renovables,

las que sean más competitivas,

y entre renovables y gas,

básicamente son las tecnologías

que tendremos en el año 2030.

La tercera empresa que más

electricidad produce de toda España

inaugura hoy

este parque eólico, que por cierto,

es el primer parque eólico,

que se inaugura en toda

la comunidad de Extremadura.

¿Qué puede suponer esto

para nuestra factura de la luz?

Carlos buenos días.

Buenos días.

¿Cuál es tu cargo en esta empresa?

Soy el director de desarrollo

de generación de Naturgy.

Impresiona mucho

estar debajo de un molino como este

porque son altísimos,

cada vez son más grandes.

¿Qué altura hay

desde abajo hasta arriba?

Desde la base hasta la altura

de la punta de pala son 150 metros.

Cada vez son más grandes

para aprovechar más el viento

y producir más energía.

Cada vez, al ser más grandes,

la velocidad de giro,

al producir

la misma energía es menor.

Con lo cual,

todo el tema de aves,

cada vez se resuelve mucho mejor.

Estamos trabajando para triplicar

la generación que tenemos renovable

y en ese sentido

vamos a construir entre 2018 y 2019

1000 megavatios más de energía

renovable en España.

Eólica y fotovoltaica.

¿Eso que supone?

¿Qué puede suponer?

Pues básicamente, supone

un consumo energético equivalente

al que tendrían del orden

de un millón de hogares en España.

Producir electricidad con generación

renovable es la forma ya más barata

de producir energía.

Y luego,

desde el punto de vista social,

es un bien que se considera

muy bien recibido, ¿por qué?

Porque genera puestos de trabajo,

genera empleo local,

y genera también impuestos

que van para el territorio.

En zonas rurales que generalmente,

son desfavorecidas.

Ahora mismo en España el 40%

de la electricidad que se genera

es de origen renovable,

y en ese sentido,

el objetivo que tenemos hasta 2030,

es llegar hasta que el 70% de toda

la generación de electricidad

que haya en España

sea de origen renovable.

Cerca de 40 vecinos

habitan durante todo el año

los molinos del río Aguas,

una ecoaldea que pertenece

al municipio de Sorbas, en Almería.

Sus moradores

residen en pleno paraje natural

sin ningún tipo de suministro;

desenganchados de la luz,

por voluntad propia.

¡Hola!

¡Hola!

Bueno, estáis cocinando ya

y son las once de la mañana.

¡Empezáis muy pronto!

Sí, empezamos bastante pronto

para aprovechar la energía del sol

Tenéis cocina solar entiendo,

¿entonces?

Sí, tenemos un horno solar.

-Porque no se gasta gas, ni luz…

y bueno es completamente gratis.

Oye, ¿de donde sois vosotros?

Yo vengo de Polonia.

De Polonia, y…

De Inglaterra

y mi padre de viene de la India.

¿Os hacéis la cocina

desenganchado de la luz?

Sí.

Porque ¿aquí no hay luz,

no hay suministro?

Pues no tenemos la luz en la red

pero tenemos nuestras placas solares

y por eso sí tenemos luz.

¡Vaya!

¿Esto es un horno solar?

Sí, eso es una parabólica.

Concentramos los rayos…

Hace calor aquí, ¿eh?

Se nota caliente.

Siempre está mejor

usar una olla negra,

porque atrapa la temperatura mejor.

Eso creo que en una hora y media,

más o menos, dos horas,

depende de la temperatura.

En hora y media dos horas

va estar hecha la comida.

Sí, sí.

¿Y vamos a otro horno ahora?

Sí.

Eso son latas cortadas,

y eso refleja la luz

y se puede concentrar

otra vez a la caja.

Vamos a meterlo aquí rápidamente,

y el piso también es oscuro,

así que va a atrapar

la temperatura mejor.

Si hay sol,

muy rápido se puede cocinar.

Santi,

eres el técnico de mantenimiento.

Sí.

¿Cuál es el sistema que utilizáis?

Sí, nosotros estamos desconectados

totalmente de la red eléctrica

y de lo que es

el suministro de agua,

entonces la electricidad

la captamos toda con placas solares.

