Card, Angrist y Imbens, premio Nobel de Economía 2021

El Premio Nobel de Economía 2021 ha sido concedido a los economistas David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens por sus investigaciones sobre la explicación de los efectos que tienen los factores naturales en el mercado laboral, ha comunicado este lunes la Real Academia Sueca de las Ciencias, que ha reconocido que el consenso para el veredicto ha llegado en el último momento.

Los expertos de la Academia han apuntado, a modo de ejemplo, cómo los galardonados han contribuido a explicar el efecto que tiene en el individuo y su futuro profesional el haber nacido en un determinado lugar o en un año en concreto. También cómo afecta al mercado laboral los flujos migratorios o de qué manera influyen las inversiones en educación en el futuro laboral de los individuos.

