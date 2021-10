Biden rebaja a la mitad su «histórico» plan de gasto social

Estados Unidos ya tiene un nuevo paquete de gasto social, valorado en unos 1,75 billones de dólares, tras meses de desencuentros entre moderados y progresistas demócratas. «Histórico», así es como lo ha calificado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una conferencia en la Casa Blanca. No obstante, Biden también ha reconocido que ha tenido que reducirlo de los 3,5 billones de dólares iniciales para contentar a ambos bandos. Así, la propuesta cuenta con casi dos billones menos de dólares.

“After months of tough and thoughtful negotiations, we have a framework that I believe can pass.

I’ll be speaking more about it at 11:30, but you can read the details here: https://t.co/a2hRqdZ6wa.“

— President Biden (@POTUS) October 28, 2021