Aquí están las placas.

¿Cuántas placas tenéis?

Pues aquí tenemos 12.

Allí arriba tenemos los depósitos

con los que nosotros

estocamos el agua.

Cada vecino…

Agua ¿de qué? ¿de lluvia?

No, es agua del río

y desde ahí vamos canalizándola

para todos los vecinos.

Tenemos un horario,

donde cada vecino abre su depósito

para que le entre agua.

Qué bonito, ¿no? el paisaje.

Sí, la verdad

es que es un lujo vivir aquí.

Gracias a ella tenemos agua

todos los vecinos del pueblo, ¿no?

¿Cómo funciona esto?

Aquí tenemos un pistón.

Este cilindro tiene aire dentro,

y al ir subiendo el agua,

va comprimiendo el aire,

va comprimiendo el aire…

Cuando ya no cabe más,

esto tiene una bomba de no retorno,

que hace que el agua no pueda

devolverse hacia el pistón,

y nos sube por aquí,

hasta arriba de todo el pueblo.

¿Y sube 35 metros?

Sí.

¿Cuánto cuesta este sistema?

Depende quién te lo haga

evidentemente, pero entre los…

2.000 y 5.000 euros.

Ahora lo vamos a encender,

ya que esto no para en todo el día,

para que siga trabajando.

Todo el agua restante,

la canalizamos otra vez hacia

la acequia y se va para las huertas.

Este es Gate house, y aquí

por ejemplo es donde me alojo yo.

Pues ahora os abro

la puerta de la casa…

Tengo mi pequeña

estufa de leña allí.

¡Ah está aquí, es verdad!

Es importante porque

sino en las habitaciones hace frío.

¿Y es fácil desengancharse?

Cuando uno tiene todo…

el suministro, ¿no? ilimitado,

que parece

que es ilimitado cuando no lo es,

en la ciudad… ¿es fácil?

No… parece que puede ser

muy difícil, pero al final,

la vida aquí compensa.

¿No te imaginas ya viviendo,

pagando una factura de la luz?

Ya no sabes lo que es eso.

No, ni pretendo saberlo, la verdad.

Bueno Atrello,

pues ya está todo hecho, ¿no?

Sí, ahora…

Ya os servís cada uno…

Esto qué es ¿judía pinta?

Sí,

y ahora la ensalada de la huerta.

-Vegetarianos, casi siempre vegano.

¿Cómo convencerías a la gente

para que se desenganchara

del suministro?

Probarlo, venir a sitios como este,

y vivir que bueno, en verdad

no es tan difícil

y hay todos los lujos.

-Y van a poder comprobar

que realmente, no es necesario

como decía Atrello, no es necesario

estar conectado a la red eléctrica,

para poder tener toda

la energía que tú necesitas,

para el día a día.

¿Y este pequeño?

Hola.

¿Cuántos años tiene Mateo?

Mateo tiene 18 meses.

¿Y de dónde eres?

De República Checa.

¿Checos sois?

A ver Mateo, dame la mano.

¡Pero bueno!

¿Cuánto tiempo

lleváis viviendo aquí?

Siete años.

¿De qué vives? ¿Trabajas?

Sí, claro.

¿En qué trabajas?

Yo soy artesana.

¿Y cuántos niños tienes?

Dos.

¿El otro qué años tiene?

Siete y medio.

Siete y medio.

¿Está en el cole ahora?

Sí.

¿Cómo es Silvi vivir con niños

sin suministro eléctrico?

Nosotros tenemos bastantes placas,

¿no?

¿Cuánto os ha costado

la instalación de esas placas?

Como tres o cuatro mil euros,

son todo baterías,

luego dos mil euros

son placas solares.

En el futuro ya

os saldrá coste cero todo.

Sí, parece que en diez años

se vuelve el dinero, ¿no?

Sí, ciao, ¡pásalo bien en la playa!

¡Hasta luego!

¿Vais a por agua ahora?

Sí.

Agua para beber.

Ahá.

Ya que el agua del río por el tema

del yeso que os he comentado antes

no es buena para beber.

¿Sentís que es fácil

convencer a la gente?

