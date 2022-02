Canadá | Las protestas antivacunas paralizan el sector automovilístico

Las protestas contrarias a las medidas sanitarias impuestas en Canadá cumplen 14 días de seguimiento por parte del autodenominado ‘Convoy de la libertad’. La mayor amenaza de estas manifestaciones se concentra ahora en el mayor cruce comercial entre este país y Estados Unidos, el puente Ambassor, cuyo bloqueo en dirección canadiense desde el pasado lunes ha obligado a varias compañías automovilísticas a frenar su producción.

El cierre del puente, que une la ciudad canadiense de Windsor, Ontario, y la estadounidense Detroit, Michigan, y por el que cada día circulan unos 350 millones de euros en mercancías(400 millones de dólares), ha provocado una escasez de piezas en las plantas de montaje de los fabricantes Stellantis, Ford, Toyota y General Motors.

En el caso de Toyota, no esperan producir en ninguna de sus tres plantas de Ontario hasta al menos la próxima semana. General Motors hasta el momento ha cancelado ya dos turnos en la fábrica de Lansing, en Michigan.

«Aunque el puente Ambassador no está cerrado con destino a EE.UU., la presencia de manifestantes está dificultando el acceso«, ha explicado este jueves la policía local, que ha pedido a los automovilistas a evitar los puntos de acceso al puente.

En Manitoba, en el centro de Canadá, y en Alberta, en el oeste, grupos opuestos a las vacunas y las políticas para combatir la COVID-19 también mantienen bloqueos en otros dos cruces fronterizos.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló el miércoles que «es importante que todos en Canadá y Estados Unidos comprendan entender cuál es el impacto potencial de este bloqueo en los trabajadores y en la cadena de suministro».

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha criticado que los manifestantes «están poniendo en peligro» puestos de trabajo y la economía del país. A través de Twitter ha afirmado que los bloqueos «deben parar» y que está trabajando con autoridades provinciales para recobrar «el control de la situación».

“The blockades in Windsor and Ottawa are endangering jobs, impeding trade, threatening the economy, and obstructing our communities. They must stop. I spoke about that with @FordNation tonight – our teams will keep working to support Ontarians and get the situation under control.“

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 10, 2022