Así se aplicará la rebaja en la gasolina desde este viernes

Cada litro de gasolina o diésel que se reposte desde este viernes en las gasolineras españolas tendrá una bonificación de 20 céntimos. Se trata de una de las medidas incluidas en el plan de choque que el Gobierno ha aprobado con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas de la guerra.

Precisamente la guerra ha agravado una situación que se remonta desde finales de enero, cuando se rompió el precio récord de los combustibles que había estado vigente durante más de nueve años, desde septiembre de 2012. Ya en marzo, coincidiendo con la invasión rusa, el precio se desbocó y superó la barrera histórica de los 1,8 euros por litro. De hecho, esta semana, por primera vez el diésel ha superado a la gasolina de 95: 1,837 euros por litro frente a los 1,818 euros, respectivamente. Estas son las claves del descuento:

Teniendo en cuenta los datos actualizados este jueves por Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) , al aplicar directamente esos 20 céntimos de rebaja, el diésel pasaría a costar 1,637 euros por litro de media y la gasolina sin plomo 95, 1,618 euros en promedio en España. No obstante, todo dependerá del precio del que parta cada gasolina, aunque sin duda servirá para que los combustibles se alejen de los 2 euros/litro de las últimas semanas.

¿Cómo funciona la bonificación?

Los usuarios no tendrán que solicitar ningún tipo de trámite para acceder a la rebaja los combustibles: en el precio ya vendrá aplicado el descuento. No obstante, el descuento no será visible en el panel de precio, sino que se producirá en el momento del pago.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que las gasolineras tendrán que hacer referencia a la bonificación haciendo constar en los documentos que expida -en los tickets- “el importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después de aplicar la bonificación, así como el importe de la bonificación aplicada”. Para ello, las gasolineras tendrán un plazo de 15 días para hacer obligatoria esa referencia, si bien aquellas gasolineras que tengan dificultades para cambiar su sistema informático a tiempo podrán anunciar "en lugares visibles las bonificaciones", ha puntualizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.