¿o luchar contra el sistema?

Cualquier

compañía eléctrica está al final…

jugando con el bienestar

de las personas, ¿no?

Sobre todo aquí en España,

con los precios que tenemos,

con los cánones que tenemos ya sólo

para pagar la factura de la luz,

te vas en agosto de vacaciones

y ya te cobran 30 euros

cuando no has utilizado nada de luz.

Con la luz más cara del continente.

Exacto, con la luz más cara

de toda Europa, me parece ridículo.

Ahora por suerte

pues mira, con el…

La desaparición

del impuesto del sol.

Sí, porque es ridículo, ¿no?

que el país de Europa

con más horas de sol de media al año

nos cobren por algo que vamos,

que…

¿qué inversión

han hecho ellos en el sol, no?

Que una eléctrica quiera sacar

más y más beneficio,

pues aún lo podría comprender,

porque han hecho

una inversión monetaria en ello.

Pero en el sol,

a mi me parece alucinante

que alguien pretenda cobrarme

por utilizar energía solar, ¿no?

Timbe, les estás explicando,

perdona, qué esta planta, ¿no?

Sí, claro que sí.

Ahá, porque

¿trabajas esta planta, la pita?

Sí yo llevo un cuarto de siglo,

25 años trabajando con esta planta

que tiene su origen en Méjico.

Y ellos han venido a hacer

un taller, bueno en inglés…

«Where are you from?»

De Alemania.

-El 95% de la planta es agua.

Hablamos de una planta que produce

mucha biomasa, mucha fibra,

y muchas propiedades

además farmacéuticas o medicinales.

Esto obviamente lo hacen normalmente

en máquinas grandes, en fábricas,

¿ves cómo va saliendo la fibra?

¡Ah qué bueno!

Esos residuos

obviamente no son residuos.

Esta es la piel,

que hemos visto

cómo la retirabas de la planta.

Tanzania fue el primer país

de usarlo para producción de biogas,

para cocinar, para calefacción

o se puede generar energía, ¿no?

Y esto es el peinado,

que Mercedes Benz usa para acolchar

los asientos de los coches.

¿Sí?

Claro.

Porque hay que pensar en generar

menos residuos, ¿verdad?

Hola.

¿Esta es tu casa?

Sí.

¿Y entramos por aquí?

¡Pero bueno!

Puerta pequeña…

¿Esta

es la única entrada que tienes?

No, tengo otra, pero puerta pequeña,

cuarto de baño gigante.

¡Esto es el cuarto de baño!

Pero es muy grande, sí , sí.

Te presento a Henry,

que es una aspiradora solar.

Bueno, aquí tenemos la energía

solar, pero es una aspiradora normal

que funciona súper bien.

Pero Henry sólo consume 600 vatios.

Que yo me fijo en estas cosas

cuando consumo un electrodoméstico,

cuando lo compro, ¿no?

Otras aspiradoras a lo mejor

consumen el doble que Henry.

Qué bien.

Y bueno,

el agua la calentamos ya con el sol.

Entonces

la pongo siempre en lavado en frío

porque el agua

ya está entrando caliente.

En el otro lado está el fuego,

ahora te lo voy a enseñar.

Y esto es parte de la chimenea,

que se calienta

con el fuego de al lado.

Claro es como pared radiante esto,

¿no?

O sea, que todo se aprovecha.

Pues aquí tenemos la estufa,

esta tan bonita.

Que aún hay brasa ¿ves?

de esta mañana.

Pero ves, de esta mañana cómo está.

Sí al otro lado está el baño, ¿no?

¡Ay qué caliente está!

Sí pero eso luego arde eh.

Con tres horas de fuego,

calentamos la casa más de 20 horas.

¿Cuántos vatios tiene esta casa?

¿De cuánta energía disponéis?

¿De energía solar?

Sí.

Pues tenemos un sistema

de unos 3,5 kilovatios

de energía solar,

son unas 35 placas solares.

Pero lo que podemos

sacar son cinco kilovatios.

Cinco kilovatios, cuando la media

en una casa normal en la ciudad

con suministro son 4,6 kilovatios.

