¿Cómo evitar estafas al comprar online?

Los expertos recomiendan ser cautos durante estas campañas pues, en ocasiones, algunas empresas ven la oportunidad para inflar su valor. Entre los productos que más han subido sus precios, antes de ser rebajados, están las pantallas de ordenador, las impresoras y los altavoces, según el último informe de la OCU.

Además, el número de estafas por Internet también puede verse incrementado. Enrique García, portavoz de la OCU, ha estado en La Hora de la 1: «El Cyber Monday es un día en el que se pueden cometer grandes estafas en la compra online. Esto se debe a que hay mayores ofertas en Internet».

El experto ha relatado una serie de recomendaciones para que el comprador se anticipe a esas posibles estafas a través de la red. En primer lugar, no usar una red pública wifi: «Nuestros datos no están seguros, están más expuestos, hay mayor riesgo de que los datos personales y de la tarjeta estén a la vista de cualquiera«, ha explicado.

En segundo lugar, en la medida de lo posible, es recomendable comprar en la web oficial de la empresa: «Cuidado con las máscaras de otras webs que simulan marcas conocidas pero que en realidad no lo son«, ha advertido.

También, hay que ser precavidos cuando los precios de un producto son excesivamente baratos: «Hay que tener cuidado con los descuentos. Cuando compremos en tiendas que no son del ámbito de la Unión Europea poniendo especial atención cuando compremos en Asia o Estados Unidos. Hay que ser precavidos».

Y la última recomendación, va enfocada a evitar entrar en correos electrónicos no deseados o spam: «Si nos llegan productos con características ventajosas, pero esas ofertas están en inglés o mal escritos, no se deben abrir», ha concluido el experto.

