Bildu avalará la tramitación en el Congreso de los Presupuestos para 2022

Aizpurua avisa al Gobierno de una posible cesión ante las eléctricas: «No lo vamos a dejar pasar, no puede ser»

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) –

EH-Bildu ya negocia los nuevos Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno y avalará su tramitación en el Congreso en su primera votación, la de totalidad, para entrar en la discusión de modificación de las cuentas a través de enmiendas parciales.

Así, su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reconocido en una entrevista en el programa ‘Parlamento’ de RNE, recogida por Europa Press, que antes del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ya habían establecido «los primeros contactos» con el Gobierno para las nuevas cuentas y, una vez rubricado el acuerdo entre los socios de Gobierno, ya han iniciado las negociaciones.

En este sentido, dan por descartada una enmienda a la totalidad, primer examen de las cuentas, previsto para el 4 de noviembre: «Por nuestra parte está descartada. Vamos a pelearlo. No vamos a presentar enmienda a la totalidad porque no creemos que haya motivos», ha confirmado.

«Lo que sí vamos a hacer es poner sobre la mesa una serie de enmiendas parciales, de inversiones concretas que favorecerán nuestros territorios, pero sobre todo vamos a pelear para que haya medidas sociales para toda la ciudadanía», ha abundado.

En este sentido, la portavoz de la izquierda abertzale en Madrid ha señalado que se trata de «derechos sociales» que ve necesario «blindar» ante la situación de vulnerabilidad tras la pandemia y la crisis económica y social.

Precisamente, la próxima semana EH-Bildu defiende ante el Pleno del Congreso una proposición no de ley para exigir la permanencia de las medidas de vivienda y suministro del llamado ‘escudo social’, como la prohibición de los desahucios, de corte de suministros básicos de energía y agua y facilidades para aplazar el pago de renta en caso de que el propietario sea una empresa o gran tenedor.

«LO QUE HAN SENTIDO LAS ELÉCTRICAS ES UN ARAÑAZO»

Por otro lado, ha advertido de que en su formación van a estar «muy atentas» para que el Gobierno no ceda en el recorte de beneficios a las eléctricas «y si ocurre, que tenga consecuencias para el Gobierno»: «Esperemos que no pase y estaremos muy alerta. Y en la medida de nuestras posibilidades no lo vamos a dejar pasar, no puede ser», insiste.

Y es que comparte que el Gobierno «debería completarse», pero «para obligar a las eléctricas a que no hagan el chantaje que están haciendo». Así, saluda que «hay que dar facilidades a la industria y posibilitar que mantengan la productividad», pero cree que «eso no quiere decir q haya que beneficiar a las eléctricas una vez más».

«Lo que no puede ser es avanzar unos mínimos pasos y, cuando se ha arañado un poco, porque es un arañazo lo que han sentido las eléctricos en sus beneficios multimillonarios, que como respuesta el Gobierno se eche para atrás», ha subrayado.