O sea que estáis, por encima

de la media incluso, si quisierais.

Sí. Vivimos en el siglo XXI y hay

tecnología que cuando está nublado

pues sí se puede superar.

Estos días no pasa nada,

hay un generador…

¿Tú volverías a la ciudad?

¿Te ves enganchándote

a la luz en algún momento?

Suministro y…

Suministro…

¿Llevando una vida convencional?

Yo llevo 25 años con energía solar

y vivo «de pita madre», ¿sabes?

¡Hola! ¡hola!

Bueno, aquí hay que sacar el móvil,

¿eh? para vernos.

En España acaba

de desaparecer lo que se conoce

como el impuesto al sol.

Y ¿qué supone eso

para la energía que se genera

con paneles fotovoltaicos

como estos?

¿Puede esto ayudar

a abaratar la factura de la luz?

Nos hemos venido hasta la región

de Murcia donde, en proporción,

más energía fotovoltaica

se fabrica de toda España.

Paco, muy buenas, Pepe.

Hola Juan Carlos, buenas tardes.

Los dueños de esta empresa

de instalaciones fotovoltaicas.

Esto son paneles fotovoltaicos,

transforman

la energía incidente del sol

en energía eléctrica.

La empresa se fundó en el año 2004

y desde entonces, pues seguimos aquí

a pesar de la crisis,

que hubo el recorte en año 2010.

Ahora se nota el incremento

de la actividad,

a causa de la eliminación

del llamado impuesto del sol.

Hemos sobrevivido

gracias a las instalaciones

que hicimos en Inglaterra,

y otras empresas

por el resto del mundo.

¿En serio?

Sí, sí.

Con el sol que tenemos en España,

y más en la región de Murcia,

habéis tenido

que vender en Inglaterra.

Pues sí,

parece una paradoja pero sí.

¿Los precios han bajado

en los últimos años de esto?

Sí, los chinos han sido capaces

de abaratar mucho los costes…

Ahí está la clave, China.

Que como se meta China

a fabricar esto, el precio baja.

Precios más baratos,

y no hay impuesto al sol.

¿Eso qué significa

para una empresa como ésta?

Pues significa mucho más trabajo

lógicamente, creciente mano de obra,

y la gente que hemos despedido

en los años de crisis,

ahora la estamos llamando

porque está habiendo más trabajo.

¿Esa la habéis colocado vosotros?

Sí.

Está colocada recientemente,

son 150 kilovatios aproximadamente,

tienen una actividad

que le requiere consumo eléctrico

casi las 24 horas

del día los 365 días al año.

¿Qué puede suponer

eso para una empresa?

Pues estamos hablando

de ahorros mensuales probablemente

de entre 2500 y 3000 euros.

¿Comunidades de vecinos

que también pongan eso un bloque?

Para no sé si gastos comunes o…

Pues eso como ha dicho Pepe

está pendiente de regulación.

Se espera que en el próximo decreto

salga el desarrollo

de lo que se va

a llamar autoconsumo compartido.

-Hola.

-Hola Ginés, ¿qué tal?

¿Cómo estás?

Muy buenas.

Qué tal, muy buenas.

Te presento a Juan Carlos.

Nos dicen que ellos te han puesto

placas solares aquí en casa.

Que están allí en el techo,

mira allí se ve alguna.

¿Hace cuánto pusiste las placas?

Pues aproximadamente un año.

¿Y eso por qué?

Bueno por el alto

precio de la electricidad,

por ahorrar un poco

y compensar el recibo de la luz.

Y bueno también por motivo ético…

Ecológico entiendo también, ¿no?

¿Qué supone para esta familia,

qué supone para esta casa

estos paneles en la factura?

Pues suponen aproximadamente

unos 60 euros mensuales de ahorro.

En ocho años la tengo amortizada.

Lo que pasa es que ahora tenéis

un coche eléctrico en esta casa.

Tenemos uno

desde hace un mes y medio.

Eso sube lógicamente la factura.

Sí pero aún así, comparando

el último mes de diciembre

antes de poner los paneles,

con el mes de diciembre pasado,

aún así,

respeto cierto kilovatios menos,

con coche eléctrico

y con los paneles

que sin tener los paneles puestos.

