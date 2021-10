Camino Villa y Erea Louro, influencers de moda para la generación «silver»

Camino Villa tiene 70 años y más de 170.000 seguidores en Instagram, Erea Louro tiene 33 y casi 150.000 personas pendientes de sus historias, sus fotos y sus consejos en la misma red social. Ambas son estrellas en internet que marcan tendencia en el mundo de la moda con estilos muy diferentes. Las dos muestran cada día que la edad no es un problema para triunfar. Cámara Abierta ha entrevistado a Villa y Louro para conocer un poco más su trabajo con motivo del primer «Vida Silver» que acogerá IFEMA, en Madrid, entre el 25 y el 27 de noviembre.

El objetivo de este proyecto es construir un espacio de encuentro físico–digital para todas las personas, instituciones y empresas que tengan interés en participar y contribuir en el desarrollo de esta nueva generación sénior. Una generación, la de los mayores de 50, que controla el 70 % de la riqueza y decide la mitad del gasto en gran consumo, y en torno a la cual se articula la silver economy, considerada, si fuera una nación, como la tercera potencia económica mundial.

Camino Villa: «Al principio tenía mis reservas, para mí las redes sociales eran casi el equivalente a exponer tu vida, no resultaba atractivo. Me hablaron de Instagram y pensé que podía ser una oportunidad. Yo relacionaba moda y arte. Como tengo una larga vida en moda, tengo un fondo de armario estupendo. Me di un plazo y a los seis meses tenía ya alguna oferta. Hoy se ha convertido en una herramienta útil. Mi trabajo me apasiona en Instagram. Tengo un lema que es “nunca es tarde”.

Erea Louro: «Yo tengo seguidores de mi edad, 33 años. En esto de las redes y hasta de 20 años. Intento que sea un contenido didáctico, divulgativo, porque es un contenido que siguen muchas personas. Algunos me siguen desde hace 12 años; también gente mayor que yo. He empezado a hacer contenidos diferentes, para diferentes generaciones, y se identifican conmigo».

Las marcas apuestan por perfiles seniors

Desde hace no mucho tiempo encontramos perfiles seniors en las redes. Prescriptores de contenidos que cuentan con miles de seguidores que mantienen la máxima de compartir historias con sello de autenticidad.

Camino Vila: «Es una actitud ante la vida. Si el proceso de madurez ha sido bueno, la madurez trae serenidad y ayuda descubrir realmente quien eres. No hay fingimiento ni necesitas aparentar quien no eres. Yo me esfuerzo mucho en eso. Creo que es muy importante ser tú misma, por eso defiendo mucho las canas. Ir contra quien eres es una batalla perdida».

Erea Louro: «Lo que me gusta es ir compartiendo etapas vitales con la gente que me sigue. Me gusta ir creciendo, no mantener el público joven, aunque es el que más interactúa y mejor funciona en redes sociales. Si yo me dirigiera a un público de 18 años seguramente me iría mucho mejor, pero no es mi objetivo, quiero seguir siendo yo, tener la edad que tengo y transmitir el contenido que me gusta».