Claves de la semana | Ayudas al alquiler y Ley de Vivienda

La presentación del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, la ley más importante para cualquier gobierno, ha quedado esta semana algo ensombrecida por el acuerdo previo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para incluir en esas cuentas la dotación de una nueva Ley de Vivienda que pretende, a grandes rasgos, hacer más accesible el alquiler frente al incremento de los precios.

En una década, el coste medio del alquiler del metro cuadrado ha subido un 37 % en España, por lo que la norma, que apenas está esbozada y debe superar el trámite parlamentario, plantea medidas en varios ámbitos. Van desde limitar la subida para los grandes tenedores de vivienda o gravar los pisos vacíos hasta una nueva ayuda directa de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran alquilar una casa, denominada “bono alquiler jovenes”.

2. Pero la tasa de emancipación no mejoró

Pese a esos beneficios, la tasa de emancipación de los jóvenes españoles no se redujo durante aquellos años, más bien al contrario: si a comienzos de 2008 estaban independizados el 25,9 % de las personas de entre 16 y 29 años, en el segundo trimestre de 2011 eran el 24,7 %, según el Observatorio de Emancipación que cada año elabora el Consejo de la Juventud de España.

«Pensar que todo el problema de la emancipación se puede resolver con ayudas a la vivienda es un disparate», subraya José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en el mercado de la vivienda. Este experto apunta a una diversidad de factores para explicar por qué los jóvenes españoles se independizan tan tarde (a los 29,8 años, según Eurostat, cuando en la Unión Europea la media es de 26,4 años), desde culturales hasta la precariedad en el mercado de trabajo: «Con un trabajo precario, esos 250 euros no me van a resolver nada, no me voy a meter en un alquiler, porque pasado mañana puedo estar sin empleo».

Las dudas sobre la eficacia de introducir ayudas directas al alquiler se acrecientan cuando se considera el alcance de la medida propuesta por el Gobierno de coalición: la dotación presupuestaria es de 200 millones de euros en 2022 y el Ejecutivo ha adelantado que espera que se beneficien entre 40.000 y 50.000 personas. Son menos que los beneficiados por la Renta Básica de Emancipación, si bien aún no se conocen los criterios para su adjudicación, más allá de que los solicitantes deberán tener un empleo y no ganar más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), esto es, 23.725,8 euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deslizaba este jueves, además, que se otorgaría a quienes tengan contratos de alquiler «en torno a los 600 euros», sin más precisión. Lo que plantea otra arista, la de cómo afectará a los precios del alquiler.

«Con la RBE solo encontramos evidencia anecdótica, en general no había manipulaciones de precios», señala Aparicio, que se muestra cauta a la hora de comparar con la ayuda planteada ahora: «Los propietarios pueden reaccionar de manera diferente. Esa posibilidad existe y el mercado ha cambiado mucho». García Montalvo es más rotundo: «Existen estudios sobre subsidios al alquiler que muestran que, efectivamente, se traslada a los precios. Va a haber traslación seguro, dependerá de cada mercado local cuánta».