¿De cuánto fue

más o menos la inversión?

Fueron 8.000 euros.

8.000 euros.

Perico, muy buenas.

Buenos días.

Cómo está esto de pomelos, ¿eh?

Sí, aquí estoy viendo

la calidad de los pomelos.

Si están ya para recolectar.

Y cargado, cargado, ¿eh?

Aquí usamos la energía fotovoltaica

para regar, el riego por goteo.

¿Desde hace cuanto tiempo

tienes el riego así?

Cinco años. Empecé con diésel,

el diésel no me gustaba,

se quedaba escaso, tenía esos

problemas de contaminación,

y tenía que ver una solución.

Y era o traer energía eléctrica,

hacer su punto de acometida,

o buscar una alternativa.

Vi que se podía

hacer con energía solar, y lo hice.

¿Cuánto te costó todo esto?

Pues me costó 5.000 euros,

lo que me costaba

traer la energía eléctrica.

Tal cual.

Lo mismo.

Esto es un embalse de riego,

casi no se ve el agua

que está tapada con esas bolas,

con estas bolas de polietileno

para que no se evapore.

Hasta el 30% del agua

se evapora con el aire y el calor.

De forma aislada

soy mi propio productor

de la energía que necesito.

¿Cómo funciona?

Bueno pues la energía eléctrica

viene aquí, a este inversor,

yo lo pongo en marcha,

y ya me permite, bien con mi

controlador semanal de uso horario,

o bien con mi móvil,

accionar

que funcione automáticamente,

o en este caso para que vosotros

lo veáis le doy a la opción manual.

Si no tuvieras

estas placas fotovoltaicas,

¿en electricidad

cuánto gastarías al mes?

Unos 1.000 euros al mes.

Además has invertido

en otros sitios.

Sí, participo en un huerto solar

con el fin de tener

un pequeño complemento

de aporte a nuestra renta.

¿Tiene futuro la fotovoltaica?

Creo que sí.

Otras cosas no las tendremos

pero las horas de sol las tenemos.

Este el parque

en el que ha invertido Perico

el agricultor junto con…

Miguel Ángel, muy buenas.

¿Cuántos pequeños productores

hay en este parque fotovoltaico?

Somos 74 familias.

Hubo una subasta

hace un año y medio,

por parte del gobierno,

por la que poder optar

a producir energía renovable.

Exacto; además,

competimos con grandes empresas.

¿Por qué 74 pequeños inversores

os meteis en esto?

¿a producir electricidad?

Porque somos 74 valientes

que hemos dicho:

«no estamos de acuerdo en que sólo

las grandes compañías eléctricas

sean las que produzcan

energía eléctrica».

Las dos garantías que nos brinda

el estar acogidos a subasta,

son dos: una, tener un precio mínimo

garantizado de 32 euros megavatio,

en virtud del cual,

si el mercado eléctrico se desploma,

siempre

vamos a cobrar 32 euros megavatio;

y dos, que tenemos

una preferencia de despacho.

Antes de que entre energía

al mercado de origen nuclear,

contaminante o gasistica, siempre

va a tener preferencia de entrada

este parque fotovoltaico

que estáis viendo.

Porque es la energía

que produce nuestro país,

que no dependemos

de terceros países.

Esto no es de un fondo de inversión,

no es

de una gran compañía eléctrica,

esto es de gente de toda España,

que ha decido colocar sus ahorros

en un proyecto

limpio, sostenible y de futuro

como es la energía fotovoltaica.

Me has dicho antes:

«sin subvenciones, sin primas».

Y es la primera vez que se hace,

¿no?

A diferencia de los parques

que se han colocado en España

sobre todo desde 2008.

Qué diferencia

hay entre este parque

y los que se empezaron

a colocar en 2008.

Hace 10 años este parque hubiera

costado construirlo

en torno a 14-15 millones de euros.

Hoy,

se ha construido, ya es una realidad

que permite construirse en apenas

1.600.000 euros más impuestos.

-El panel, el avance de la técnica

y el desarrollo tecnológico

ha hecho que sea más eficiente.

