Casado adelanta que el PP presentará una bajada de impuestos de 10.000 millones de euros «quitándolo del despilfarro»

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha adelantado que en la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado presentarán una bajada de impuestos de más de 10.000 millones de euros.

«Pensamos que se pueden bajar los impuestos más de 10.000 millones de euros y lo justificamos quitándolo del gasto improductivo, del despilfarro», ha señalado Casado en una entrevista publicada este domingo por El Confidencial, recogida por Europa Press.

En este sentido, Casado ha explicado que tanto la CEOE como el Instituto de Estudios Económicos «han defendido que se puede bajar hasta 60.000 millones de euros sin tocar la Sanidad, sin tocar la Educación, sin tocar las políticas sociales». «Simplemente porque se está despilfarrando», ha sentenciado.

El líder popular sostiene este cálculo en rebajar el IRPF, lo que, a su juicio, supondría pagar 4.000 millones menos; la supresión del impuesto de patrimonio, que tendría un coste de 1.400 millones de euros; la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que sumaría 2.700 millones de euros de ahorro para los contribuyentes; eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda habitual, sobre todo para jóvenes y familias, que tendría un impacto de 600 millones; o acabar con las tasas burocráticas «que lastran la creación de empleo».

«También estamos planteando que haya una reducción del impuesto de sociedades de un 50% para las empresas que se establezcan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Eso tiene un coste de aproximadamente 500 millones de euros», ha añadido.

Por último, el presidente del Partido Popular ha apostado por la reducción de las cotizaciones sociales para los trabajadores que sufren paro de larga duración o para los jóvenes, «que sumaría otros 2.000 millones».

Asimismo, Casado ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya llamado al PP para pactar los Presupuestos: «Aún no nos ha llamado. Puede parecer increíble pero no han llamado para nada al principal partido de la oposición, nos hemos enterado de todo por la prensa».

Respecto a la posibilidad de adelantar el Congreso de Madrid, como pide la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del PP ha dicho: «Creo que lo importante es mandar un mensaje de que los partidos no perdemos el tiempo mirándonos el ombligo, sino que estamos dedicados a mejorar la vida de la gente».

«Nadie ha apostado más que yo por Isabel Díaz Ayuso y me alegro de haberlo hecho porque está haciendo una labor de gobierno extraordinaria. Tanto José Luis Martínez-Almeida como Ayuso fueron apuestas personales mías que la gente no entendió», ha asegurado.