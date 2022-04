Bares y restaurantes incrementan sus precios un 3,4% de media como consecuencia de la inflación

Buena parte de la hostelería ha comenzado a trasladar a los consumidores la subida en las materias primas y en la energía que llevan experimentando desde hace meses. A pesar de que la inflación ya se percibía a finales de 2021, cuando comenzaron a subir los precios energéticos, el conflicto en Ucrania ha acentuado el proceso, lo que se ha trasladado a subidas históricas en el precio de la electricidad -marzo terminó siendo el mes con la luz más cara de la historia- y, seguidamente, a un nivel récord del IPC al 9,8%, una cifra no vista en 37 años en España.

Esta situación ha provocado que los alimentos y productos básicos también cuesten más dinero, algo que ha afectado a familias y negocios. En esta encrucijada, los bares y restaurantes aseguran que, por ahora, están asumiendo ellos los costes, pero todos coinciden en que no pueden aguantar más sin reajustar los precios de sus productos.

Subir los precios para compensar el incremento del gasto

Harina, huevos, aceite, luz, gas... todos los costes se han disparado y la hostelería asegura que ha sido inevitable subir los precios de los productos que venden para poder compensar parte de sus gastos. Según el INE, este incremento ha rondado un 3,4% de media. "He subido un 10% el pincho de tortilla, pero lo demás no he tocado nada", asegura un camarero a TVE.

Estos profesionales se quejan de que les cuesta más adquirir los productos que necesitan para preparar los platos que ellos cocinan, pero por el momento no están trasladando el mismo incremento al cliente. "Si me han subido un 400% el precio de los huevos, y yo vendo bastantes tortillas, yo he subido un 10%", explica una hostelera a TVE.

La hostelería ha sido un sector muy castigado por las restricciones de aforos y movilidad impuestas durante la pandemia, y los bares y restaurantes aseguran que todavía les está costando recuperarse y no se pueden permitir perder clientes. Como solución, de momento, algunos están intentando abaratar costes internos para trasladar las subidas de forma mínima al cliente: "No vamos a subir los precios a nuestros clientes de la noche a la mañana porque podemos perderlos", asegura el gerente de un establecimiento a TVE.

"Estamos disminuyendo un poco el tema de los empleados y cerrar horas muertas", explica otro camarero, aunque todos coinciden: no pueden aguantar mucho más sin ajustar los precios. Algunos hosteleros indican que si la situación persiste tendrán que retocar los precios de cara al verano.