Antiguamente se utilizaban paneles

que producían 180 vatios en pico.

Actualmente en la misma superficie,

tenemos paneles

que producen 330-345 vatios.

Ya te digo, utilizando la misma

superficie que anteriormente.

Con lo cual al final lo que tenemos

es menor ocupación de superficie,

con lo cual menor coste,

y también metemos más rendimiento

por superficie.

Buenos días amigos.

Hola buenos días.

Qué tal Juan Antonio, ¿como estás?

¿Quién es toda esta gente?

Bueno, pues

son productores fotovoltaicos.

Esto son familias

que hace diez años,

decidieron hacer una inversión

en energía fotovoltaica.

Cada uno

de los que ves aquí es propietario

de una

instalación solar fotovoltaica.

Cada instalación

que estáis viendo, cada seguidor,

tiene 10 kilovatios de potencia.

Costó construirlo 80.000 más IVA

en el año 2007,

con un coste total del parque

de en torno a 35 millones más IVA.

¿Qué ha ocurrido

con todas estas familias?

¿Qué ha ocurrido

con esos miles de ciudadanos

que confiaron en la seguridad

jurídica del estado?

El gobierno en su día de Zapatero,

y mucho más

duramente posteriormente Rajoy,

comenzó

los cambios normativos retroactivos.

Aplicó recortes retroactivos

cercanos en algunos parques al 50%.

Este en concreto,

tiene un recorte permanente

durante los 30 años

con derecho a retribución de un 25%,

al que se le suma

un impuesto a la generación del 7%.

Todas estas familias se han visto

abocadas a refinanciar con la banca

y han pasado, hemos superado

los momentos más difíciles,

pero han pasado

por momentos muy dramáticos,

si el banco no llega a refinanciar

esos 35 millones de euros de deuda.

Ahora mismo, este parque habría

desaparecido muy probablemente,

en mano de las grandes compañías

eléctricas o fondos de inversión,

muchos de ellos extranjeros.

Este es el documento

en virtud del cual se animó

a 65.000 españoles a invertir

en la energía fotovoltaica.

¿De quién es este documento?

Del Ministerio de Industria,

titulada «El sol puede ser tuyo».

Para animar a que se movilizaran

25.000 millones de euros,

de inversión

que nuestro país necesitaba

para cumplir

los compromisos internacionales

de reducción

de emisiones de C02 a la atmósfera.

Explican

todos los números, los valores

y lo que es más importante,

las rentabilidades.

Cuánto se va a ingresar,

qué va a pagar el Estado…

Todo esto saltó por lo aires.

Esta es la potencia instalada

en los principales países del mundo.

China, ya lleva 131 gigavatios,

Estados Unidos 51,

Japón 49 gigavatios,

Alemania 42 gigavatios…

Mirad España, ¡4,7!

Eso era tuyo, ¿no?

Exactamente esta es la mía.

O sea, aquí cada familia

tenéis una instalación.

Antonio, ¿tú a qué te dedicas?

Yo soy jubilado.

¿A qué te has dedicado?

Vengo del ramo

de la agricultura y ganadería,

invertimos para poder,

cuando me jubilara,

tener un complemento

a mi jubilación.

Pero se ha convertido

en todo lo contrario.

Ahora estoy jubilado y tengo

que estar aportando de mi jubilación

para poder pagar las placas.

Tenéis dos instalaciones.

Tres.

Tres.

La de dos hijos y la mía.

¿Qué inversión hicisteis para esto?

Un disparate, 92.000 euros.

Por tres.

Por tres.

Unos 270.000 euros.

Correcto.

¿Qué beneficio mensual

os da a vosotros esto?

Pues ahora está

en unos 600 euros más IVA.

Por cada instalación.

Por cada instalación.

¿Y de préstamo

cuánto pagáis al mes?

852.

O sea, que lo que era una inversión

ahora es como una pequeña hipoteca

de 300 euros al mes hasta 20 años.

Yo vengo de los años 60

donde un niño con 10 o 12 años

estaba trabajando

a la par de un hombre.

Si ya me jodí la infancia,

y perdona por la expresión,

no me jodas la jubilación.