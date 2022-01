Asens censura la «deslealtad» de Lambán con Garzón

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso y líder de los comunes en la Cámara Baja, Jaume Asens, ha respaldado este viernes al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica suscitada a raíz de sus críticas a las macrogranjas, al tiempo que ha censurado al presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, por pedir su dimisión, algo que a su juicio supone «una deslealtad gravísima al Gobierno del que forma parte su partido», por lo que ha reclamado que «rectifique de forma inmediata».

«Cada vez que Garzón alerta de los efectos nocivos de la industria cárnica desaforada, es verdad que determinados sectores del PSOE nos lanzan un chuletón a la cara«, ha subrayado Asens en una entrevista en los micrófonos de RNE, donde ha destacado que ya lo hicieron

«cuando Garzón y la Comisión Europea apostaron por la reducción del consumo de carne ante la evidencia científica» y lo hacen ahora «otra vez cuando el ministro alerta de este problema creciente de las macrogranjas».

Asens se refería así a la entrevista de Garzón en The Guardian, publicada el pasado 26 de diciembre, donde el ministro criticó las llamadas macrogranjas, que en su opinión «contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados». Sus palabras han molestado no solo al sector ganadero y a los empresarios cárnicos, que hablan de dimisión y acciones legales contra el ministro, sino también a partidos de la oposición como el PP y Ciudadanos, mientras que el Gobierno se ha desmarcado.

A juicio del líder de los comunes, estas declaraciones Garzón las realiza «como Gobierno» y no a título personal, tal como él ha ratificado, y ha censurado las palabras del presidente aragonés, quien dijo que Garzón «no puede ser ministro de España ni un minuto más»: «Llegamos a situaciones surrealistas como Lambán, que se ha sumado a pedir su dimisión. Eso es una deslealtad gravísima al Gobierno del que forma parte su partido», ha recalcado. Por ello, Asens le ha pedido «que rectifique de forma inmediata».

Fuentes del entorno de Lambán han confirmado a RTVE que el presidente aragonés prepara una campaña en distintos medios de comunicación, y que comenzará en The Guardian, en defensa de la ganadería. Aseguran, además, que se lanzará muy pronto.

Asens ha pedido valorar las palabras del ministro «a partir de lo que ha dicho» y no «a partir de lo que algunos se han inventado de lo que ha dicho». Así, ha aseverado que Garzón ha dicho la verdad, «lo que dice la Comisión Europea».

Hace un balance «positivo» de estos dos años de legislatura

Por otro lado, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha hecho un balance positivo de estos dos años de legislatura: “En términos generales es positivo. Se ha demostrado que las cosas se podían hacer diferentes y se podía salir más pronto de la crisis», ha dicho. A su juicio, «ahora hay que demostrar que también se pueden hacer las cosas diferentes en términos democráticos y acabar reformas que todavía están pendientes«, como la denominada ‘ley mordaza’. «Hay que derogarla o aprobar una ley que blinde la libertad de expresión”, ha recalcado.

Sobre la reforma laboral, Asens ha apostado por no hacer grandes cambios porque es fruto de un acuerdo con los agentes sociales que se ha negociado durante meses. «Pensamos que hay que intentar respetar el acuerdo de los agentes sociales. Eso no quiere decir que no se pueden hacer cambios puntuales en algunos aspectos», ha insistido, si bien cree que sería «una mala noticia que se rompa el acuerdo del diálogo social». «Hay que intentar evitarlo. Ese sería el escenario ideal para el PP», ha añadido.

Además, ha anunciado que su partido promoverá una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la iglesia católica: “No podemos ser una anomalía en Europa, donde han sido las propias autoridades eclesiásticas las que han promovido investigaciones”, ha concluido.