Aragón, la segunda autonomía con mayor brecha salarial detrás de Asturias

En Aragón destaca que la brecha salarial llega casi al 60% en los trabajos menos cualificados. Esto se traduce en que las mujeres que ocupan esos cargos ganan 8.000 euros menos que esos hombres al año, es lo que indica el último estudio publicado por Comisiones Obreras (CC. OO.)

Los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EES) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que en 2019 la brecha salarial de género en Aragón fue del 29,69% superior a la media nacional que es del 24,22%. En 2019 el salario medio anual bruto de las aragonesas alcanzaba los 20.360,25 euros, frente a los 26.404,73 euros de los hombres, lo que supone una diferencia de 6.044,48 euros más al año a favor de los hombres.

Por tanto, como explica Sonia García, secretaria de Igualdad de CC. OO. Aragón, que “la retribución bruta anual de las mujeres debería incrementarse en un 29,69% para alcanzar las retribuciones medias anuales brutas de los hombres”.

Nuestra comunidad se encuentra en el segundo puesto donde más diferencia existe entre los salarios, solo por detrás de Asturias. Con respecto a las comunidades autónomas que registran menos diferencias salariales se localizan en las islas Baleares y las islas Canarias.

Y el sector donde menos brecha salarial existe “es el de la ciencia con cerca de un 10%”, ha detallado García.

Las razones que argumentan, como explica García del Informe, son: “ La mitad de las mujeres con un contrato de jornada parcial dicen que no encuentran un trabajo a jornada completa . El resto lo han decidido por cuidar a niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores”, describe.

Conclusiones del Informe

Otra de las conclusiones es que las mujeres representan el 47,5% de la población asalariada en Aragón, pero este equilibrio en el mercado de trabajo no supone una presencia equitativa de mujeres y hombres en las diferentes ramas de actividad. La jornada parcial en las mujeres es mayoritariamente involuntaria, casi el 50% alega como motivo que no encuentra un empleo a jornada completa. En muchas ocasiones, las mujeres reducen su jornada para hacer frente al trabajo no remunerado de cuidado de sus familias, especialmente a raíz de su maternidad.